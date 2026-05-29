Ιπτάμενος Καραλής: Πρώτος στη Λεμεσό με άλμα έξι μέτρων

Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε τις υψηλές προσδοκίες που τον συνοδεύουν ενόψει της φετινής αγωνιστικής περιόδου, καθώς στη δεύτερη παρουσία του στον ανοιχτό στίβο πέρασε τα 6,00 μέτρα στο διεθνές μίτινγκ της Λεμεσού.

Ο αθλητής του Ολυμπιακού ο οποίος είχε πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του στη θερινή σεζόν στην Κίνα, εμφανίστηκε αισθητά βελτιωμένος και έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο ετοιμότητας.

Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5,65μ., ύψος που πέρασε στη δεύτερη προσπάθειά του, πριν βρει γρήγορα τον αγωνιστικό του ρυθμό και συνεχίσει με μεγαλύτερη άνεση. Στα 5,85μ. δεν συνάντησε δυσκολίες, καταγράφοντας παράλληλα νέο ρεκόρ διοργάνωσης, ενώ ακολούθως υπερέβη και τα 6,00μ. με χαρακτηριστική ευκολία, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων στο Τσίρειο Στάδιο.

Αυτή ήταν η 20ή φορά στην καριέρα του που ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ξεπέρασε το φράγμα των έξι μέτρων και η 18η διοργάνωση στην οποία πέτυχε επίδοση πάνω από το συγκεκριμένο ύψος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του σε κορυφαίο επίπεδο.