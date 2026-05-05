Εμμανουήλ Καραλής: Από την Κίνα ξεκινά και η θερινή σεζόν του 2026

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέλεξε και φέτος την Κίνα για να κάνει την έναρξη της θερινής αγωνιστικής περιόδου. Όπως και το 2025, έτσι και φέτος ο πρώτος του αγώνας θα πραγματοποιηθεί στη Σανγκάη στις 16 Μαΐου, στο πλαίσιο του Diamond League, με το οποίο ανοίγει η φετινή σεζόν μετά την αναβολή του αγώνα στη Ντόχα και τη μεταφορά του για τις 19 Ιουνίου.

Ο άλτης των 6,17 μ., που πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του 2025 και της χειμερινής σεζόν του 2026, θα συνεχίσει στις 29 Μαΐου στο μίτινγκ της Λεμεσoύ, ενώ στις 3 Ιουνίου θα αγωνιστεί στο Τούρκου της Φινλανδία.

Οι αγώνες του Diamond League αποτελούν βασική προτεραιότητα για τον ίδιο, γι’ αυτό και έχει προγραμματίσει συμμετοχές τόσο στο Όσλο όσο και στη Ντόχα. Σε περίπτωση που η διοργάνωση στο Κατάρ αναβληθεί, ο Εμμανουήλ Καραλής θα λάβει μέρος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο (20-21/6).

Ο πρώτος κύκλος των αγώνων του θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή του, στο μίτινγκ της Οστράβα, στο Diamond League του Παρίσι (28 Ιουνίου), καθώς και με τον δικό του αγώνα, το Fly Athens, στις 5 Ιουλίου, έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο «ασημένιος» πρωταθλητής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν έχει μπροστά του δύο μεγάλες προκλήσεις: το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ (10-16/8) και το πρώτο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Η σεζόν αναμένεται συναρπαστική για τον Έλληνα αθλητή που βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία.

Αναλυτικά πότε θα αγωνιστεί ο Εμμανουήλ Καραλής:

16/5 Σανγκάη – Diamond League

29/5 Λεμεσός

3/6 Τούρκου

10/6 Όσλο – Diamond League

16/6 Οστράβα

19/6 Ντόχα – Diamond League

28/6 Παρίσι – Diamond League

5/7 Fly Athens