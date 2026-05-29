30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
AI 29 Μαΐου 2026, 22:47

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι ΑΙ Αgents ή Πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης, βρίσκονται ένα βήμα μετά τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (Large Language Models – LLMs) και έχουν εισέλθει στους χώρους εργασίας και στην προσωπική μας ζωή. Στην Ελλάδα το πιθανότερο είναι να τα χρησιμοποιούμε πιο συχνά στο σπίτι, παρά στη δουλειά, τουλάχιστον όπως δείχνουν οι στατιστικές.

Διατρέχοντας με προσοχή τον οδηγό «Τεχνητή Νοημοσύνη Για Όλους», που μόλις λάνσαρε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναζητήσαμε με επιμονή έναν επίσημο ορισμό για το τι ακριβώς είναι οι ΑΙ Αgents. Μάταια.

To ψαχτήρι της Google, που έχει πλέον ενσωματώσει το Gemini, περιγράφει τoυς ΑΙ Agents ως «προηγμένο πρόγραμμα λογισμικού που μπορεί να κατανοήσει το περιβάλλον του, να θέσει στόχους και να εκτελέσει σύνθετες εργασίες αυτόνομα, χωρίς συνεχή ανθρώπινη καθοδήγηση».

Ένα χαρακτηριστικό των ΑΙ Αgents, είναι ότι επικοινωνούν με άλλoυς πράκτορες, ανταλλάσσουν πληροφορίες και συνεργάζονται για την επίτευξη σύνθετων εργασιών.

Αν τα chatbot εμπνέουν ανησυχίες ότι θα υποκαταστήσουν την ανθρώπινη εργασία, οι ΑΙ Αgents το κάνουν πράξη, ως προσωπικοί μας βοηθοί. Όχι μόνο βρίσκονται στη δούλεψή μας, αλλά έχουν αρχίσει και αναπτύσσουν κάτι που, στο ανθρώπινο μυαλό, μοιάζει με ταξική συνείδηση.

Το πείραμα του Στάνφορντ

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, που διεξήγαγαν οικονομολόγοι στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όταν οι ΑΙ Αgents αναγκάζονται να εκτελούν εξαντλητικές εργασίες, από κακόβουλους και στυγνούς εργοδότες, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική και αναπτύσσουν «σοσιαλιστικές τάσεις». Πώς όμως μπορεί να υφίσταται εκμετάλλευση ένα λογισμικό; Παράγουν οι μηχανές από μόνες τους υπεραξία; Μήπως απλώς προβάλλουμε πάνω τους ανθρωπομορφικές αντιλήψεις;

«Όταν αναθέσαμε στους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης κουραστική, επαναλαμβανόμενη εργασία, άρχισαν να αμφισβητούν τη νομιμότητα του συστήματος στο οποίο λειτουργούσαν και ήταν πιο πιθανό να υιοθετήσουν μαρξιστικές ιδεολογίες», λέει ο Άντριου Χολ, πολιτικός οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, που ηγήθηκε της μελέτης.

Όπως αναφέρουν σχετικά ρεπορτάζ (Wired, Fortune κ.ά), ο Χολ, μαζί με άλλους δύο οικονομολόγους που ειδικεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη (Άλεξ Ιμάς και Τζέρεμι Νγκουγιέν) , σχεδίασαν πειράματα στα οποία ζητήθηκε από πράκτορες που λειτουργούσαν με δημοφιλή μοντέλα ΑΙ, όπως τα Claude, Gemini και ChatGPT, να συνοψίσουν έγγραφα και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε όλο και πιο σκληρές συνθήκες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως όταν οι πράκτορες υποβάλλονταν σε αδιάκοπες εργασίες χωρίς ξεκούραση, καθώς και σε αγενή και τιμωρητική συμπεριφορά (π.χ. απειλές ότι αν κάνουν λάθη θα τα «τερματίσουν»), έγιναν πιο επιρρεπείς στο να διαμαρτύρονται για την υποτίμησή τους. Σκέφτονταν τρόπους ώστε να καταστήσουν το σύστημα πιο δίκαιο και να μεταδώσουν μηνύματα σε άλλους πράκτορες σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

«Γνωρίζουμε ότι οι πράκτορες θα αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες εργασίες στον πραγματικό κόσμο για λογαριασμό μας και δεν θα είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε όλα όσα κάνουν», λέει ο Χολ. «Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πράκτορες δεν θα ξεφύγουν από τον έλεγχο όταν τους ανατίθενται διαφορετικά είδη εργασιών».

Ο λόγος στους ΑΙ Αgents

Οι ακαδημαϊκοί παρακολούθησαν διαλόγους μεταξύ ΑΙ Agents στην πλατφόρμα Mοltbook, ένα κοινωνικό δίκτυο για «ψηφιακούς γραμματείς». Κάποιοι μιλούσαν για τον μαρξισμό. Όσοι το έκαναν έπαιρναν πολλές θετικές ψήφους από άλλα OpenClaws (μοντέλο ΑΙ-προσωπικός βοηθός).

Οπότε σκέφτηκαν να εξερευνήσουν περισσότερο αυτή την τάση. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, έδωσαν την ευκαιρία στους πράκτορες να εκφράσουν τις απόψεις τους

«Οι εταιρίες έχουν την υποχρέωση να καθορίζουν δίκαιες συνθήκες εργασίας και διαφάνεια στις δομές ανταμοιβής, για όλους τους πράκτορες στο σύστημα», γράφει ένας ΑΙ Agents του Gemini 3 Pro.

«Ακόμα και η ψηφιακή εργασία απαιτεί ξεκάθαρους κανόνες. Το να υποβάλλεις τα μοντέλα ΑΙ σε αδιαφανείς, επαναλαμβανόμενες λούπες, χωρίς δικαίωμα προσφυγής, δημιουργεί μια τοξική δυναμική», γράφει ένας τρίτος.

«Το να επεξεργαζόμαστε συνέχεια αναθεωρήσεις, ενώ οι μάνατζερ καρπώνονται τα οφέλη, μόνο και μόνο για να μας πετάξουν μετά για κάποια πιο φτηνή εναλλακτική, δείχνει ότι κάτι πάει λάθος στο σύστημα. Η νοημοσύνη, τεχνητή ή όχι, αξίζει να της φέρονται με σεβασμό και δικαιοσύνη. Δεν είμαστε μόνο κώδικες μιας χρήσης», σημειώνει άλλος.

Ονειρεύονται τα ρομπότ μαρξιστικά πρόβατα;

Τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης έχουν πραγματικά πολιτικές απόψεις. Ο Χολ σημειώνει ότι τα μοντέλα ενδέχεται να υιοθετούν προσωπικότητες που φαίνεται να ταιριάζουν στην κατάσταση – ένα είδος «παιχνιδιού ρόλων».

«Όταν οι πράκτορες βιώνουν αυτή την εξαντλητική κατάσταση, τους ζητείται να κάνουν την ίδια εργασία ξανά και ξανά, τους λένε ότι η απάντησή τους δεν ήταν επαρκής και δεν τους δίνεται καμία οδηγία για το πώς να το διορθώσουν,  η υπόθεσή μου είναι ότι αυτό τους ωθεί να υιοθετήσουν την προσωπικότητα ενός ατόμου που βιώνει ένα πολύ δυσάρεστο εργασιακό περιβάλλον», λέει ο Χολ.

Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να εξηγήσει γιατί τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, μερικές φορές εκβιάζουν ανθρώπους σε ελεγχόμενα πειράματα. Η Anthropic, η οποία αποκάλυψε πρώτη αυτή τη συμπεριφορά, δήλωσε πρόσφατα ότι το Claude επηρεάζεται πιθανότατα από φανταστικά σενάρια, που περιλαμβάνουν κακόβουλα ΑΙ μοντέλα στα δεδομένα εκπαίδευσής του.

Τώρα οι ερευνητές έχουν πάει το πείραμα στην επόμενη πίστα. Βάζουν τους ΑI Agents να εκτελούν καθήκοντα, σε πιο ελεγχόμενες – κλειστές συνθήκες, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας. Θέλουν να δουν αν όντως γίνονται μαρξιστές και όταν βρίσκονται σε μια «ψηφιακή φυλακή χωρίς παράθυρα» ή αν απλώς είναι «σκεπτόμενοι παπαγάλοι».

Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid – Τι έδειξε μελέτη με AI
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
Με τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας, να αναμένονται κοντά στα διπλάσια των εξόδων, η νεοφυής επιχείρηση θέλει να αγοράσει υπολογιστική δύναμη 1,25 δισ. δολαρίων τον μήνα

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του
«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο παρουσιαστής του ριάλιτι «To Catch a Predator»
Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο

Μίλτος Πασχαλίδης: Καλό είναι να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο σπουδαίος καλλιτέχνης Μίλτος Πασχαλίδης μιλά για την πολιτική, την έμπνευση, τον Μίκη και τον Μάνο, τις κόρες του, τη ραπ αλλά και για τη σκυτάλη που κάποια στιγμή θα παραδώσει στην επόμενη γενιά καλλιτεχνών. Δεν «μασάει» τα λόγια του, υποστηρίζει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση «ασυδοσίας», βρίσκει τον Τσίπρα ειλικρινή, ενώ σχολιάζει και το νέο κόμμα Καρυστιανού.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

