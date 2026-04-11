science
Σάββατο 11 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
science

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς ο φόβος ότι η ΑΙ θα μας πάρει τις δουλειές μάς αρρωσταίνει – μη ειρωνικά
AI 11 Απριλίου 2026, 11:00

Πώς ο φόβος ότι η ΑΙ θα μας πάρει τις δουλειές μάς αρρωσταίνει – μη ειρωνικά

Ο φόβος ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας αντικαταστήσει, έχει αποκτήσει κλινική ονομασία: ΑΙRD ή Αrtificial Intelligence Replacement Dysfunction. Δυσλειτουργία Αντικατάστασης λόγω ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Spotlight

«Το μόνο που πρέπει να φοβόμαστε είναι ο φόβος». Είναι μία από τις πιο διάσημες φράσεις που έχει πει ποτέ πολιτικός ηγέτης απευθυνόμενος στον λαό. Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο διάγγελμα του  Αμερικανού προέδρου Φραγκλίνου Ρούζβελτ, αμέσως μετά την εκλογή του τον Μάρτιο του 1933, εν μέσω της Μεγάλης Ύφεσης.

Η ομιλία του Ρούζβελτ θεωρείται ιστορική, καθώς παρουσίασε τις βάσεις του New Deal, μιας νέας οικονομικής και κοινωνικής συμφωνίας, για το ξεπέρασμα της βαθιάς κρίσης.

Σήμερα οι συνθήκες είναι διαφορετικές, αλλά ο φόβος επιστρέφει, φορώντας νέα ρούχα. Τότε ήταν μια εποχή μαζικής ανεργίας, με στρατιές ανθρώπων που είχαν απολυθεί και σχεδόν ικέτευαν για μια δουλειά. Σήμερα τα ποσοστά ανεργίας στον ανεπτυγμένο κόσμο είναι χαμηλά. Στην Ευρώπη η ανεργία ανέρχεται στο 5,9% και στις ΗΠΑ είναι ακόμα χαμηλότερη, στο 4,3% με απρόσμενα μεγάλη αύξηση της απασχόλησης τον Μάρτιο.

Κι όμως, ο φόβος της μαζικής αντικατάστασης θέσεων εργασίας από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, στοιχειώνει την καθημερινότητα εκατομμυρίων εργαζομένων σε όλο τον πλανήτη. Παγκόσμια έρευνα της KPMG δείχνει ότι το 52% των εργαζομένων πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βλάψει την εργασιακή τους ασφάλεια, τροφοδοτώντας το άγχος.

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Αντίστοιχες έρευνες στην Ελλάδα αποκαλύπτουν μια διττή στάση των εργαζομένων απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, στην τελευταία έρευνα της PwC η πλειονότητα απάντησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα, την ποιότητα και τη δημιουργικότητα της εργασίας. Αντιθέτως, είναι επιφυλακτικοί για τις επιπτώσεις της ΑΙ στην εργασιακή ασφάλεια και τους μισθούς. Ιδίως ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους (GenZ) και σε όσους βρίσκονται στο μέσο της καριέρας τους (GenX), τα αρνητικά συναισθήματα για την ΑΙ (ανησυχία, σύγχυση) υπερβαίνουν τα θετικά (περιέργεια, ενθουσιασμός).

Σε παρόμοια έρευνα της Deloitte, οι νεότεροι εργαζόμενοι (GenZ και Μillenials) απάντησαν ότι το κορυφαίο συναίσθημα απέναντι στην ΑΙ είναι η αβεβαιότητα. Εξίσου έντονη είναι η ανησυχία ότι η αυτοματοποίηση με βάση τη χρήση GenAI θα καταργήσει θέσεις εργασίας και θα δυσκολέψει την είσοδο των νεότερων στο εργατικό δυναμικό.

Ο φόβος διαχέεται

Ο φόβος αυτός είναι είναι εν μέρει δικαιολογημένος. Κάθε μέρα κατακλυζόμαστε από ζοφερές προβλέψεις διάσημων γκουρού της τεχνολογίας ή tech bros όπως αποκαλούνται πλέον. Ο Ντάριο Αμοντέι της Αnthropic, της εταιρείας του Claude, προειδοποίησε ότι ως το 2030 η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εξαφανίσει τις μισές θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου για υπαλλήλους γραφείου. Ο CEO τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft Μουσταφά Σουλεϊμάν, τα λέει ακόμα πιο ωμά. Δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αυτοματοποιήσει «τις περισσότερες, αν όχι όλες» τις εργασίες υπαλλήλων γραφείου εντός 18 μηνών.

Τι και αν άλλες έρευνες καθησυχάζουν ότι οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι πιο ποιοτικές και καλοπληρωμένες. Ο φόβος των εργαζομένων ότι θα μας αντικαταστήσουν τα ρομπότ, παραμένει και θεριεύει. Η εξοικείωση με τη χρήση ΑΙ και την ενσωμάτωσή της στην εργασιακή καθημερινότητα, όχι μόνο δεν μετριάζει τις ανησυχίες, αλλά ενίοτε τις ενισχύει.

Δυσλειτουργία Αντικατάστασης από ΑΙ

Σύμφωνα με  νέα ακαδημαϊκή μελέτη, ο φόβος ότι θα μας αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, τόσο σημαντικό ώστε να αξίζει τη δική του κλινική ονομασία. Τoν έχουν βαφτίσει με το ακρωνύμιο AIRD – Artificial Intelligence Replacement Dysfunction ή Δυσλειτουργία Αντικατάστασης από ΑΙ.

«Το AIRD είναι ένα νέο, προτεινόμενο κλινικό μοντέλο που περιγράφει την ψυχολογική και υπαρξιακή δυσφορία που ενδέχεται να βιώνουν άτομα που αντιμετωπίζουν την απειλή ή την πραγματικότητα της απώλειας της εργασίας τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης (AI)», σημειώνουν οι ερευνητές.

Άγχος, κατάθλιψη, αϋπνία

Η έρευνα υποστηρίζει ότι «καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αυτοματοποιούν όλο και περισσότερες εργασίες, σε όλους τους κλάδους οι εργαζόμενοι ενδέχεται να προσέρχονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας με συμπτώματα όπως άγχος, αϋπνία, κατάθλιψη ή σύγχυση ταυτότητας, τα οποία μπορεί να αντανακλούν βαθύτερους φόβους σχετικά με τη σημασία, τον σκοπό και τη μελλοντική απασχολησιμότητά τους».

Το εργασιακό άγχος, ο φόβος της απόλυσης, η δυσφορία για μια δουλειά που δε μας γεμίζει, είναι συναισθήματα – όχι απαραίτητα παθήσεις ή διαταραχές – που προϋπήρχαν της τεχνητής νοημοσύνης. Το να βάζεις όλα αυτά τα συναισθήματα σε ένα κουτάκι και να τα τυλίγεις με την κορδέλα της «δυσλειτουργίας ΑΙRD» πιθανόν είναι χρήσιμο για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Είναι αμφίβολο όμως αν η ψυχολογικοποίηση κοινωνικών προβλημάτων θα μπορέσει να δώσει λύσεις.

Ποιος είμαι εγώ και τι κάνω;

Ακόμη και χωρίς απολύσεις, οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές μπορούν να προκαλέσουν άγχος στο προσωπικό. Όταν οι εργασίες αυτοματοποιούνται, κάποιοι εργαζόμενοι μπορεί να βιώσουν μια απώλεια επαγγελματικής ταυτότητας ή σκοπού.

Δεν χρειάζεται καν να υλοποιηθεί η απειλή της αντικατάστασης. Και μόνο η αίσθηση του κινδύνου, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εργασιακή συμπεριφορά. Οι εργαζόμενοι μπορεί να αποσυρθούν, να αντισταθούν στη νέα τεχνολογία ή ακόμη και να κρύψουν τις γνώσεις τους για να προστατεύσουν την αξία που αντιλαμβάνονται ότι έχουν.

Η πίεση για συνεχή αναβάθμιση της εργασιακής απόδοσης επιδεινώνει την κατάσταση. Ορισμένοι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι πρέπει να ανταγωνιστούν την αποδοτικότητα των μηχανών ή να αναβαθμίζουν συνεχώς τις δεξιότητές τους για να μη χάσουν τη δουλειά τους. Νιώθουν ότι δεν είναι ποτέ αρκετά καλοί ή αρκετά ασφαλείς στη θέση εργασίας τους.

Πώς μπορούν οι εργοδότες να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα

Όταν οι τεχνολογικές αλλαγές εισάγονται πολύ γρήγορα και άτσαλα, με περιορισμένη συμμετοχή του προσωπικού στην όλη διαδικασία, είναι εύλογο οι εργαζόμενοι να νιώσουν επιτηρούμενοι και αναλώσιμοι.

Μια λύση που προτείνεται, είναι η διαφάνεια στη χρήση ΑΙ και αυτοματοποιημένων συστημάτων. Οι εταιρείες που βρίσκονται στην αιχμή των εξελίξεων, επενδύουν σε δομημένα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων, καθοδήγηση και υποστήριξη ψηφιακής παιδείας.

Άλλες εταιρείες συνδυάζουν τις τεχνολογικές αλλαγές με «ελέγχους ευξίας» (wellbeing checks) και εκπαίδευση των διευθυντών σχετικά με τον τρόπο συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με επαγγελματίες του ΗR – της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού – το μέλλον της εργασίας θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι εργοδότες θα ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπους που θα διαφυλάσσουν τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την ανθρώπινη αξία. Οι εργζαζόμενοι χρειάζεται να μάθουν την αλήθεια για το τι πραγματικά θα αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη.

Να έχουν τεκμηριωμένες διαβεβαιώσεις (όχι λόγια του αέρα) για το πού οι άνθρωποι θα παραμείνουν απαραίτητοι. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, να τους δίνεται υποστήριξη ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν σε νέες μορφές εργασίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Ακίνητα: Έκρηξη τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη [πίνακες]

Ακίνητα: Έκρηξη τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη [πίνακες]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Κόσμος
Ολοκληρώθηκαν οι ξεχωριστές συναντήσεις Βανς και Γκαλιμπάφ με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν

Ολοκληρώθηκαν οι ξεχωριστές συναντήσεις Βανς και Γκαλιμπάφ με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
AI 11.04.26

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Έρευνες 10.04.26

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία - Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
AI 06.04.26

Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Σύνταξη
Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
AI 06.04.26

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία

Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Σύνταξη
Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;
Viral 02.04.26

Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;

Μια φράουλα με πουκάμισο με βαθύ ντεκολτέ και μίνι φούστα σκύβει να σηκώσει ένα στυλό από το πάτωμα. Μια ομάδα από μπανάνες με κοστούμια την παρακολουθεί. Αυτό το βίντεο στο TikTok έχει σχεδόν 900.000 προβολές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Φάρμακα με TN 31.03.26

Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη φαρμάκων με ΑΙ - Μια παγκόσμια συνεργασία για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βάρη: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς
Διέφυγαν οι δράστες 11.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς στη Βάρη

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δράστες επιχείρησαν να εμβολίσουν τη μηχανή της Αστυνομίας στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής, στη Βάρη

Σύνταξη
Συλλυπητήρια από ΕΠΟ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή για τον Στέφανο Μπορμπόκη
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Συλλυπητήρια από ΕΠΟ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή για τον Στέφανο Μπορμπόκη

Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί τον χαμό του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, με την ΕΠΟ και τις ΠΑΕ Ηρακλή και ΠΑΟΚ να εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια.

Σύνταξη
Στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης ο Δένδιας – «Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού»
Ξάνθη 11.04.26

Στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης ο Δένδιας – «Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού»

«Θέλω με την παρουσία μου κάθε χρόνο σε μία από τις ακριτικές περιοχές της χώρας, να υπογραμμίζω την προσφορά σας προς την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στα στελέχη της ΑΣΔΙΘ στην Ξάνθη

Σύνταξη
Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ
Go Fun 11.04.26

Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ

Στις δύο θητείες του Τραμπ, ξένοι αξιωματούχοι τον έχουν προσβάλει, τον έχουν τρολάει, έχουν διαφωνήσει μαζί του σε ζωντανή μετάδοση και έχουν πιαστεί από ανοιχτό μικρόφωνο να τον κουτσομπολεύουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Με λαμπρότητα η τελετή αφής Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα – Το απόγευμα η άφιξή του στην Αθήνα
Ελλάδα 11.04.26

«Δεύτε λάβετε φως» - Με λαμπρότητα η τελετή αφής Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα - Το απόγευμα η άφιξη στην Αθήνα

Το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου

Σύνταξη
Η κρίση στη Μέση Ανατολή γεννά φόβο στους καταναλωτές στην Ελλάδα – Η στροφή σε νέες καταναλωτικές συνήθειες
Οικονομικές Ειδήσεις 11.04.26

Η κρίση στη Μέση Ανατολή γεννά φόβο στους καταναλωτές στην Ελλάδα – Η στροφή σε νέες καταναλωτικές συνήθειες

Αυξημένα επίπεδα φόβου, άγχους και ανασφάλειας καταγράφονται στους καταναλωτές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπερβαίνοντας αντίστοιχους δείκτες που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Σύνταξη
Πρώτη Ανάσταση: Κρότοι, δάφνες και βυζαντινές ψαλμωδίες – Το τελετουργικό και τα έθιμα
Κατάνυξη 11.04.26

Κρότοι, δάφνες και βυζαντινές ψαλμωδίες - Το τελετουργικό και τα έθιμα της Πρώτης Ανάστασης

Η Ελλάδα γιόρτασε από άκρου εις άκρον το προανάκρουσμα της μεγάλης νύχτας της Αναστάσεως με ιδιαίτερες εκδηλώσεις και έθιμα - Η πρώτη Ανάσταση «σήμανε» στον Ιερό Ναό των Ξένων στην Κέρκυρα

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 11.04.26

LIVE: Άρσεναλ – Μπόρνμουθ

LIVE: Άρσεναλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μπόρνμουθ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός 12-17: Σπουδαία νίκη και προβάδισμα πρόκρισης στο Final-4 για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 11.04.26

Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός 12-17: Σπουδαία νίκη και προβάδισμα πρόκρισης στο Final-4 για τις «ερυθρόλευκες»

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε τεράστια εμφάνιση και νίκησε 17-12 τη Σαμπαντέλ στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του Champions League και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες και φωτοβολίδες στη Σαλαμίνα – Πέντε συλλήψεις
Ελλάδα 11.04.26

Κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες και φωτοβολίδες στη Σαλαμίνα – Πέντε συλλήψεις

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εντόπισαν, χθες το μεσημέρι, ύποπτο όχημα με τρεις επιβαίνοντες στη Σαλαμίνα και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Σύνταξη
Σερβία: Τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στον αγωγό ίσως αποτελούν «ρωσική εμπλοκή», σύμφωνα με εμπειρογνώμονα
Balkan Stream 11.04.26

Σερβία: Τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στον αγωγό ίσως αποτελούν «ρωσική εμπλοκή», σύμφωνα με εμπειρογνώμονα

Πρώην Ουκρανός υποστράτηγος υποστηρίζει ότι τα 4 κιλά εκρηκτικών που βρέθηκαν στη Σερβία αποτελούσαν απόπειρα επηρεασμού των εκλογών της Ουγγαρίας από τη Ρωσία

Σύνταξη
Η μοναξιά δεν συμφέρει τις ΗΠΑ – Τρεις λόγοι που οι Αμερικανοί θα παραμείνουν στο NATO
Σκληρή βαθμολογία 11.04.26

Η μοναξιά δεν συμφέρει τις ΗΠΑ – Τρεις λόγοι που οι Αμερικανοί θα παραμείνουν στο NATO

Οι ΗΠΑ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να απαγάγουν ηγέτες κρατών, να βομβαρδίζουν χώρες, αλλά να αποχωρήσουν από την ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία του πλανήτη, το NATO, θα ήταν ίσως μια τρέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή
«Χέρια γεμάτα αίμα» 11.04.26

«Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Η ανάρτηση στα social media επικρίνει τις προσπάθειες εργαλειοποίησης της θρησκείας για την εξύμνηση του πολέμου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Κέρκυρα: «Βροχή» από μπότηδες στην πρώτη Ανάσταση – Πύλινο κανάτι έπεσε στο κεφάλι γυναίκας
Πρώτη Ανάσταση 11.04.26

«Βροχή» από μπότηδες στην Κέρκυρα - Πύλινο κανάτι έπεσε στο κεφάλι γυναίκας

Στο σημείο έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ, που βρισκόταν σε επιφυλακή δεδομένου του μεγάλου πλήθους που συγκεντρώνεται στην Κέρκυρα για το έθιμο, αλλά δεν χρειάστηκε η μεταφορά της γυναίκας σε νοσοκομείο

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
AI 11.04.26

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Σε ποια περιοχή της Κρήτης γίνεται Ανάσταση σε έξι εκκλησιές με έξι φωτιές και έξι “Ιούδες” να καίγονται
Ελλάδα 11.04.26

Σε ποια περιοχή της Κρήτης γίνεται Ανάσταση σε έξι εκκλησιές με έξι φωτιές και έξι “Ιούδες” να καίγονται

Στ’ Ανώγεια η βραδιά της Ανάστασης είναι ιδιαίτερη και υπάρχει κι ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ των ενοριών ενώ μέρες πριν ξεκινάει η προετοιμασία

Σύνταξη
Undertourism: Η άλλη όψη του υπερτουρισμού – Προορισμοί που υπόσχονται ταξίδια με χαρακτήρα
Undertourism 11.04.26

Η άλλη όψη του υπερτουρισμού - Η τάση που λέει όχι στον συνωστισμό και επιλέγει ταξίδια με χαρακτήρα

Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Απριλίου 2026
Cookies