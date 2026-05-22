Επίσημο: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά αρμοδιότητες αρχιδιαιτητή στην Ισπανία!

Αλλαγές στη διαιτησία προανάγγειλε ο πρόεδρος της La Liga Χαβιέρ Τέμπας. Με δυο λόγια η Τεχνητή Νοημοσύνη «αποκτά» αρμοδιότητες αρχιδιαιτητή καθώς θα «εισβάλει» στην La Liga όπου θα ορίζει και θα βαθμολογεί διαιτητές!

Τα σχέδια είναι επίσημα και τα επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, μιλώντας σε εκδήλωση. Η δοκιμή θα γίνει άμεσα, δηλαδή την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ορίζει και θα βαθμολογεί διαιτητές στη La Liga.

Με ποιόν τρόπο; Ο Χαβιέρ Τέμπας ανέλυσε τα σχέδια:

«Θα εφαρμόσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη στον κόσμο της διαιτησίας. Θα εφαρμόσουμε δύο βασικά χαρακτηριστικά: Πρώτον, στις αξιολογήσεις των διαιτητών. Όταν ένας αγώνας διαιτητεύεται, η CTA έχει παρατηρητές διαιτησίας που αξιολογούν την απόδοση των ρέφερι.

Υπάρχουν 30 διαφορετικά κριτήρια. Αυτό γίνεται προς το παρόν χειροκίνητα, αλλά υπάρχουν 30 αξιολογητές για 20 διαφορετικούς διαιτητές.

Με την Τεχνητή Νοημοσύνη, δημιουργούμε ένα εργαλείο έτσι ώστε τουλάχιστον το 40% να αποφασίζεται αντικειμενικά από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το εργαλείο αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας δεδομένα από όλους τους αγώνες και δημιουργεί τους αλγόριθμους. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εξετάσει τα πάντα και θα σας πει πού το έκανε σωστά. Στόχος είναι να το κάνουμε αντικειμενικό.

Δεύτερον, ο ορισμός διαιτητών στους αγώνες. Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, τρεις διαιτητές θα προταθούν στην αρμόδια επιτροπή. Πιστεύω ακράδαντα στην ανθρώπινη κρίση, αλλά υπάρχουν πράγματα όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να σε βοηθήσει».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η La Liga δεν έχει εφαρμόσει ακόμη την γραμμή τέρματος στο πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά θέλει να φέρει την επανάσταση με Τεχνητή Νοημοσύνη στη διαιτησία, ενώ την σεζόν που ολοκληρώνεται η αμφισβήτηση στους ρέφερι ήταν έντονη.

🚨 OFFICIAL: La Liga will use AI in refereeing starting next season. The AI will recommend two or three referees for each match based on certain criterias. A human will the. make the final decision. La Liga president Javier Tebas: “We are going to implement AI in the world of… pic.twitter.com/QIlJb7SqVf — Madrid Universal (@MadridUniversal) May 21, 2026

Σε ερώτηση για τα έντονα παράπονα της Ρεάλ Μαδρίτης ότι η διαιτησία την… λήστεψε, ο Τέμπας απάντησε: «Δεν το πιστεύω. Δεν είναι αλήθεια. Θέλω να δω αυτήν την έκθεση των 500 σελίδων. Συνεχίζουν να προσθέτουν όλο και περισσότερα. Θέλω να δω τα πάντα».

Πάντως, διευκρίνισε ότι ενώ έγινε προσπάθεια εξωτερικής χειραγώγησης, δεν έγινε πραγματική ληστεία αγώνα, προσθέτοντας: «Είναι αλήθεια ότι ένας σύλλογος προσπάθησε να επηρεάσει ορισμένους διορισμούς διαιτητών, αλλά δεν είναι αλήθεια ότι ληστεύτηκαν».

Πάντως, χαρακτήρισε αφήγημα τα παράπονα της Ρεάλ Μαδρίτης: «Έχει κατασκευαστεί ένα αφήγημα που είναι επιζήμιο για το ποδόσφαιρο, την CTA (Τεχνική Επιτροπή Διαιτητών) και τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Και κατέληξε: «Είναι μια νοοτροπία θύματος που δεν πρέπει να επιτραπεί να αναπτυχθεί».