Μαίνεται πόλεμος La Liga και παικτών στην Ισπανία

Μπορεί η La Liga, εξαιτίας του σάλου που ξέσπασε, να έκανε πίσω και να ακύρωσε την απόφασή της για τη διεξαγωγή του αγώνα Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, όμως καλά κρατεί ο πόλεμος της La Liga με την Ενωση Ισπανών Ποδοσφαιριστών (AFE). Αφορμή αποτελεί η διαμαρτυρία των 15 δευτερολέπτων στους αγώνες του προηγούμενου Σαββάτου.

Ο πρόεδρος της La Liga Χαβιέρ Τέμπας δεν μπορεί να χωνέψει ότι ένα όνειρό του δεν θα υλοποιηθεί, τουλάχιστον προς το παρόν, και ανοίγει νέα μέτωπα. Ετσι ενημέρωσε τον πρόεδρο της Ενωσης Ισπανών Ποδοσφαιριστών Ντέιβιντ Αγκάσο ότι θεωρεί απεργία την διαμαρτυρία των 15 δευτερολέπτων σε όλους τους αγώνες του προηγούμενου Σαββατοκύριακου και ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια. Ο Αγκάσο του απάντησε ότι δεν υπήρξε παραβίαση του εργατικού δικαίου και ότι απλά επρόκειτο για συμβολική πράξη. Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά έγιναν μετά από συνάντησή τους.

«Απλώς κάναμε μια ενέργεια που δεν είχε καμία σχέση με απεργία», δήλωσε ο Αγκάνσο μετά από την συνάντησή του με τον Τέμπας, ενώ πρόσθεσε: «Σύμφωνα τον πρόεδρο της La Liga η διαφορά αυτή, θα επιλυθεί στο δικαστήριο και όχι μόνο ήταν ξεκάθαρος για αυτό αλλά επέμεινε κιόλας».

Με την ευκαιρία ο επικεφαλής του σωματείου των Ισπανών παικτών δεν έκρυψε τα παράπονά του για την αντιμετώπιση από την La Liga. Όπως είπε δεν υπάρχει συνεργασία με τη διοίκηση της διοργανώτριας, η οποία αποκλείει τους εκπροσώπους των ποδοσφαιριστών από αποφάσεις που επηρεάζουν την εργασία τους, ενώ πρόσθεσε ότι η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα, επειδή «για κάποια θέματα απαιτείται διάλογος με όλους και παράλληλα πρέπει να υπάρχει μέγιστη διαφάνεια».

Μέσα σε αυτόν τον χαμό προέκυψε και η επίθεση του διευθύνοντα συμβούλου της Βιγιαρεάλ Φερνάντο Νεγκουερόλες κατά του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ, τον οποίο κατηγόρησε ότι αυτός μπλόκαρε τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι. «Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να πηγαίνει κόντρα σε όλους», δήλωσε Νεγκουερόλες στο Radio Marca. Και πρόσθεσε: «Χάνουν τη νομιμότητά τους, επειδή διαμαρτύρονται για τα πάντα, ακόμα και για όσα έχουν εγκρίνει».

Η La Liga ήθελε να διαφημιστεί σε όλο τον κόσμο με την διεξαγωγή του αγώνα Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, τον προσεχή Δεκέμβριο. Όμως, εκείνο που κατάφερε είναι να ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος αλλά κινήσεις για προσφυγές στα ισπανικά δικαστήρια.