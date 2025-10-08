Σύγκρουση Τέμπας με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το ματς της La Liga στο Μαϊάμι

Η UEFA ενέκρινε το αίτημα της La Liga για να γίνει ο αγώνας Βιγιαριεάλ-Μπαρτσελόνα, για την 17η αγωνιστική, στο Hard Rock Stadium στο Μαϊάμι. Όμως, υπάρχουν εμπόδια για αυτό και δεν είναι τόσο σίγουρο όσο φαίνεται.

Κατ’ αρχήν η απόφαση δεν έχει «κλειδώσει», με δεδομένο ότι πρέπει να συμφωνήσει και η FIFA. Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες ότι η Ισπανική Κυβέρνηση εξετάζει αν μπορεί να το μπλοκάρει, ενώ ο πρόεδρος της La Liga Χαβιέρ Τέμπας εξαπέλυσε επίθεση κατά του Μαλτέζου Γκλεν Μικάλεφ, ο οποίος είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό και εξέφρασε «βαθιά απογοήτευση» για την απόφαση της UEFA που έκανε δεκτό το αίτημα της La Liga, προσθέτοντας ότι αποτελεί προδοσία για τους οπαδούς.

«Η UEFA εγκρίνει τον αγώνα στο Μαϊάμι. Οι οπαδοί της Βιγιαρεάλ τον υποστηρίζουν: «είναι μια ευκαιρία». Αλλά ο Γκλεν Μικάλεφ, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αθλητισμού, και κάποιοι που αυτοαποκαλούνται ως η φωνή των οπαδών διαμαρτύρονται ξανά. Περίεργο: μιλούν εκ μέρους όλων… εκτός αυτών που θέλουν να το παίξουν», έγραψε ο Τέμπας στο Χ.

Ο Τέμπας υποστηρίζει εδώ και αρκετά χρόνια τη διεξαγωγή ενός αγώνα της La Liga στις Ηνωμένες Πολιτείες και, παρά τις αποτυχημένες προσπάθειες το 2023 και το 2024, πλησιάζει περισσότερο στην πραγματοποίηση της επιθυμίας του την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Η FIFA αναμένεται να αποφανθεί επί του θέματος τις επόμενες εβδομάδες, τώρα που η UEFA έδωσε το απρόθυμο πράσινο φως, και στα γραφεία της La Liga υπάρχει έντονη αίσθηση ότι η απόφαση θα ληφθεί από το διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, την FIFA.