Η… μισή Παρί στην κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν στο Champions League (pic)

Ακόμη μία σεζόν στο Champions League ολοκληρώθηκε, με την Παρί Σεν Ζερμέν να κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο επικρατώντας της Άρσεναλ στον τελικό της Ουγγαρίας με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, μένοντας έτσι στην κορυφή της Ευρώπης.

Η UEFA έχει ξεκινήσει να μοιράζει ατομικά βραβεία των παικτών, ενώ σειρά πήρε και η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν η οποία αποτελείται από πέντε παίκτες των πρωταθλητών, τρεις παίκτες των φιναλίστ, δύο της Μπάγερν Μονάχου και έναν της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, ο Ράγια βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με την άμυνα να αποτελείται από τους Γιορέντε, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ και Μέντες. Στον άξονα είναι οι Ράις και Βιτίνια, ενώ στα εξτρέμ παίρνουν θέση οι Κβαρατσχέλια και Ολίσε. Στην κορυφή της επίθεσης είναι οι Κέιν και Ντεμπελέ.

Η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν στο Champions League