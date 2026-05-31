Φωτιά στη Λαυρεωτική – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής – Καταγγελίες ότι προκλήθηκε από ρίψη φωτοβολίδας
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή Βρωμοπούσι με κατοίκους της περιοχής να αναφέρουν ότι προκλήθηκε από ρίψη φωτοβολίδας
- Τρόμος για οικογένεια στη Θεσσαλονίκη – Άνδρας με αλυσοπρίονο και μαχαίρι φώναζε έξω από το σπίτι τους
- Ποια χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή τοξικότητα στην Ευρώπη; – Τι ισχύει στην Ελλάδα;
- Αχαΐα: Συνελήφθη για διατάραξη κοινής ησυχίας – Είχε τη μουσική στη διαπασών μέχρι τα ξημερώματα
- Ντετέκτιβ ξετρυπώνουν υπαλλήλους που προσποιούνται τους άρρωστους – Νέα «μόδα» εργοδοτών στο Λονδίνο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική για φωτιά στην περιοχή Βρωμοποούσι στην Λαυρεωτική.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα μέσα σε ρέμα και μέσα στην κατοικημένη περιοχή.
Η φωτιά περιορίστηκε πριν λάβει διαστάσεις
Στο σημείο έσπευσαν αμέσως πυροσβεστικής δυνάμεις και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Ειδικότερα κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με
12 πυροσβέστες.
Το γεγονός ότι δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ήταν καθοριστικό για να μην κινδυνεύσουν τα σπίτια στην περιοχή.
Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής η φωτιά προκλήθηκε από ρίψη ναυτικής φωτοβολίδας κάτι που ελέγχεται από τις αρμόδιες Αρχές.
- Λίβανος: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα, είπε ο Μακρόν – Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
- Φωτιά στη Λαυρεωτική – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής – Καταγγελίες ότι προκλήθηκε από ρίψη φωτοβολίδας
- Ιταλία: Ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Κάλιαρι – Έχει τεθεί σε απομόνωση
- Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο
- Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ αντεπιτίθεται παρά την πίεση να κάνει εκλογές – Θα πάμε μέχρι το 2027 και μετά, λέει
- Τραμπ: Διαψεύδει τον εαυτό του – Τώρα λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει μείνει ανεπηρέαστος από τον πόλεμο
- ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ αποχαιρετά τον Γκίντος – H κληρονομιά μιας κρίσιμης οκταετίας
- Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 13-12: Μεγάλη νίκη και προβάδισμα τίτλου για τις «ερυθρόλευκες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις