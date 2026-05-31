Φωτιά στη Λαυρεωτική – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής – Καταγγελίες ότι προκλήθηκε από ρίψη φωτοβολίδας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική για φωτιά στην περιοχή Βρωμοποούσι στην Λαυρεωτική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα μέσα σε ρέμα και μέσα στην κατοικημένη περιοχή.

Η φωτιά περιορίστηκε πριν λάβει διαστάσεις

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως πυροσβεστικής δυνάμεις και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Ειδικότερα κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με

12 πυροσβέστες.

Το γεγονός ότι δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ήταν καθοριστικό για να μην κινδυνεύσουν τα σπίτια στην περιοχή.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής η φωτιά προκλήθηκε από ρίψη ναυτικής φωτοβολίδας κάτι που ελέγχεται από τις αρμόδιες Αρχές.