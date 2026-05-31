Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ αντεπιτίθεται παρά την πίεση να κάνει εκλογές – Θα πάμε μέχρι το 2027 και μετά, λέει

Παρά τα σκάνδαλα που πλήττουν προσωπικότητες του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύθηκε να παραμείνει πρωθυπουργός έως τις βουλευτικές εκλογές του 2027 στην Ισπανία.

Μιλώντας στο συνέδριο της Νεολαίας του κόμματός, ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε: «Ο σοσιαλισμός μπορεί να σκοντάψει, αλλά ποτέ δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Θα συνεχίσουμε να κυβερνούμε μέχρι το 2027. Και μετά!»

Πέρα όμως από τα σκάνδαλα, ο Πέδρο Σάντσεθ έχει επικριθεί από τη δεξιά αντιπολίτευση για τη στάση του στο Μεσανατολικό και τον πόλεμο στο Ιράν. Προχώρησε σε αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, ενώ απαγόρευσε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για τον πόλεμο στο Ιράν.

Το Λαϊκό Κόμμα (ΡΡ), που οργανώνει διαδηλώσεις εναντίον του, τον κατηγόρησε ότι στερεί συμμάχους από την Ισπανία. Ο λόγος είναι ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός κατήγγειλε τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ, λέγοντας ότι είναι παράνομος. Ο πρώην ηγέτης του ΡΡ, Χοσέ Μαρία Αθνάρ, που έπεσε λόγω σκανδάλων διαφθοράς, κάλεσε «όποιον μπορεί να δράσει» για να φύγει η κυβέρνηση Σάντσεθ.

Χρειάζεται χρόνος

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας ηγέτης επέμεινε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να νιώσουν οι ψηφοφόροι τον αντίκτυπο των κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών του συνασπισμού. Και απέρριψε κατηγορηματικά τις αυξανόμενες εκκλήσεις για πρόωρες εκλογές, παρά τις δικαστικές έρευνες για μέλη του κόμματος ή της κυβέρνησης.

Ο Πέδρο Σάντσεθ δεν αρνήθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Δεν αρνούμαστε τα προβλήματα, αλλά ούτε και τα αποτελέσματα αυτής της κυβέρνησης», είπε και αντεπιτέθηκε στην αντιπολίτευση.

Nosotros no negamos los problemas. Pero tampoco se puede negar la cuenta de resultados del Gobierno. España lleva ocho años avanzando, y la oposición marrullera quiere que se frene o retroceda. Pero vamos a mantener la hoja de ruta y seguir avanzando, ¡hasta 2027 y más allá! pic.twitter.com/GfDJusKSMS — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 31, 2026



«Κάθε φορά που υπήρξε συμπεριφορά που δεν ευθυγραμμίστηκε με τις αξίες και τις αρχές του PSOE, ενεργήσαμε αποφασιστικά. Αλλά σας λέω επίσης ότι θα απαντήσουμε αποφασιστικά σε αυτές τις αβάσιμες κατηγορίες. Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτή την ύπουλη αντιπολίτευση, η οποία θέλει την Ισπανία να παραμείνει στάσιμη ή ακόμα και να υποχωρήσει, να συγχέει ζητήματα για να ρίξει αυτήν την κυβέρνηση».

Επίθεση στην ακροδεξιά

Επίσης, αντιπαρέβαλε την κυβερνητική πολιτική, και στο μεταναστευτικό, με την «εναλλακτική πρόταση» του ακροδεξιού Vox, που ενισχύεται διαρκώς.

#Canal24Horas | Pedro Sánchez en el acto de las JSE: “Cada vez que ha habido un comportamiento no adecuado a lo que representan los valores del PSOE hemos actuado con contundencia […] Ante los infundios también actuaremos con contundencia” pic.twitter.com/5Dsqyd439m — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 31, 2026



Το κόμμα του Σαντιάγο Αμπασκάλ συμμετείχε σε μια ακροδεξιά σύνοδο κορυφής στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Εκεί, ακροδεξιά κόμματα από όλη την Ευρώπη υποστήριξαν μια Ευρώπη «των λευκών». Επίσης, το Vox ενίσχυσε τους δεσμούς του με ακτιβιστές που χρησιμοποιούν ανοιχτά φυλετική ρητορική και ιδεολογία.

«Αυτό που αποκαλούν εθνική προτεραιότητα, ή σε αυτήν την περίπτωση, λευκή υπεροχή, δεν είναι κοινή λογική. Είναι ξενοφοβία», είπε ο Πέδρο Σάντσεθ. «Αυτή είναι η εναλλακτική που αντιμετωπίζουμε: μια ξενοφοβική ακροδεξιά και μια δεξιά που καταπίνει αυτή την ξενοφοβία», τόνισε, «καρφώνοντας» στην ουσία το Λαϊκό Κόμμα, που κάνει συμμαχίες σε τοπικό επίπεδο με το Vox.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αν γίνονταν εκλογές σήμερα, το Λαϊκό Κόμμα θα κέρδιζε τις εκλογές με 31,8% των ψήφων και 140 έδρες. Αλλά για να κυβερνήσει χρειάζεται το ενισχυμένο Vox, που έχει 16,9% και 59 έδρες. Οι Σοσιαλιστές, αν και έχουν ενισχύσει τη θέση τους είναι δεύτεροι με 27% και 110 έδρες. Ωστόσο, το 6,6% (10 έδρες) του αριστερού Sumar, δεν αρκούν για να μπλοκάρουν μια κυβέρνηση δεξιάς-ακροδεξιάς.

Δικαστικές έρευνες

Μια σειρά από δικαστικές έρευνες είναι σε εξέλιξη εις βάρος στελεχών του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Ισπανία. Πιο πρόσφατη, αυτή εις βάρος του πρώην πρωθυπουργού, Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, μακροχρόνιου συμμάχου του Πέδρου Σάντσεθ. Ελέγχεται για φερόμενη αθέμιτη άσκηση επιρροής και ξέπλυμα χρήματος. Η έρευνα αφορά την ισπανική αεροπορική εταιρεία Plus Ultra, η οποία συνδέεται με τη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο σχεδίου διάσωσης.

Επίσης, η ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε πρόσφατα έφοδο στα κεντρικά γραφεία του PSOE στη Μαδρίτη. Αυτή η έφοδος έγινε στο πλαίσιο ξεχωριστής δικαστικής έρευνας για φερόμενες προσπάθειες παρέμβασης σε νομικές διαδικασίες που αφορούν νυν και πρώην στελέχη του κόμματος.

Κρίση στο στρατόπεδο των Σοσιαλιστών

Παρά το γεγονός ότι εκτός από τον Πέδρο Σάντσεθ κορυφαία στελέχη του κόμματος απορρίπτουν τις κατηγορίες για τα σκάνδαλα, και μιλούν για συντονισμένη επίθεση από τη δεξιά αντιπολίτευση, τα πράγματα δεν είναι εύκολα.

Κυρίως γιατί έφεραν στο φως τις αυξανόμενες εντάσεις εντός του σοσιαλιστικού στρατοπέδου.

Ο Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, ο ισχυρός πρωθυπουργός στην περιφέρεια Καστίγια-Λα Μάντσα, προειδοποίησε ότι το κόμμα αντιμετωπίζει την πιο επικίνδυνη στιγμή του από την επιστροφή της Ισπανίας στη δημοκρατία. Σφοδρός επικριτής του Πέδρο Σάντσεθ, τον προέτρεψε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης ή να πάει σε εκλογές.

Εκλογές ζητούν και ορισμένα από τα περιφερειακά, αυτονομιστικά κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση των Σοσιαλιστών. «Δεδομένης της κατάστασης, πιστεύουμε ότι η θητεία έχει λήξει», δήλωσε ο Αϊτόρ Εστέμπαν, ηγέτης του Βασκικού Εθνικιστικού Κόμματος (PNV). Το καταλανικό αυτονομιστικό κόμμα Junts ζήτησε επίσης πρόωρες εκλογές.

Παρ’ όλα αυτά, απέκλεισαν το ενδεχόμενο να υποστηρίξουν πρόταση μομφής κατά του Πέδρο Σάντσεθ. Αυτά τα κόμματα δεν θα έχουν όφελος με μια δεξιά κυβέρνηση. Ωστόσο, επιδιώκουν να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους.

Οι επόμενες κρίσιμες ημερομηνίες

Προς το παρόν, οι επόμενες κρίσιμες ημερομηνίες για την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ είναι μέσα στον Ιούνιο. Αρχές του μήνα αναμένεται η απόφαση για την υπόθεση διαφθοράς που βαραίνει τον πρώην υπουργό, Χοσέ Λούις Άμπαλος.

Ενώ στις 17-18 Ιουνίου θα καταθέσει στο δικαστήριο για τις κατηγορίες που του αποδίδονται ο Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο.

Η επιβίωση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντεθ είναι δύσκολη υπόθεση. Ο ίδιος προσωπικά δεν έχει εμπλακεί πουθενά, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των τρεχουσών ερευνών. Κάποιες έρευνες αφορούν και πρόσωπα του στενού κύκλου του, όπως η σύζυγός του. Η απόφασή του να μείνει έως το 2027 ίσως αποδειχθεί ανεφάρμοστη.