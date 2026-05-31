Μάλτα: Τέταρτη θητεία για το Εργατικό Κόμμα του Ρόμπερτ Αμπέλα μετά τις βουλευτικές εκλογές

Το κόμμα του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Αμπέλα στη Μάλτα κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν το Σάββατο με ποσοστό 52%. Οι Εργατικοί αναδείχθηκαν στην εξουσία το 2020. Αφορμή, τα σκάνδαλα διαφθοράς της συντηρητικής κυβέρνησης και τη δολοφονία της δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία το 2017, εξασφάλισε τέταρτη, συνεχόμενη θητεία.

Το Εργατικό Κόμμα στη Μάλτα προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον προηγούμενο μήνα, επικαλούμενο τη γεωπολιτική κρίση.

‼️#Malta 🇲🇹: el Partit Labourista 🔴 declara la victoria tras recuento parcial Obtiene su cuarto mandato consecutivo, siendo la primera vez en la historia del país en producirse. El Partido Nacionalista 🔵asume la derrota, que cifra en ‘unos 18.000 votos’. 👇… pic.twitter.com/xbe5TvzOk0 — EM-electomania.es (@electo_mania) May 31, 2026

Πυροτεχνήματα και ενθουσιασμός

Πυροτεχνήματα φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό στη Μάλτα το βράδυ του Σαββάτου, μετά τα πρώτα στοιχεία από την καταμέτρηση των ψήφων. Οι υποστηρικτές των Εργατικών, ντυμένοι στα κόκκινα, το χρώμα ου κόμματος, κατέβηκαν στους δρόμους φωνάζοντας «Τέταρτη φορά!».

Το Εργατικό Κόμμα στη Μάλτα έχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, αν και όχι τόσο ευρεία όσο στις εκλογές του 2022. Τότε συγκέντρωσε ποσοστό 55%.

#Malta 🇲🇹: la participación en las elecciones generales roza el 90% 🗳️2026: 87,42% (+1,8p)

🗳️2022: 85,63% 👇https://t.co/mDcjgHNf7j — EM-electomania.es (@electo_mania) May 31, 2026



Η συμμετοχή των ψηφοφόρων ανήλθε στο 87,4%, ελαφρώς υψηλότερη από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές.

«Σήμερα γράψαμε ιστορία, όλοι μαζί» είπε ο Αμπέλα απευθυνόμενος στο πλήθος από το μπαλκόνι του κτιρίου που στεγάζει την έδρα του κόμματος. Από κάτω, οι υποστηρικτές του φώναζαν ρυθμικά «Ο Ρόμπερτ είναι ο ηγέτης μας, αλληλούια».

Ο κυριότερος αντίπαλος του Αμπέλα ήταν ο υποψήφιος του Εθνικιστικού, Συντηρητικού κόμματος Άλεξ Μποργκ, που έλαβε 43%. Ο 30χρονος δικηγόρος και πρώην νικητής των καλλιστείων «Mr World Malta», προέτρεπε τους Μαλτέζους να ψηφίσουν υπέρ της αλλαγής. Ωστόσο, με ανάρτησή του παραδέχτηκε την ήττα του αναφέροντας ότι «τηλεφώνησε προσωπικά στον Ρόμπερτ Αμπέλα για να τον συγχαρεί».

Εισαγωγές και τουρισμός

Ο 48χρονος Ρόμπερτ Αμπέλα προκήρυξε τις πρόωρες εκλογές δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του χρειαζόταν μια νέα εντολή για να προστατεύσει τη Μάλτα από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Μάλτα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές και τον τουρισμό.

Η οικονομία του νησιού κατέγραψε αύξηση 4% πέρυσι. Ωστόσο, ορισμένοι εξέφραζαν φόβους ότι ο πόλεμος θα επηρέαζε τον τουρισμό, λόγω της εκρηκτικής αύξησης του κόστους των καυσίμων και των αεροπορικών εισιτηρίων. Ο Ρόμπερτ Αμπέλα βάσισε την προεκλογική εκστρατεία του στις καλές οικονομικές επιδόσεις που καταγράφει η χώρα από το 2013, υποσχόμενος σταθερότητας σε μια περίοδο αβεβαιότητας.

Ο Αμπέλα ανέλαβε τα ηνία της χώρας το 2020, όταν ο προκάτοχός του παραιτήθηκε με αφορμή την πολιτική κρίση από τη δολοφονία, το 2017, της δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία. Η δολοφονία έφερε στο φως τη διευρυμένη διαφθορά στη Μάλτα, με την εμπλοκή ακόμη και κυβερνητικών στελεχών.