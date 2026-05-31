ΜΜΕ Βουλγαρίας: «Η Γκεζτέπε πληρώνει τον Άρη για τον Σούντμπεργκ»

Ο Νόα Σούντμπεργκ που δεν άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις με τον Άρη τη σεζόν που μας -έχοντας παρουσιάσει αρκετά σκαμπανεβάσματα και αντιμετωπίσει αρκετούς μικροτραυματισμούς- αναμένεται να συνεχίσει στην Τουρκία. Αυτό υποστηρίζουν ΜΜΕ της Βουλγαρίας

Θυμίζουμε πως ο 29χρονος Γκαμπονέζο στόπερ είχε αποκτηθεί από τους κιτρινόμαυρους με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο και οψιόν αγοράς από την βουλγάρικη Λουντογκόρετς, η οποία αποδεικνύεται υποχρεωτική.

Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ο Άρης δεν πρόκειται να κρατήσει τον Σούνμπεργκ, με τους Βούλγαρους να γράφουν πως η Γκεζτέπε προτίθεται να αγοράσει τον παίκτη από τους κιτρινόμαυρους στους οποίους θα ανήκει ο παίκτης από την 1η Ιουλίου εφόσον τακτοποιήσουν το θέμα της οψιόν όπως και αναμένεται να γίνει.

«Τις επόμενες ώρες, η Γκεζτέπε θα ανακοινώσει επίσημα την απόκτηση του πρώην αμυντικού της Λέφσκι και της Λουντογκόρετς, Νόα Σονκό Σούντμπεργκ. Ο παίκτης έχει ήδη περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα καταβληθεί στον Άρη Θεσσαλονίκης ένα ποσό για τη μεταγραφή του», αναφέρει χαρακτηριστικά η βουλγάρικη ιστοσελίδα telegraph, με τον Άρη να είναι κοντά στο να γλιτώσει από το συμβόλαιο ενός παίκτη που ήρθε με περγαμηνές και τελικά έχασε τη θέση του στο κέντρο της άμυνας από τον Λίντσεϊ Ρόουζ που ήταν η τελευταία επιλογή ιεραρχικά.

Είναι χαρακτηριστικό πως Σούντμπεργκ έγραψε μόλις 16 συμμετοχές με 1 γκολ στο Κύπελλο, ενώ ο Ρόουζ έγραψες 25 επίσης με 1 τέρμα επίσης στο Κύπελλο.