Ο Πιτ Ντέιβιντσον επαινεί τις υποκριτικές ικανότητες της πρώην του, Κιμ Καρντάσιαν

H Πιτ Ντέιβιντσον δηλώνει θαυμαστής της πρώην συντρόφου του, Κιμ Καρντάσιαν, παρόλο που κοινό και κριτικοί, έχουν αποδοκιμάσει τις προσπάθειες της να εισέλθει στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Η σταρ του ριάλιτι σόου «Keeping Up With the Kardashians» έχει αρχίσει σιγά-σιγά να κάνει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική τα τελευταία χρόνια, με πρωταγωνιστικούς ρόλους στην σειρά «American Horror Story: Delicate» και στο δράμα του Ράιαν Μέρφι «All’s Fair».

Και ενώ τόσο οι θαυμαστές όσο και οι κριτικοί δεν φαίνεται να εγκρίνουν τις υποκριτικές της ικανότητες, ο Ντέιβιντσον την χαρακτηρίζει «πολύ καλή ηθοποιό».

«Είναι τόσο καλή στην υποκριτική»

Στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής «The Pete Davidson Show» του Netflix, ο παρουσιαστής πήρε συνέντευξη από τη Νίκι Γκλέιζερ και ανέφερε τη συμπρωταγωνίστριά της στην επερχόμενη κωμική ταινία «The Fifth Wheel» (η οποία φυσικά είναι η Κιμ Καρντάσιαν).

«Δεν είναι τρελό που η Κιμ είναι καλή στην υποκριτική;» ρώτησε ο Ντέιβιντσον. «Θυμάμαι όταν βγαίναμε, μια μέρα μου είπε απλά: ‘Νομίζω ότι θα γίνω ηθοποιός’. Και εγώ απάντησα: ‘Ναι, γαμώτο!’ Και μετά [αποδείχθηκε] ότι είναι καλή σε αυτό και σκέφτηκα: ‘Άντε γαμήσ@@. Είναι τόσο καλή στην υποκριτική’».

Η Γκλέιζερ συμφώνησε, επαινώντας την επιχειρηματία.

«Ό,τι θέλει να κάνει, θα το κάνει, ειδικά αν οι άλλοι της λένε: ‘Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό’», είπε η Γκλέιζερ στον Ντέιβιντσον. «Και καθώς μπήκε στον κόσμο της υποκριτικής με όλη αυτή την εικόνα που είχε το κοινό για εκείνη, ήξερε… ότι όλοι θα περίμεναν να αποτύχει».

Η ταινία «The Fifth Wheel», σε σκηνοθεσία της Εύα Λονγκόρια, έχει πρωταγωνιστές τους Γκλέιζερ, Φόρτσουν Φάιμστερ και Μπρέντα Σονγκ, οι οποίοι ενσαρκώνουν τα μέλη μιας παρέας που αποφασίζει να ξεκινήσει ένα οδικό ταξίδι προς το Λας Βέγκας – μόνο για να δουν τα σχέδιά τους να καταρρέουν από μια ξένη, την οποία υποδύεται Κιμ Καρντάσιαν.

Ο Ντέιβιντσον, ο οποίος πρόσφατα χώρισε με την Έλσι Χιούιτ μόλις πέντε μήνες μετά τη γέννηση της κόρης τους, Σκότι, άρχισε να βγαίνει με την Καρντάσιαν το 2021.

*Με πληροφορίες από: People