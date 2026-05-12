Τρίτη 12 Μαϊου 2026
11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Προβλήματα; 12 Μαΐου 2026, 06:02

Η Κιμ Καρντάσιαν μετανιώνει την εμφάνιση της ως Μέριλιν Μονρόε

Η εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν, η οποία περιλάμβανε το αυθεντικό φόρεμα της Μέρλιν Μονρόε, ήταν ένας φόρος τιμής στο θέμα του Met Gala «In America: An Anthology of Fashion».

Τη στιγή που ο κόσμος βασανίζεται από διάφορα δεινά, με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, η Κιμ Καρντάσιαν προβληματίζεσαι σχετικά με την εμφάνιση της στο Met Gala του 2022.

Καθώς προετοιμαζόταν για το Met Gala του 2026, η επιχειρηματίας αναπόλησε την εμφάνισή της στη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας τέσσερα χρόνια πριν, κατά την οποία εμφανίστηκε ως μια σύγχρονη εκδοχή της Μέριλιν Μονρόε.

Η εμφάνιση, η οποία περιλάμβανε το αυθεντικό φόρεμα της αείμνηστης ηθοποιού (φαντάζομαστε ότι θυμάστε τις αντιδράσεις που προκάλεσε αυτή η επιλογή), ήταν φόρος τιμής στο θέμα «In America: An Anthology of Fashion».

Μαλλιά; Eyeliner;

Ωστόσο, η απογοήτευση της Κιμ Καρντάσιαν δεν είχε καμία σχέση με το φόρεμα, όπως αποκάλυψε σε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίστηκε με τον μακιγιέρ Μάριο Ντεντιβάνοβιτς και τον κομμωτή Κρις Άπλετον.

«Μου λέει: ‘Θυμάσαι το eyeliner;’ Και εγώ του απαντώ: ‘Ρε, θυμάσαι τα μαλλιά;’», είπε o Ντεντιβάνοβιτς αναφερόμενος στη δουλειά του Άπλετον.

Τα μαλλιά της Καρντάσιαν έγινε ξανθιά για την περίσταση, όπως η Μονρόε — αλλά η ομοιότητα τελείωνε εκεί. Αντί για το καρέ της αείμνηστης σταρ, η Καρντάσιαν επέλεξε ένα πιο μοντέρνο στυλ, με τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο.

«Όλα είχαν να κάνουν με τα μαλλιά. Όλα είχαν να κάνουν με τα μαλλιά, και θα το υποστηρίζω αυτό μέχρι την τελευταία μου μέρα», απάντησε η Καρντάσιαν. «Το σκέφτομαι μια φορά την εβδομάδα. Το θέμα ήταν ότι είχαμε πάρα πολλά να κάνουμε. Φροντίζατε κάθε μέλος της οικογένειας [Καρντάσιαν], δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι».

«Όλοι μου έλεγαν: ‘Μην κάνεις τα μαλλιά της Μέριλιν, γιατί θα μοιάζεις με κέρινο ομοίωμά της’», είπε η Καρντάσιαν, προσθέτοντας: «Όλοι τα σκάτωσαν, ας το πούμε έτσι».

Αργότερα στο βίντεο, η Κιμ Καρντάσιαν επισήμανε μια αστεία σύμπτωση: ότι, λίγες ώρες αφού είχε παραπονεθεί για το look της στο Met 2022, το Vanity Fair δημοσίευσε μια συλλογή με τίτλο «11 στιγμές από το Met Gala που βοήθησαν να οριστεί η ποπ κουλτούρα», με το look της ως Μέριλιν ως εικόνα εξωφύλλου.

«Και αυτή είναι η πρώτη σελίδα. Και αυτές οι δύο φωτογραφίες μου ήταν ωραίες!», είπε, δείχνοντας τις δύο λήψεις από το αφιέρωμα του Vanity Fair. Στη συνέχεια, μετά από μια μικρή παύση, πρόσθεσε: «Εξακολουθώ να εύχομαι να είχα σγουρά μαλλιά, αλλά δεν πειράζει».

Η Καρντάσιαν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι μετάνιωσε και για το χρώμα των μαλλιών της. Για το look, που περιελάμβανε το φόρεμα που είχε επιλέξει η Μονρόε όταν τραγούδησε στον Πρόεδρο Τζον Κένεντι.

«Θα έπρεπε να είχα, ας πούμε, σκούρα μαλλιά, στο στυλ της Τζάκι Ο», είπε σε παλαιότερη συνέντευξή της η Καρντάσιαν σχετικά με την εμφάνιση της.

*Με πληροφορίες από: People

Ακίνητα
Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Κόσμος
Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε»
Σε μια πρόσφατη συζήτηση, ο Κόναν Ο'Μπράιεν επαίνεσε τον Ζακ Γαλιφιανάκη λέγοντας ότι είναι «ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνωρίζω», αλλά παραμένει «ταπεινός».

«Τέρας» χαρακτηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον οι κατήγοροι του
Τα αδέρφια Κάσιο ισχυρίστηκαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποίησε όταν ήταν παιδιά, αφού πρώτα τους δελέασε με ακριβά δώρα και ταξίδια - Προσοχή σκληρές περιγραφές.

Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του
Περίπου τρεις μήνες μετά την αυτοκτονία της Κάθριν σε ηλικία 42 ετών, ο διάσημος ηθοποιός και κωμικός Μάρτιν Σορτ μίλησε για πρώτη φορά για αυτό το δυσάρεστο γεγονός

Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας
Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η ιδιωτική Μελάνια Τραμπ μίλησε στην USA Today για την Αμαλία Κνάους και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανατροφή του Μπάρον 

Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;
Η ανάδειξη της Κιμ Τζου Αέ σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στο βορειοκορεατικό καθεστώς καθώς επιχειρεί την πρώτη δυναστική διαδοχή με γυναίκα.

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»
Ο Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις δηλώνοντας πως η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας , απαντά η Τεχεράνη - Συνεχίζονται οι επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε φώκια – σύμβολο της Λαχάινα – Μετά έγινε viral [βίντεο]
Ένας 37χρονος τουρίστας πέταξε μια μεγάλη πέτρα στη Λάνι την φώκια. Όταν του ζήτησαν τον λόγο απάντησε «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος. θα πληρώσω το πρόστιμο», όμως πλήρωσε με πολλούς τρόπους

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ
Νέα ελεγκτικά εργαλεία με ΑΙ και πληροφορίες από 90 χώρες - Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσίας

Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων
Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;
Πρώην μουσικός και διπλωμάτης, ο «Παγκόσμιος Τρομοκράτης» Ιγιάντ Αγκ Γκάλι ηγείται στο Μάλι μιας από τις πιο θανατηφόρες τζιχαντιστικές εξεγέρσεις στον κόσμο, με ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις

ΟΗΕ: Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις
Ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πιο προληπτικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και στις ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς

Κουβέντα για τις υποκλοπές δεν θέλει το Μαξίμου
Δεν κρύβει τη μεγάλη δυσανεξία του στο θέμα των υποκλοπών το Μαξίμου, το οποίο προσπαθεί ακόμα και με τον πιο χοντροκομμένο τρόπο να βάλει μπλόκο στη συζήτηση για το σκάνδαλο, το οποίο φουντώνει.

Τρόφιμα: Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη – Ωρολογιακή βόμβα τα λιπάσματα
Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα «φουντώσει» από τα τέλη του 2026 και θα κορυφωθεί το 2027 προβλέπει έκθεση της Rabobank. Οι ανατιμήσεις στα λιπάσματα, φέρνουν μικρότερες σοδειές και ακριβότερα προϊόντα.

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων
Η πρόταση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στο Στάνφορντ για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των δυσεύρετων μοσχευμάτων νεφρών τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται στη ζωή με αιμοκάθαρση.

Βενεζουέλα: Θα γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, ρωτάει δημοσιογράφος τη μεταβατική πρόεδρο Ροδρίγκες
Δημοσιογράφος ρώτησε την Ντέλσι Ροδρίγκες εάν η χώρα της πρόκειται να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, όπως το έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων
Κατάσταση «εθνικής καταστροφής» κηρύχτηκε στη Νότια Αφρική, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες της χώρας.

Η ΕΕ προσκαλεί τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με τη μετανάστευση
Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα απευθύνει «άμεσα» επιστολή στην Καμπούλ προκειμένου να οριστεί ημερομηνία του ραντεβού με αντιπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες.

Κάτω Πατήσια: Πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, καθώς πάνω από το κατάστημα βρίσκεται νεόδμητη πολυκατοικία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

