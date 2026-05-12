Τη στιγή που ο κόσμος βασανίζεται από διάφορα δεινά, με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, η Κιμ Καρντάσιαν προβληματίζεσαι σχετικά με την εμφάνιση της στο Met Gala του 2022.

Καθώς προετοιμαζόταν για το Met Gala του 2026, η επιχειρηματίας αναπόλησε την εμφάνισή της στη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας τέσσερα χρόνια πριν, κατά την οποία εμφανίστηκε ως μια σύγχρονη εκδοχή της Μέριλιν Μονρόε.

Η εμφάνιση, η οποία περιλάμβανε το αυθεντικό φόρεμα της αείμνηστης ηθοποιού (φαντάζομαστε ότι θυμάστε τις αντιδράσεις που προκάλεσε αυτή η επιλογή), ήταν φόρος τιμής στο θέμα «In America: An Anthology of Fashion».

Μαλλιά; Eyeliner;

Ωστόσο, η απογοήτευση της Κιμ Καρντάσιαν δεν είχε καμία σχέση με το φόρεμα, όπως αποκάλυψε σε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίστηκε με τον μακιγιέρ Μάριο Ντεντιβάνοβιτς και τον κομμωτή Κρις Άπλετον.

«Μου λέει: ‘Θυμάσαι το eyeliner;’ Και εγώ του απαντώ: ‘Ρε, θυμάσαι τα μαλλιά;’», είπε o Ντεντιβάνοβιτς αναφερόμενος στη δουλειά του Άπλετον.

Τα μαλλιά της Καρντάσιαν έγινε ξανθιά για την περίσταση, όπως η Μονρόε — αλλά η ομοιότητα τελείωνε εκεί. Αντί για το καρέ της αείμνηστης σταρ, η Καρντάσιαν επέλεξε ένα πιο μοντέρνο στυλ, με τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο.

«Όλα είχαν να κάνουν με τα μαλλιά. Όλα είχαν να κάνουν με τα μαλλιά, και θα το υποστηρίζω αυτό μέχρι την τελευταία μου μέρα», απάντησε η Καρντάσιαν. «Το σκέφτομαι μια φορά την εβδομάδα. Το θέμα ήταν ότι είχαμε πάρα πολλά να κάνουμε. Φροντίζατε κάθε μέλος της οικογένειας [Καρντάσιαν], δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι».

«Όλοι μου έλεγαν: ‘Μην κάνεις τα μαλλιά της Μέριλιν, γιατί θα μοιάζεις με κέρινο ομοίωμά της’», είπε η Καρντάσιαν, προσθέτοντας: «Όλοι τα σκάτωσαν, ας το πούμε έτσι».

Αργότερα στο βίντεο, η Κιμ Καρντάσιαν επισήμανε μια αστεία σύμπτωση: ότι, λίγες ώρες αφού είχε παραπονεθεί για το look της στο Met 2022, το Vanity Fair δημοσίευσε μια συλλογή με τίτλο «11 στιγμές από το Met Gala που βοήθησαν να οριστεί η ποπ κουλτούρα», με το look της ως Μέριλιν ως εικόνα εξωφύλλου.

«Και αυτή είναι η πρώτη σελίδα. Και αυτές οι δύο φωτογραφίες μου ήταν ωραίες!», είπε, δείχνοντας τις δύο λήψεις από το αφιέρωμα του Vanity Fair. Στη συνέχεια, μετά από μια μικρή παύση, πρόσθεσε: «Εξακολουθώ να εύχομαι να είχα σγουρά μαλλιά, αλλά δεν πειράζει».

Η Καρντάσιαν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι μετάνιωσε και για το χρώμα των μαλλιών της. Για το look, που περιελάμβανε το φόρεμα που είχε επιλέξει η Μονρόε όταν τραγούδησε στον Πρόεδρο Τζον Κένεντι.

«Θα έπρεπε να είχα, ας πούμε, σκούρα μαλλιά, στο στυλ της Τζάκι Ο», είπε σε παλαιότερη συνέντευξή της η Καρντάσιαν σχετικά με την εμφάνιση της.

*Με πληροφορίες από: People