Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον;

Έχουν περάσει περίπου έξι χρόνια από τότε που αποφάσισαν να ρίξουν τους τίτλους τέλους στη σχέση τους και το 2022 βγήκε και επίσημα το διαζύγιο. Σε αυτό το διάστημα και οι δυό τους έχουν ακολουθήσει τον δικό τους δρόμο -ο καθένας με τον δικό του τρόπο- ωστόσο ο Κάνιε Γουέστ δείχνει ώρες ώρες να μην έχει ξεπεράσει την Κιμ Καρντάσιαν.

Ο 48χρονος αμφιλεγόμενος ράπερ μπορεί να έχει παντρευτεί τη Μπιάνκα Σενσόρι, ωστόσο συχνά πυκνά ασχολείται με την πρώην του – πότε κάνοντας προκλητικές δηλώσεις για εκείνη και την οικογένειά της κι άλλοτε σχολιάζοντας τις σχέσεις της.

Άρα ήταν αναμενόμενο πως κάποια στιγμή θα έκαναν την εμφάνισή τους στα media οι σκέψεις του για το ειδύλλιο ανάμεσα στην Κιμ Καρντάσιαν και τον Λιούις Χάμιλτον. Η επιχειρηματίας και ο σταρ της Formula 1 κάνουν πάρα πολύ παρέα το τελευταίο μήνα, ενώ πριν από λίγο καιρό είχαν ο φακός τους έπιασε στο Τόκιο – παρέα με τα παιδιά που έχει από τον γάμο της με τον Γουέστ.

«Ο Κάνιε δεν έχει καμία αμφιβολία ότι ο Λιούις είναι καλός άνθρωπος και πιστεύει ότι όλο αυτό είναι καλό» είπε μια πηγή από το κοντινό του περιβάλλον στην Page Six. «Είναι γλυκός, έξυπνος, έχει καλό χαρακτήρα και είναι φανταστικός αθλητικής. Του δημιουργεί μια γαλήνη ξέροντας ότι ο Λιούις είναι κοντά στα παιδιά του».

Η αντίδραση του Γουέστ δεν έχει καμία σχέση με τη γνώμη που είχε για τον Πιτ Ντέιβιντσον – η πρώτη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν μετά τον χωρισμό τους.

«Ναι, τον Πιτ τον σιχαινόταν. Τον μισούσε» επιβεβαίωσε η πηγή. Βέβαια αυτό δεν ήταν κρυφό. Όταν η σχέση τους έγινε γνωστή, ο ράπερ κυκλοφόρησε ένα κομμάτι που έλεγε πόσο ήθελε να χτυπήσει τον Ντέιβιντσον, ενώ στο video clip απαγάγει μια animation εκδοχή του γνωστού κωμικού.

* Κεντρική φωτογραφία: Ο Κάνιε Γουέστ και η Κιμ Καρντάσιαν ποζάροντας για την Άνι Λίμποβιτς στο περιοδικό Vogue το 2014