Ο Λιούις Χάμιλτον περνά μέρος των ανοιξιάτικων διακοπών μαζί με την Κιμ Καρντάσιαν και την οικογένειά της, με τις φήμες για τη σχέση τους να φουντώνουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται People, η Κιμ Καρντάσιαν βρίσκεται στο Τόκιο με τα τρία μικρότερα παιδιά της —τον Σέιντ, τη Σικάγο και τον Ψαλμ— έχοντας στο πλευρό της τον Χάμιλτον. Έχει αποκτήσει τα παιδιά αυτά, καθώς και τη Νορθ, με τον πρώην σύζυγό της Κάνιε Γουέστ.

Στο ίδιο ταξίδι βρίσκεται και η Κλόε Καρντάσιαν με τα παιδιά της, γεγονός που δείχνει ότι ο Χάμιλτον έχει ήδη έρθει κοντά στο οικογενειακό περιβάλλον.

Άτομο από το περιβάλλον τους περιγράφει τον Βρετανό οδηγό ως «χαλαρό και με θετική ενέργεια», τονίζοντας ότι η οικογένεια της Κιμ Καρντάσιαν τον συμπαθεί. Παρά τα απαιτητικά τους προγράμματα, βρίσκουν χρόνο να συναντιούνται συχνά, ενώ η σχέση τους «δεν είναι επιφανειακή». Όπως λέγεται, δεν είναι εύκολο να τραβήξει κάποιος το ενδιαφέρον της Κιμ Καρντάσιαν —και ο Χάμιλτον φαίνεται πως το έχει καταφέρει.

Οι δυο τους είχαν ήδη δώσει τροφή για σχόλια λίγο πριν το ταξίδι, όταν ο Χάμιλτον αντέδρασε σε ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν από το πάρτι των Vanity Fair Oscars Party, αφήνοντας ένα emoji με καρδούλες στα μάτια κάτω από φωτογραφίες της.

«Της άρεσε πάντα και τώρα φαίνεται να το ζει»

Η κοινή παρουσία τους στην Ιαπωνία έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από κοινές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα. Στις αρχές Φεβρουαρίου, είχαν εντοπιστεί σε ξενοδοχείο στο Παρίσι, με το TMZ να κάνει λόγο για ρομαντική συνάντηση και άφιξη με ιδιωτικό τζετ.

Ακολούθησε ταξίδι στην Αριζόνα και συγκεκριμένα στη Lake Powell, όπου φωτογραφήθηκαν να απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα. Την ίδια περίοδο, και οι δύο ανάρτησαν εικόνες από το ίδιο τοπίο, χωρίς να εμφανίζονται μαζί, αλλά με εμφανείς ομοιότητες.

Επιπλέον, είχαν βρεθεί μαζί και στο Super Bowl LX στην Καλιφόρνια, ενισχύοντας τα σενάρια περί σχέσης.

«Υπάρχει μια άνεση μεταξύ τους, επειδή γνωρίζονται χρόνια», ανέφερε πηγή μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Super Bowl. «Η Κιμ έχει βγει ραντεβού με πολλούς, αλλά ο Λιούις είναι ο πρώτος που την έχει ενθουσιάσει πραγματικά εδώ και καιρό. Της άρεσε πάντα και τώρα φαίνεται να το ζει».

Προς το παρόν, η ίδια κρατά χαμηλούς τόνους, «προχωρώντας βήμα-βήμα» για να δει πού θα οδηγήσει αυτή η σχέση. Σύμφωνα με άτομα του περιβάλλοντός της, ο Χάμιλτον την κάνει να νιώθει ασφάλεια και απολαμβάνει πραγματικά τον χρόνο μαζί του.