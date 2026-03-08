Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA

Λίγους μήνες μετά το χριστουγεννιάτικο δώρο που έκανε στα παιδιά της, η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της οικογένειας, τα οποία είχαν ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων.

Η 45χρονη επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα ανάρτησε την Παρασκευή 6 Μαρτίου δύο φωτογραφίες στο Instagram με μικρά Πομεράνιαν, τις ίδιες εικόνες που είχε δημοσιεύσει και ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε απλά: «Καλωσήρθατε στην οικογένεια».

Την περίοδο των γιορτών, η Κιμ είχε αποκαλύψει μέσα από τα Instagram Stories ότι η οικογένειά της απέκτησε τέσσερα κουτάβια Πομεράνιαν — δύο με σκούρο τρίχωμα, ένα κρεμ και ένα σε σαμπλέ απόχρωση. Σε φωτογραφία όπου φαίνονταν και τα τέσσερα μαζί, είχε γράψει πως κάθε παιδί της πήρε το δικό του σκυλάκι.

Η Κιμ έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, τον ράπερ Κάνιε Γουέστ: τη Νορθ (12 ετών), τον Σέιντ (10), τη Σικάγο (8) και τον Ψαλμ (6).

Τον Ιανουάριο μάλιστα δημοσίευσε βίντεο όπου τα παιδιά της παίζουν στο σπίτι με τα νέα τους κατοικίδια. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ένα από τα παιδιά της ακούγεται να λέει ενθουσιασμένο: «Μαμά, κοίτα! Με γλείφει!».

Σε άλλο βίντεο, η Σικάγο φαίνεται να αγκαλιάζει και να φιλά το κουτάβι στο σαλόνι του σπιτιού, ενώ εκείνη και ο μικρός Ψαλμ κυνηγούν ένα από τα σκυλάκια μέσα στο δωμάτιο.

Η κριτική από τη PETA

Σύμφωνα με το People, η επιλογή της να χαρίσει σκυλιά ως δώρα προκάλεσε όμως έντονες αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις.

Η ιδρύτρια της PETA, Ίνγκριντ Νιούκερκ, δήλωσε ότι τα κουτάβια «δεν είναι λούτρινα παιχνίδια» και κατηγόρησε την Καρντάσιαν ότι έχασε την ευκαιρία να προωθήσει την υιοθεσία ζώων από καταφύγια.

Η ίδια πρότεινε επίσης στην Κιμ και στην αδελφή της, Κλόε Καρντάσιαν — η οποία επίσης χάρισε σκύλο στην οικογένειά της — να απευθυνθούν στο μέλλον σε οργανώσεις ή τοπικά καταφύγια όταν θέλουν να αποκτήσουν κατοικίδιο.

Όπως ανέφερε, θα μπορούσαν ακόμη να στηρίξουν δράσεις υιοθεσίας ή προγράμματα στειρώσεων, ώστε να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου προβλήματος των αδέσποτων ζώων.

Πολλά κατοικίδια στην οικογένεια Καρντάσιαν

Η οικογένεια Καρντάσιαν-Τζένερ είναι γνωστή για τα πολλά κατοικίδια που έχει αποκτήσει κατά καιρούς — από σκύλους και γάτες μέχρι ερπετά και άλογα.

Η Κιμ και τα παιδιά της έχουν μάλιστα δείξει στο παρελθόν στα social media και τα κατοικίδια σαυράκια τους, ανάμεσά τους έναν γενειοφόρο δράκο με το όνομα Speed.

Η οικογένεια έχει ήδη αρκετά Πομεράνιαν, ενώ ένα από τα σκυλάκια της Κιμ λέγεται Sushi.