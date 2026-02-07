magazin
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
in
Η Μπιάνκα Σενσόρι αποκάλυψε ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε πριν το διαζύγιό του με την Κιμ Καρντάσιαν
07 Φεβρουαρίου 2026, 09:20

Η Μπιάνκα Σενσόρι αποκάλυψε ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε πριν το διαζύγιό του με την Κιμ Καρντάσιαν

Σε συνέντευξή της που προκαλεί αντιδράσεις, η Μπιάνκα Σενσόρι αποκαλύπτει ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε ενώ εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος με την Κιμ Καρντάσιαν, μιλώντας για την περίοδο που ήρθαν κοντά μέσα από τη συνεργασία τους στη Yeezy

Η Μπιάνκα Σενσόρι αποκάλυψε ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε ενώ εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος με την Κιμ Καρντάσιαν, σε μια συνέντευξη που ήδη προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Μιλώντας στο Vanity Fair, η Σενσόρι περιέγραψε πώς ο Γουέστ ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή μαζί της μέσω του γενικού διευθυντή της Yeezy, αφού είδε μια ανάρτησή της στο Instagram με μια «ψηφιακή μάσκα με εξωγήινες αναλογίες». Λίγο αργότερα, εν μέσω πανδημίας, συναντήθηκαν στην Ελβετία.

Η γνωριμία εξελίχθηκε σε στενή συνεργασία, με τη Σενσόρι να αναλαμβάνει τη θέση της επικεφαλής αρχιτεκτονικής στο brand Yeezy. Όπως παραδέχεται σήμερα, οι δυο τους άρχισαν να ερωτεύονται περίπου την ίδια περίοδο που η Καρντάσιαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, τον Φεβρουάριο του 2021, έπειτα από σχεδόν επτά χρόνια γάμου και τέσσερα παιδιά.

Όλη μέρα αχώριστοι

Η ίδια αποδίδει τη σύνδεσή τους στην απόλυτη εγγύτητα της καθημερινής συνεργασίας. «Περνούσαμε όλη μας τη μέρα μαζί — είτε στο τηλέφωνο είτε από κοντά», λέει, προσθέτοντας πως ένιωσε ότι έχουν πολλά κοινά.

Ο Γουέστ και η Σενσόρι παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2022, έναν μήνα μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του με την Καρντάσιαν. Η Σενσόρι επιμένει ότι η επιλογή της δεν είχε καμία σχέση με προβολή ή δημόσια εικόνα, αλλά με αγάπη.

Οι φιλοναζί στάση του Γουέστ δεν είναι επαρκής λόγος χωρισμού για την Σενσόρι

Στη συνέντευξη παραδέχεται επίσης ότι σκέφτηκε να αποχωρήσει από τον γάμο της, λόγω των πρόσφατων σκανδάλων του Γουέστ — ανάμεσά τους και η πώληση μπλουζών με ναζιστικά σύμβολα — όμως χαρακτήρισε αυτές τις σκέψεις «επιφανειακές». Όπως λέει, βρέθηκε στο πλευρό του σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, βοηθώντας τον να αναζητήσει επαγγελματική υποστήριξη.

«Ήταν σαν να κάνω ΚΑΡΠΑ για μήνες», εξομολογείται συγκινημένη. «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι εκεί και να βοηθάω — ακόμη κι αν ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει».

Σε άλλο σημείο, περιγράφει τον Γουέστ ως «εξαιρετικό πατέρα» για τα τέσσερα παιδιά που έχει με την Καρντάσιαν και μιλά ανοιχτά για την επιθυμία της να αποκτήσει κάποια στιγμή και η ίδια παιδιά.

*Με πληροφορίες από: Page Six 

Τράπεζες
Alpha Bank: Η στρατηγική της JP Morgan – Τι επιδιώκει 

Alpha Bank: Η στρατηγική της JP Morgan – Τι επιδιώκει 

Economy
Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Speed debate φοιτητών και επιχειρηματία για την κατοικία – Αγορά, ενοικίαση και τα σοβαρά προβλήματα
07.02.26

Speed debate φοιτητών και επιχειρηματία για την κατοικία – Αγορά, ενοικίαση και τα σοβαρά προβλήματα

Το οξύ στεγαστικό πρόβλημα βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Οι νέοι καλούνται να σχεδιάσουν το μέλλον τους σε μια αγορά με πολλές προκλήσεις και συχνές αλλαγές κανόνων

Σύνταξη
Women Face Higher AI Job Risk in Tech and Finance
07.02.26

Women Face Higher AI Job Risk in Tech and Finance

An estimated 119,000 office-based jobs in technology, finance and professional services — roles largely held by women — could be automated away over the next decade.

Σύνταξη
Ακίνητα: Αυξάνονται οι τιμές, μικραίνουν τα σπίτια – Τι αγοράζει κάποιος με 250.000 ευρώ (γραφήματα)
07.02.26

Αυξάνονται οι τιμές, μικραίνουν τα σπίτια - Τι αγοράζει κάποιος με 250.000 ευρώ (γραφήματα)

Τι δείχνει έρευνα για την αγοραστική δύναμη όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με την άνοδο των τιμών - Πόση είναι η μέση απώλεια σε τετραγωνικά μέτρα από το 2023

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Κρήτη: «Τον είδα ενεργό στα social media» – Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό
07.02.26

«Τον είδα ενεργό στα social media» - Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό

Μαρτυρίες στο «Τούνελ» από την τελευταία επικοινωνία του 33χρονου στην Κρήτη, μία ημέρα πριν χαθούν τα ίχνη του - Οι ανατριχιαστικές ειδοποιήσεις που τον δείχνουν ενεργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7ρίξεις
07.02.26

Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7ρίξεις

Κρούει κώδωνα κινδύνου για την περιφέρεια και το δημογραφικό, το αναπτυξιακό σχέδιο για το 2030 που εγκαταλείφθηκε από τον Μητσοτάκη, το γερασμένο πολιτικό σύστημα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Κολίνα στηρίζει το «ένα σουτ» στα πέναλτι
07.02.26

Ο Κολίνα στηρίζει το «ένα σουτ» στα πέναλτι

Ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της FIFA θεωρεί ότι πρέπει να σταματά ο αγώνας αν ο τερματοφύλακας αποκρούει πέναλτι επειδή το… ριμπάουντ «είναι άδικο»

Βάιος Μπαλάφας
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συνταγή: Σφουγγάτο
07.02.26

Συνταγή: Σφουγγάτο

Μια ελληνική παραδοσιακή συνταγή. πανεύκολη και πεντανόστιμη.

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου
07.02.26

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου

«Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και μια διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος στο Axios

Σύνταξη
Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση
07.02.26

Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση

Η ιστορία της πτώσης των Αζτέκων αποκαλύπτει πώς μια αυτοκρατορία με στρατιωτική ισχύ και πλούτο κατέρρευσε επειδή κυβέρνησε μέσω φόβου, αφήνοντας συμμάχους να γίνουν εχθροί την κρίσιμη στιγμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν
07.02.26

Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν διαφαίνεται όλο και πιο πιθανός, αλλά ο μακροβιότερος ανταποκριτής στη Μόσχα υπενθυμίζει πως οι ψήφοι, οι απώλειες και ο πληθωρισμός «σκοτώνουν» τους Αμερικανούς προέδρους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ
07.02.26

«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ

Η Charli xcx βρέθηκε πρόσφατα σε μια ειδική προβολή της ταινίας «The Moment» και μίλησε για όσα δεν είδαμε - από τα συναισθήματα της ενόσω τα γυρίσματα κυλούσαν μέχρι τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ.

Σύνταξη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη
07.02.26

Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη

Η καινοτομία υπόσχεται κέρδη 30% και διεθνή επέκταση, όταν τα καταξιωμένα σκευάσματα εγγυώνται εδραιωμένες πωλήσεις με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης – H θέση της Ελλάδας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

