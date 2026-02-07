Η Μπιάνκα Σενσόρι αποκάλυψε ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε πριν το διαζύγιό του με την Κιμ Καρντάσιαν

Η Μπιάνκα Σενσόρι αποκάλυψε ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε ενώ εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος με την Κιμ Καρντάσιαν, σε μια συνέντευξη που ήδη προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Μιλώντας στο Vanity Fair, η Σενσόρι περιέγραψε πώς ο Γουέστ ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή μαζί της μέσω του γενικού διευθυντή της Yeezy, αφού είδε μια ανάρτησή της στο Instagram με μια «ψηφιακή μάσκα με εξωγήινες αναλογίες». Λίγο αργότερα, εν μέσω πανδημίας, συναντήθηκαν στην Ελβετία.

Η γνωριμία εξελίχθηκε σε στενή συνεργασία, με τη Σενσόρι να αναλαμβάνει τη θέση της επικεφαλής αρχιτεκτονικής στο brand Yeezy. Όπως παραδέχεται σήμερα, οι δυο τους άρχισαν να ερωτεύονται περίπου την ίδια περίοδο που η Καρντάσιαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, τον Φεβρουάριο του 2021, έπειτα από σχεδόν επτά χρόνια γάμου και τέσσερα παιδιά.

Όλη μέρα αχώριστοι

Η ίδια αποδίδει τη σύνδεσή τους στην απόλυτη εγγύτητα της καθημερινής συνεργασίας. «Περνούσαμε όλη μας τη μέρα μαζί — είτε στο τηλέφωνο είτε από κοντά», λέει, προσθέτοντας πως ένιωσε ότι έχουν πολλά κοινά.

Ο Γουέστ και η Σενσόρι παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2022, έναν μήνα μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του με την Καρντάσιαν. Η Σενσόρι επιμένει ότι η επιλογή της δεν είχε καμία σχέση με προβολή ή δημόσια εικόνα, αλλά με αγάπη.

Οι φιλοναζί στάση του Γουέστ δεν είναι επαρκής λόγος χωρισμού για την Σενσόρι

Στη συνέντευξη παραδέχεται επίσης ότι σκέφτηκε να αποχωρήσει από τον γάμο της, λόγω των πρόσφατων σκανδάλων του Γουέστ — ανάμεσά τους και η πώληση μπλουζών με ναζιστικά σύμβολα — όμως χαρακτήρισε αυτές τις σκέψεις «επιφανειακές». Όπως λέει, βρέθηκε στο πλευρό του σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, βοηθώντας τον να αναζητήσει επαγγελματική υποστήριξη.

«Ήταν σαν να κάνω ΚΑΡΠΑ για μήνες», εξομολογείται συγκινημένη. «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι εκεί και να βοηθάω — ακόμη κι αν ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει».

Σε άλλο σημείο, περιγράφει τον Γουέστ ως «εξαιρετικό πατέρα» για τα τέσσερα παιδιά που έχει με την Καρντάσιαν και μιλά ανοιχτά για την επιθυμία της να αποκτήσει κάποια στιγμή και η ίδια παιδιά.

