Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη της στον Κάνιε Γουέστ «ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του»

H Τεγιάνα Τέιλορ, μακροχρόνια φίλη του Κάνιε Γουέστ, κλήθηκε να απαντήσει στο αν παραμένει στο πλευρό του ράπερ και επιχειρηματία παρά τα φιλοναζιστικά σχόλια που έχει κάνει στο παρελθόν, αλλά και την πολιτική στήριξη που έχει δείξει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν χρειάζεται να συμφωνώ με όλα όσα κάνει ή λέει, αλλά δεν πρόκειται να του γυρίσω την πλάτη και να πω: ‘Ναι, άσ’ τον μαλάκ@’», δήλωσε η βραβευμένη ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair.

«Τα αδέρφια μου [οι φίλοι μου] κάνουν πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ… Δεν ανακατεύομαι σε τίποτα από αυτά», πρόσθεσε.

Η Τεγιάνα Τέιλορ έχει συνεργαστεί με τον Κάνιε Γουέστ σε πολλά πρότζεκτ στο παρελθόν: το 2016 πρωταγωνίστησε στο μουσικό βίντεο «Fade», με το χορό της σε ένα άδειο γυμναστήριο να «καταχειροκροτείται».

Συνεργάστηκε επίσης με τον Γουέστ στο άλμπουμ του «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» του 2010, τραγουδώντας κυρίως στο ρεφρέν του πρώτου κομματιού. Την ίδια χρονιά, η Τέιλορ έδωσε μια συνέντευξη στο περιοδικό Vibe, στην οποία αναφέρθηκε στη μεταξύ τους σχέση: «Είμαστε καλοί φίλοι, και γνωριστήκαμε διαμέσου της μόδας. Όταν μου έδειξε μερικά από τα ρούχα που θα φορούσε στην περιοδεία του, άρχισα να ενθουσιάζομαι, και εκείνος μου είπε: ‘Το ήξερα ότι θα σου άρεσαν, το ήξερα!’ Η συμβολή μου στο My Beautiful Dark Twisted Fantasy ήρθε τυχαία. Έχουμε προγραμματίσει άλλη μια συνάντηση, οπότε θα δούμε τι άλλο θα σκεφτούμε».

Από το «White Lives Matter» στον Χίτλερ

Το 2022, ο Κάνιε Γουέστ πυροδότησε αντιδράσεις ότα παρουσίασε μια μπλούζα με το σύνθημα «White Lives Matter» στην επίδειξη μόδας του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί: στη συνέχεια εξέφρασε προβληματικές απόψεις περί Εβραίων και εξήρε τον Χίτλερ – γεγονός που οδήγησε σε μια δημόσια συγγνώμη στα εβραϊκά, κάποια εκατομμύρια μείον στον τραπεζικό του λογαριασμό και τη διακοπή των συμβολαίων του με μάρκες όπως Balenciaga και Adidas.

Πέρυσι, ο Κάνιε Γουέστ χρησιμοποίησε μια διαφήμιση του Super Bowl για να παραπέμψει εκατομμύρια θεατές στην ιστοσελίδα της μάρκας του, Yeezy, στην οποία ήταν διαθέσιμα μπλουζάκια με σβάστικες.

Κανένα κείμενο ή εξήγηση δεν συνόδευε το t-shirt, παρά μόνο τα γράμματα «HH-01».

Η διαφήμιση του Super Bowl – η οποία δεν προβλήθηκε σε εθνικό επίπεδο, αλλά σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται το NBC εμφανίστηκε τουλάχιστον στο Λος Άντζελες – δείχνει τον Κάνιε Γουεστ να κάθεται σε μια καρέκλα οδοντιατρείου και να υποβάλλεται σε θεραπεία.

«Λοιπόν, τι συμβαίνει, παιδιά; Ξόδεψα όλα τα χρήματα που προοριζόταν για το διαφημιστικό σποτ για να φτιάξω τα δόντια μου», είπε. «Έτσι, για άλλη μια φορά, έπρεπε να το τραβήξω με το iPhone. Μπείτε στο yeezy.com».

Η αμφιλεγόμενη στάση και το 1984

Ωστόσο, στο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?» του 2025, ο Κάνιε Γουέστ υποστήριξε ότι η αμφιλεγόμενη στάση του έχει να «κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ ».

Στην ταινία, σύμφωνα με το People, ο Κάνιε Γουέστ αναφέρεται στην απόφασή του να φορέσει ένα καπέλο MAGA (ξέρετε το κόκκινο αξεσουάρ που αγαπούν οι Ρεπουμπλικάνοι) σε δημόσιες εμφανίσεις του.

«Το καπέλο δεν έχει να κάνει με τις αρχές αυτού του ανθρώπου», είπε, αναφερόμενος στον Τραμπ.

«Δεν έχει να κάνει με τα κέντρα κράτησης, τα οποία γνωρίζουμε ότι υπήρχαν εδώ κατά τη διάρκεια της θητείας πολλών προέδρων. Δεν έχει να κάνει με το αν ένας 72χρονος λευκός άντρας νοιάζεται για τους μαύρους. Έχει να κάνει με το 1984 του Όργουελ. Έχει να κάνει με τον έλεγχο του μυαλού. Έχει να κάνει με τον Μεγάλο Αδελφό. Έχει να κάνει με το αν χρησιμοποιώ τη λέξη ‘Χίτλερ’ και δεν με κάνουν cancel. Χάνω τη συμφωνία μου με την Adidas αν πω τη λέξη ‘Χίτλερ’ δυνατά;», πρόσθεσε.

Και, ξεφεύγοντας από το θέμα Κάνιε Γουέστ, η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει την προσοχή της στην καριέρα της ως ηθοποιός, κατακτώντας έναν ρόλο που σηματοδότησε την καριέρα της στην ανεξάρτητη ταινία του 2023 «A Thousand and One», φέτος, κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Perfidia Beverly Hills στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «One Battle After Another».

*Με πληροφορίες από: Variety | People | Vibe