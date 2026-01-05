«One Battle After Another» – Η μάχη της Perfidia με την επιλόχεια κατάθλιψη, αγγίζει προσωπικά την Τεγιάνα Τέιλορ

Η Τεγιάνα Τέιλορ είναι τραγουδίστρια, χορογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτις, ενώ παράλληλα φοιτά σε σχολή μαγειρικής.

Έτσι, τίθεται ένα ερώτημα: υπάρχει κάτι στο οποίο δεν είναι καλή; Ειδικά άμα κρίνουμε από την κορυφαία ερμηνεία που έδωσε στην νέα της ταινία «One Battle After Another».

Κι όμως, υπάρχει τελικά κάτι στο οποίο η Τέιλορ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Το κρύο.

Η απογείωση

«Μισώ το κρύο», αποκαλύπτει η Τέιλορ, μιλώντας στο περιοδικό Variety. «Το κρύο με νικάει κάθε φορά. Δεν μπορώ καν να προσποιηθώ. Αν έπρεπε να κάνω οντισιόν για μια χειμερινή ταινία — όχι».

Ευτυχώς, η θερμοκρασία ήταν ήπια στις 4 Ιανουαρίου, όταν και παρέλαβε το βραβείο Creative Impact in Breakthrough Performance Award από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς για τον ρόλο της στην ταινία του Πολ Τομάς Άντερσον «One Battle After Another» – η οποία αποθεώθηκε στα Critics Choice Awards και κέρδισε βραβείο καλύτερης ταινίας.

Στο νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ, η Τεγιάνα Τέιλορ ενσαρκώνει την Perfidia Beverly Hills, μέλος μιας αντιστασιακής ομάδας που γεννά και στη συνέχεια εγκαταλείπει την κόρη της, Willa. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, η Willa βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τεράστιας συνωμοσίας που φέρνει στο φως μερικούς από τους παλιούς συμμάχους της μητέρας της.

Οι αποφάσεις

Καθώς εξερευνούσε τον ρόλο της, η Τεγιάνα Τέιλορ βρήκε κοινά σημεία με την ηρωίδα της: για παράδειγμα, η μάχη της Perfidia με την επιλόχεια κατάθλιψη, είναι κάτι που η μητέρα δύο παιδιών κατανοεί σε προσωπικό επίπεδο.

Όπως δήλωσε στο Variety, γνωρίζει «το συναίσθημα του να μην νιώθεις όμορφη, να μην νιώθεις ότι σε ακούν και απλά να μην μπορείς να θηλάσεις το μωρό σου[…]Νιώθω ότι είναι ένα θέμα για το οποίο δεν μιλάμε αρκετά. Ήμουν ανήσυχη και ενθουσιασμένη και έτσι άρχισα να εμβαθύνω σε αυτά τα επίπεδα».

Η Τέιλορ είχε ήδη κερδίσει διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία της στην ταινία «A Thousand and One», όπου υποδύθηκε μια άλλη μόνη μητέρα που απαγάγει το ίδιο της το παιδί από το ίδρυμα όπου είχε δοθεί για υιοθεσία.

«Η [Perfidia] παίρνει αποφάσεις με τις οποίες μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι, αλλά όλοι πρέπει να της αναγνωρίσουνε ότι είνα ο εαυτός της και στέκεται με σθένος απέναντι σε πολλά πράγματα που πιθανότατα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε [οι υπόλοιποι]», σημειώνει. «Ειδικά ως γυναίκες, μας λένε ότι είμαστε πολύ σίγουρες για τον εαυτό μας και ότι πρέπει να το μετριάσουμε. Εδώ βλέπουμε αυτή τη γυναίκα. Είναι σαν να λέει: ‘Όχι, δεν θα με κάνεις να σιωπήσω. Δεν θα με καταπίεσεις. Δεν θα παίξω το παιχνίδι σου».

Σίκουελ;

Σημειώνοντας ότι η Perfidia εξαφανίζεται για 16 χρόνια και εμφανίζεται ξανά μόνο σε ένα γράμμα στο τέλος, η Τεγιάνα Τέιλορ αποκάλυψε ότι θα ήθελε πολύ να μάθει και η ίδια, ως η γυναίκα που την έφερε στην κινηματογραφική ζωή, περισσότερα για την πορεία της.

Επομένως, είναι ανοιχτή σε ένα σίκουελ: «Θα μπορούσε [ο σκηνοθέτης] να είχε γυρίσει όλο το υλικό και να το είχε χωρίσει σε δύο μέρη, επειδή η ιστορία είναι πολύ μεγάλη».

Προτείνει ακόμη και να γυριστεί ένα spin-off με υλικό που δεν μπήκε στην τελική έκδοση «Θα μπορούσες κυριολεκτικά να ενώσεις τα άλλα κομμάτια, να προσθέσεις μερικές νέες σκηνές με εμένα — και μετά να το κυκλοφορήσεις, να το κυκλοφορήσεις σαν mixtape!», δήλωσε στο Variety.

*Με πληροφορίες από: Variety