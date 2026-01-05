magazin
«One Battle After Another» – Η μάχη της Perfidia με την επιλόχεια κατάθλιψη, αγγίζει προσωπικά την Τεγιάνα Τέιλορ
Woman 05 Ιανουαρίου 2026 | 17:00

«One Battle After Another» – Η μάχη της Perfidia με την επιλόχεια κατάθλιψη, αγγίζει προσωπικά την Τεγιάνα Τέιλορ

Όπως δήλωσε στο Variety, η Τεγιάνα Τέιλορ γνωρίζει «το συναίσθημα του να μην νιώθεις όμορφη, να μην νιώθεις ότι σε ακούν και απλά να μην μπορείς να θηλάσεις το μωρό σου».

Vita.gr
Ανοσοποιητικό σε…«επανεκκίνηση»: Η επαναστατική μέθοδος του MIT

Ανοσοποιητικό σε…«επανεκκίνηση»: Η επαναστατική μέθοδος του MIT

Spotlight

Η Τεγιάνα Τέιλορ είναι τραγουδίστρια, χορογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτις, ενώ παράλληλα φοιτά σε σχολή μαγειρικής.

Έτσι, τίθεται ένα ερώτημα: υπάρχει κάτι στο οποίο δεν είναι καλή; Ειδικά άμα κρίνουμε από την κορυφαία ερμηνεία που έδωσε στην νέα της ταινία «One Battle After Another».

Κι όμως, υπάρχει τελικά κάτι στο οποίο η Τέιλορ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Το κρύο.

Η απογείωση

«Μισώ το κρύο», αποκαλύπτει η Τέιλορ, μιλώντας στο περιοδικό Variety. «Το κρύο με νικάει κάθε φορά. Δεν μπορώ καν να προσποιηθώ. Αν έπρεπε να κάνω οντισιόν για μια χειμερινή ταινία — όχι».

Ευτυχώς, η θερμοκρασία ήταν ήπια στις 4 Ιανουαρίου, όταν και παρέλαβε το βραβείο Creative Impact in Breakthrough Performance Award από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς για τον ρόλο της στην ταινία του Πολ Τομάς Άντερσον «One Battle After Another» – η οποία αποθεώθηκε στα Critics Choice Awards και κέρδισε βραβείο καλύτερης ταινίας.

Στο νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ, η Τεγιάνα Τέιλορ ενσαρκώνει την Perfidia Beverly Hills, μέλος μιας αντιστασιακής ομάδας που γεννά και στη συνέχεια εγκαταλείπει την κόρη της, Willa. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, η Willa βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τεράστιας συνωμοσίας που φέρνει στο φως μερικούς από τους παλιούς συμμάχους της μητέρας της.

Οι αποφάσεις

Καθώς εξερευνούσε τον ρόλο της, η Τεγιάνα Τέιλορ βρήκε κοινά σημεία με την ηρωίδα της: για παράδειγμα, η μάχη της Perfidia με την επιλόχεια κατάθλιψη, είναι κάτι που η μητέρα δύο παιδιών κατανοεί σε προσωπικό επίπεδο.

Όπως δήλωσε στο Variety, γνωρίζει «το συναίσθημα του να μην νιώθεις όμορφη, να μην νιώθεις ότι σε ακούν και απλά να μην μπορείς να θηλάσεις το μωρό σου[…]Νιώθω ότι είναι ένα θέμα για το οποίο δεν μιλάμε αρκετά. Ήμουν ανήσυχη και ενθουσιασμένη και έτσι άρχισα να εμβαθύνω σε αυτά τα επίπεδα».

Η Τέιλορ είχε ήδη κερδίσει διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία της στην ταινία «A Thousand and One», όπου υποδύθηκε μια άλλη μόνη μητέρα που απαγάγει το ίδιο της το παιδί από το ίδρυμα όπου είχε δοθεί για υιοθεσία.

«Η [Perfidia] παίρνει αποφάσεις με τις οποίες μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι, αλλά όλοι πρέπει να της αναγνωρίσουνε ότι είνα ο εαυτός της και στέκεται με σθένος απέναντι σε πολλά πράγματα που πιθανότατα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε [οι υπόλοιποι]», σημειώνει. «Ειδικά ως γυναίκες, μας λένε ότι είμαστε πολύ σίγουρες για τον εαυτό μας και ότι πρέπει να το μετριάσουμε. Εδώ βλέπουμε αυτή τη γυναίκα. Είναι σαν να λέει: ‘Όχι, δεν θα με κάνεις να σιωπήσω. Δεν θα με καταπίεσεις. Δεν θα παίξω το παιχνίδι σου».

Σίκουελ;

Σημειώνοντας ότι η Perfidia εξαφανίζεται για 16 χρόνια και εμφανίζεται ξανά μόνο σε ένα γράμμα στο τέλος, η Τεγιάνα Τέιλορ αποκάλυψε ότι θα ήθελε πολύ να μάθει και η ίδια, ως η γυναίκα που την έφερε στην κινηματογραφική ζωή, περισσότερα για την πορεία της.

Επομένως, είναι ανοιχτή σε ένα σίκουελ: «Θα μπορούσε [ο σκηνοθέτης] να είχε γυρίσει όλο το υλικό και να το είχε χωρίσει σε δύο μέρη, επειδή η ιστορία είναι πολύ μεγάλη».

Προτείνει ακόμη και να γυριστεί ένα spin-off με υλικό που δεν μπήκε στην τελική έκδοση «Θα μπορούσες κυριολεκτικά να ενώσεις τα άλλα κομμάτια, να προσθέσεις μερικές νέες σκηνές με εμένα — και μετά να το κυκλοφορήσεις, να το κυκλοφορήσεις σαν mixtape!», δήλωσε στο Variety.

*Με πληροφορίες από: Variety

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έβαλαν «πλάτη» στη διόρθωση της αγοράς οι Helleniq Energy και ΕΛΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έβαλαν «πλάτη» στη διόρθωση της αγοράς οι Helleniq Energy και ΕΛΧΑ

Ο κρητικός οίνος συναντάει το πνεύμα του Ζορμπά: Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας
The Good Life 05.01.26

Ο κρητικός οίνος συναντάει το πνεύμα του Ζορμπά: Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, με αφορμή τον εορτασμό των 80 χρόνων από την έκδοση του «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας.

Σύνταξη
Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
Βαρόμετρο 05.01.26

Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»

Η ταινία «One Battle After Another» ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία την Κυριακή το βράδυ. Άλλοι μεγάλοι νικητές των Critics Choice Awards ήταν οι ταινίες και οι σειρές «Sinners», «KPop Demon Hunters», «The Studio», «Adolescence» και «Jimmy Kimmel Live!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα
Αντίο 04.01.26

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα

Ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε μια σημαντική πορεία στην τηλεόραση, ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του θεωρούσε ότι ήταν η δημιουργία οικογένειας.

Σύνταξη
«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν
The Lost Concert 04.01.26

«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν

Τριάντα χρόνια μετά τη συναυλία-επιστροφή του στο Λάνγκολεν, κυκλοφορούν για πρώτη φορά οι ηχογραφήσεις της ιστορικής βραδιάς του Λουτσιάνο Παβαρότι το 1995, που σηματοδότησε την επιστροφή του στο φεστιβάλ όπου ξεκίνησαν όλα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Eurovision 2026: Απόψε παρουσιάζονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού
Sing for Greece 04.01.26

Eurovision 2026: Απόψε παρουσιάζονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Με την εκπομπή «Sing for Greece - Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 - Οι Φιναλίστ», ξεκινά απόψε, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, η φετινή διαδρομή της Eurovision, με την πρώτη παρουσίαση των 28 υποψηφίων για την ελληνική εκπροσώπηση στη Βιέννη

Σύνταξη
Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς
Male Gaze 04.01.26

Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς

Η ερωτική ασφυξία εμφανίζεται ως «μόδα» της σύγχρονης σεξουαλικής κουλτούρας στη μικρή οθόνη. Κοινωνικοί επιστήμονες προειδοποιούν: όταν η βία γίνεται θέαμα, τα όρια θολώνουν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπλόκα: Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες – Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»
Κρίσιμες ώρες 05.01.26

Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες - Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»

Στάση αναμονής από τους αγρότες. Ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, κόντρα στην κυβερνητική αδιαλλαξία και τις απειλές. Τι λένε αγροτοσυνδικαλιστές στον in πριν τις κρίσιμες ανακοινώσεις του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 05.01.26

Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η κηδεία του 45χρονου πυροσβέστη θα γίνει αύριο το μεσημέρι - Έκκληση της οικογένειας μέσω δικηγόρου να σταματήσουν οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί και οι εικασίες για τα αίτια θανάτου

Σύνταξη
Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος
Ελλάδα 05.01.26

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος

Τον Φεβρουάριο του 2024 η 89χρονη και ο 84χρονο αδερφός της έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι τους στη Ναύπακτο - Δύο χρόνια μετά οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Παντελίδης κι επίσημα μέχρι το 2029 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Παντελίδης κι επίσημα στον Παναθηναϊκό - «Δικαίωση της δουλειάς μου»

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Παύλου Παντελίδη έως το 2029 - Τα βίντεο με τα οποία η πράσινη ΠΑΕ υποδέχθηκε τον 23χρονο επιθετικό - Τι είπε στην πρώτη του συνέντευξη ως πράσινος.

Σύνταξη
Και μετά την Βενεζουέλα, τί;
in - analysis 05.01.26

Και μετά την Βενεζουέλα, τί;

Οι δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για τη Βενεζουέλα καταδεικνύουν την πλήρη αδιαφορία του για τους κανόνες δικαίου.

Μαρία Γαβουνέλη
Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης
Βοήθεια 05.01.26

Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης

Ο 73χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός έλαβε ειδοποίηση έξωσης τον Δεκέμβριο. «Ο Μίκι Ρουρκ περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή και είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται για αυτόν και θέλουν να τον βοηθήσουν» δήλωσε μια φίλη του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι ο υπεύθυνος για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Απαρχαιωμένες υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι ο υπεύθυνος για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Απαρχαιωμένες υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό

Το ΚΚΕ τονίζει επίσης ότι υπεύθυνος είναι και η η πολιτική που θυσιάζει και σε αυτόν τον τομέα την ασφάλεια στο βωμό του κέρδους.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών
Ο κίνδυνος 05.01.26

«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών

Υποθέτω ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη αίσθηση ότι το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου και διαχείρισης του FIR Αθηνών πρέπει να διερευνηθεί, αλλά κυρίως να μην επαναληφθεί, τονίζει ο Ευ. Βενιζέλος.

Σύνταξη
Γρίπη: Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών – Ζορίζονται τα νοσοκομεία – Τι γίνεται με τα παιδιά
Ανησυχία 05.01.26

Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών με γρίπη - Ζορίζονται τα νοσοκομεία - Τι γίνεται με τα παιδιά

Yπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Αυξάνονται τόσο τα κρούσματα, όσο και τα βαριά περιστατικά. Έξαρση και στα παιδιά.

Σύνταξη
«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν
Go Fun 05.01.26

«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν

Η τραγική δυναστεία των Κένεντι θρηνεί τον θάνατο της εγγονής του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Τατιάνα. Η απώλεια «επιβάλλει» στη μητέρα της, Κάρολαϊν, να αναλάβει τον ίδιο οδυνηρό ρόλο που είχε κάποτε η Τζάκι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή
Ελλάδα 05.01.26

Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή

Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η μοτοσικλέτα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μαρί Κιουρί, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να συνεχίζει την πορεία της μέσα σε πεζόδρομο.

Σύνταξη
Τραγωδία για ζευγάρι από την Κεφαλονιά που έκανε διακοπές στον Παναμά – Νεκρή η γυναίκα, κρίσιμες ώρες για τον σύζυγο
Ελλάδα 05.01.26

Τραγωδία για ζευγάρι από την Κεφαλονιά που έκανε διακοπές στον Παναμά – Νεκρή η γυναίκα, κρίσιμες ώρες για τον σύζυγο

Συνεπιβάτιδα του ζευγαριού περιέγραψε στο Live News το ταξίδι που είχαν προγραμματίσει και τι συνέβη με τη γυναίκα κατά τη διάρκεια αυτού.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου
Διπλωματία 05.01.26

Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου

Ο Γεραπετρίτης στη συζήτηση του με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν υποστήριξε ότι η Αθήνα επιμένει στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με «τις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

