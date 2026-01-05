Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»

Η ταινία One Battle After Another ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία στα Critics Choice Awards την Κυριακή το βράδυ. Επιπλέον, ο σκηνοθέτης της ταινίας, Paul Thomas Anderson κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη για την ταινία του.

Από την άλλη, η ταινία Sinners κέρδισε τέσσερα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου για το καλύτερο καστ και το καλύτερο σύνολο, μια νέα κατηγορία φέτος, το οποίο απονεμήθηκε στη Francine Maisle. Ο Miles Caton της ταινίας ανακηρύχθηκε καλύτερος νέος ηθοποιός, ο Ryan Coogler κέρδισε το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και ο Ludwig Göransson κέρδισε το βραβείο καλύτερης μουσικής.

Το σήκωσε ο Timothée Chalamet

Στις κατηγορίες υποκριτικής, ο Timothée Chalamet κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για το Marty Supreme και η Jessie Buckley κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για το Hamnet. Ο Jacob Elordi κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε δευτερεύοντα ρόλο για το Frankenstein, ενώ η Amy Madigan κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε δευτερεύοντα ρόλο για το Weapons.

Οι νικητές στην κατηγορία ηθοποιίας σε μίνι σειρά ήταν η Sarah Snook για το All Her Fault και η Erin Doherty, ο Stephen Graham και ο Owen Cooper για το Adolescence, το οποίο κέρδισε επίσης το βραβείο για την καλύτερη μίνι σειρά. Το Jimmy Kimmel Live! αναδείχθηκε καλύτερη εκπομπή talk show.

Στην κατηγορία των δραματικών σειρών, οι νικητές στην κατηγορία της υποκριτικής ήταν οι Noah Wyle και Katherine LaNasa για το The Pitt, ο Tramell Tillman για το Severance και η Rhea Seehorn για το Pluribus.

Η Chelsea Handler επέστρεψε για να παρουσιάσει την ετήσια τελετή για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά

Η σειρά The Studio κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη κωμική σειρά. Οι Seth Rogen και Ike Barinholtz της σειράς, μαζί με την Jean Smart της σειράς Hacks και την Janelle James της σειράς Abbott Elementary, κέρδισαν βραβεία υποκριτικής στις κατηγορίες των κωμικών σειρών.

Το «Golden» από το KPop Demon Hunters ανακηρύχθηκε καλύτερο τραγούδι, ενώ η ταινία κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων.

Η Chelsea Handler επέστρεψε για να παρουσιάσει την ετήσια τελετή για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Ο οργανισμός κριτικών πρόσθεσε τέσσερις νέες κατηγορίες στην φετινή γιορτή των καλύτερων ταινιών και τηλεοπτικών σειρών: Εκτός από το casting/ensemble, οι άλλες νέες κατηγορίες είναι η καλύτερη σειρά ποικιλίας, το stunt design και ο ήχος.

Η 31η τελετή των Critics Choice Awards μεταδόθηκε ζωντανά από το Barker Hangar της Σάντα Μόνικα στα κανάλια E! και USA.

Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα των νικητών των Critics Choice Awards 2026 για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

Bugonia (Focus Features)

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features)

Jay Kelly (Netflix)

Marty Supreme (A24)

One Battle After Another (Warner Bros.) (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Sentimental Value (Neon)

Sinners (Warner Bros.)

Train Dreams (Netflix)

Wicked: For Good (Universal Pictures)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Timothée Chalamet – Marty Supreme (A24) (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another (Warner Bros.)

Joel Edgerton – Train Dreams (Netflix)

Ethan Hawke – Blue Moon (Sony Pictures Classics)

Michael B. Jordan – Sinners (Warner Bros.)

Wagner Moura – The Secret Agent (Neon)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet (Focus Features) (ΝΙΚΗΤΡΙΑ)

Ρόουζ Μπερν – If I Had Legs I’d Kick You (A24)

Τσέις Ινφινίτι – One Battle After Another (Warner Bros.)

Renate Reinsve – Sentimental Value (Neon)

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee (Searchlight Pictures)

Emma Stone – Bugonia (Focus Features)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΡΟΛΟ

Benicio Del Toro – One Battle After Another (Warner Bros.)

Jacob Elordi – Frankenstein (Netflix) (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Paul Mescal – Hamnet (Focus Features)

Sean Penn – One Battle After Another (Warner Bros.)

Adam Sandler – Jay Kelly (Netflix)

Stellan Skarsgard – Sentimental Value (Neon)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΡΟΛΟ

Elle Fanning – Sentimental Value (Neon)

Ariana Grande – Wicked: For Good (Universal Pictures)

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value (Neon)

Amy Madigan – Weapons (Warner Bros.) (ΝΙΚΗΤΡΙΑ)

Wunmi Mosaku – Sinners (Warner Bros.)

Teyana Taylor – One Battle After Another (Warner Bros.)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (Warner Bros.) (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Ryan Coogler – Sinners (Warner Bros.)

Guillermo del Toro – Frankenstein (Netflix)

Josh Safdie – Marty Supreme (A24)

Joachim Trier – Sentimental Value (Neon)

Chloé Zhao – Hamnet (Focus Features)

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (Warner Bros.) (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Clint Bentley, Greg Kwedar – Train Dreams (Netflix)

Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don Mckellar, Jahye Lee – No Other Choice (Neon)

Guillermo del Toro – Frankenstein (Netflix)

Will Tracy – Bugonia (Focus Features)

Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet (Focus Features)