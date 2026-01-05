magazin
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
05 Ιανουαρίου 2026 | 11:30

Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»

Η ταινία «One Battle After Another» ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία την Κυριακή το βράδυ. Άλλοι μεγάλοι νικητές των Critics Choice Awards ήταν οι ταινίες και οι σειρές «Sinners», «KPop Demon Hunters», «The Studio», «Adolescence» και «Jimmy Kimmel Live!».

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Spotlight

Η ταινία One Battle After Another ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία στα Critics Choice Awards την Κυριακή το βράδυ. Επιπλέον, ο σκηνοθέτης της ταινίας, Paul Thomas Anderson κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη για την ταινία του.

Από την άλλη, η ταινία Sinners κέρδισε τέσσερα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου για το καλύτερο καστ και το καλύτερο σύνολο, μια νέα κατηγορία φέτος, το οποίο απονεμήθηκε στη Francine Maisle. Ο Miles Caton της ταινίας ανακηρύχθηκε καλύτερος νέος ηθοποιός, ο Ryan Coogler κέρδισε το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και ο Ludwig Göransson κέρδισε το βραβείο καλύτερης μουσικής.

YouTube thumbnail

Το σήκωσε ο Timothée Chalamet

Στις κατηγορίες υποκριτικής, ο Timothée Chalamet κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για το Marty Supreme και η Jessie Buckley κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για το Hamnet. Ο Jacob Elordi κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε δευτερεύοντα ρόλο για το Frankenstein, ενώ η Amy Madigan κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε δευτερεύοντα ρόλο για το Weapons.

Οι νικητές στην κατηγορία ηθοποιίας σε μίνι σειρά ήταν η Sarah Snook για το All Her Fault και η Erin Doherty, ο Stephen Graham και ο Owen Cooper για το Adolescence, το οποίο κέρδισε επίσης το βραβείο για την καλύτερη μίνι σειρά. Το Jimmy Kimmel Live! αναδείχθηκε καλύτερη εκπομπή talk show.

Στην κατηγορία των δραματικών σειρών, οι νικητές στην κατηγορία της υποκριτικής ήταν οι Noah Wyle και Katherine LaNasa για το The Pitt, ο Tramell Tillman για το Severance και η Rhea Seehorn για το Pluribus.

Η Chelsea Handler επέστρεψε για να παρουσιάσει την ετήσια τελετή για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά

YouTube thumbnail

Η Chelsea Handler για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά

Η σειρά The Studio κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη κωμική σειρά. Οι Seth Rogen και Ike Barinholtz της σειράς, μαζί με την Jean Smart της σειράς Hacks και την Janelle James της σειράς Abbott Elementary, κέρδισαν βραβεία υποκριτικής στις κατηγορίες των κωμικών σειρών.

Το «Golden» από το KPop Demon Hunters ανακηρύχθηκε καλύτερο τραγούδι, ενώ η ταινία κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων.

Η Chelsea Handler επέστρεψε για να παρουσιάσει την ετήσια τελετή για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Ο οργανισμός κριτικών πρόσθεσε τέσσερις νέες κατηγορίες στην φετινή γιορτή των καλύτερων ταινιών και τηλεοπτικών σειρών: Εκτός από το casting/ensemble, οι άλλες νέες κατηγορίες είναι η καλύτερη σειρά ποικιλίας, το stunt design και ο ήχος.

Η 31η τελετή των Critics Choice Awards μεταδόθηκε ζωντανά από το Barker Hangar της Σάντα Μόνικα στα κανάλια E! και USA.

Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα των νικητών των Critics Choice Awards 2026 για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

Bugonia (Focus Features)

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features)

Jay Kelly (Netflix)

Marty Supreme (A24)

One Battle After Another (Warner Bros.) (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Sentimental Value (Neon)

Sinners (Warner Bros.)

Train Dreams (Netflix)

Wicked: For Good (Universal Pictures)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Timothée Chalamet – Marty Supreme (A24) (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another (Warner Bros.)

Joel Edgerton – Train Dreams (Netflix)

Ethan Hawke – Blue Moon (Sony Pictures Classics)

Michael B. Jordan – Sinners (Warner Bros.)

Wagner Moura – The Secret Agent (Neon)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet (Focus Features) (ΝΙΚΗΤΡΙΑ)

Ρόουζ Μπερν – If I Had Legs I’d Kick You (A24)

Τσέις Ινφινίτι – One Battle After Another (Warner Bros.)

Renate Reinsve – Sentimental Value (Neon)

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee (Searchlight Pictures)

Emma Stone – Bugonia (Focus Features)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΡΟΛΟ

Benicio Del Toro – One Battle After Another (Warner Bros.)

Jacob Elordi – Frankenstein (Netflix) (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Paul Mescal – Hamnet (Focus Features)

Sean Penn – One Battle After Another (Warner Bros.)

Adam Sandler – Jay Kelly (Netflix)

Stellan Skarsgard – Sentimental Value (Neon)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΡΟΛΟ

Elle Fanning – Sentimental Value (Neon)

Ariana Grande – Wicked: For Good (Universal Pictures)

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value (Neon)

Amy Madigan – Weapons (Warner Bros.) (ΝΙΚΗΤΡΙΑ)

Wunmi Mosaku – Sinners (Warner Bros.)

Teyana Taylor – One Battle After Another (Warner Bros.)

Ο σκηνοθέτης Paul Thomas Anderson δέχεται την αγκαλιά της Teyana Taylor καθώς παραλαμβάνει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας για το «One Battle After Another» στην 31η ετήσια τελετή απονομής των Critics Choice Awards στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, στις 4 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (Warner Bros.) (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Ryan Coogler – Sinners (Warner Bros.)

Guillermo del Toro – Frankenstein (Netflix)

Josh Safdie – Marty Supreme (A24)

Joachim Trier – Sentimental Value (Neon)

Chloé Zhao – Hamnet (Focus Features)

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (Warner Bros.) (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Clint Bentley, Greg Kwedar – Train Dreams (Netflix)

Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don Mckellar, Jahye Lee – No Other Choice (Neon)

Guillermo del Toro – Frankenstein (Netflix)

Will Tracy – Bugonia (Focus Features)

Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet (Focus Features)

Πετρέλαιο
Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς
Male Gaze 04.01.26

Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς

Η ερωτική ασφυξία εμφανίζεται ως «μόδα» της σύγχρονης σεξουαλικής κουλτούρας στη μικρή οθόνη. Κοινωνικοί επιστήμονες προειδοποιούν: όταν η βία γίνεται θέαμα, τα όρια θολώνουν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπλήρωσε το μεγαλύτερο του όνειρο, τη δημιουργία του «Φρανκενστάιν»
«Γενική πρόβα» 03.01.26

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπλήρωσε το μεγαλύτερο του όνειρο, τη δημιουργία του «Φρανκενστάιν»

Η μεταφορά του «Φρανκενστάιν» στη μεγάλη οθόνη ήταν ένα όνειρο ζωής για τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο οποίος διάβασε για πρώτη φορά το κλασικό έργο της Μαίρη Σέλλεϋ σε ηλικία 11 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar
Δυναστεία 03.01.26

«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar

Η εγγονή του εμβληματικού Τσάρλι Τσάπλιν, Ούνα, υποδύεται τον εκκεντρικό, βίαιο κακό χαρακτήρα στο Avatar: Φωτιά & Στάχτη. Τι νομίζει ότι θα έλεγε ο παππούς της για την επιτυχία του Τζέιμς Κάμερον;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 
Για επίδοξους Τραμπ 03.01.26

Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 

Στο παιχνίδι Trump Billionaires Club οι παίκτες ανταγωνίζονται για έπαθλα σε κρυπτονομίσματα, με τον νικητή να λαμβάνει έως και 50.000 δολάρια σε $TRUMP ενώ η στρατηγική του θυμίζει έντονα πυραμίδα, καθώς η στρατολόγηση νέων χρηστών αποτελεί κλειδί για την άνοδο στην κατάταξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ
10 χρόνια χωρίς 03.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ

Με αφορμή τα δέκα χρόνια από την ημέρα που ο Ντέιβιντ Μπόουι έγινε αστρόσκονη, ένα νέο καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ανατέμνει τις τελευταίες στιγμές της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03.01.26

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε πολύ: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει
Σαρώνει 03.01.26

Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει

Το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού έπους του Τζέιμς Κάμερον Avatar, συνεχίζει να σαρώνει στις κινηματογραφικές αίθουσες τις δύο πρώτες εβδομάδες του και όλα δείχνουν ότι θα σπάσει το φράγμα του 1 δισ. μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»
Νέο κεφάλαιο 02.01.26

Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»

Ο γνωστός μουσικός Tyler, the Creator δοκίμασε τις υποκριτικές του δυνατότητες με έναν ρόλο έκπληξη στο Marty Supreme, ως στενός φίλος του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύνταξη
Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους
Απεξάρτηση 01.01.26

Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους

Ψυχίατροι προειδοποιούν για το νέο εθισμό σε συσκευασία δώρου όσο η οικονομία της ντοπαμίνης φέρνει δισεκατομμύρια κέρδη σε κολοσσούς που εργαλειοποιούν τον νευροδιαβιβαστή της καλής διάθεσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βγήκε εκτός εαυτού στη χθεσινή (4/1) συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Λιντς και ξέσπασε εναντίον της διοίκησης και φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος που απολύθηκε

Σύνταξη
Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα
Δηλώσεις Π. Μαρινάκη 05.01.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσιάστηκε βασιλικότερος του βασιλέως σε σχέση με τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 05.01.26

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σε μια εποχή που η ειρήνη αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα»

Σύνταξη
Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα
Υποδομές 05.01.26

Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την πράξη ένταξης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αιάντειο του δήμου Σαλαμίνας, συνολικού προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση
Οικογένεια 05.01.26

Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Τίνα Παπαδέλη είχαν αποκτήσει δύο γιους μαζί, ενώ ο σπουδαίος δημοσιογράφος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνιδιαστικά, στα 74 του, είχε έναν ακόμη γιο από τον πρώτο του γάμο.

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες
Εκβιασμοί και τελεσίγραφα 05.01.26

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες

Αδιαλλαξία απέναντι στους αγρότες από την κυβέρνηση - Αντί για λύσεις ρίχνει λάδι στη φωτιά - «Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα όπως δεν υπάρχει άλλη υπομονή», είπε εκβιαστικά ο Π. Μαρινάκης

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους
Euroleague 05.01.26

Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς και να φτιάξει μια σούπερ γραμμή ψηλών – Πώς διαμορφώνεται το ερυθρόλευκο ρόστερ και τι θα κάνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τους ξένους στην Stoiximan GBL

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!
Άλμα επί κοντώ 05.01.26

Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!

Ο Σουηδός ρέκορντμαν, Αρμάντ Ντουπλάντις αποθέωσε τον Μανόλο σε συνέντευξή του στην Ιταλία ενώ έθεσε στόχο τα 6.40!

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τραμπ: Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας – Τα εμπόδια και τα ρίσκα
Αυταπάτες 05.01.26

Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο Τραμπ για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας - Τα εμπόδια και τα ρίσκα

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να πέσουν ξανά σε μια από τις συνηθισμένες παγίδες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής τους - Τα σχέδια τους φαίνονται σωστά επί χάρτου, τα διαψεύδει η επαφή με την πραγματικότητα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

«Τιμάμε την παρακαταθήκη του» - Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
