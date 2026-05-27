Έρευνα ENA: Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο
Οικονομία 27 Μαΐου 2026, 06:00

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όμως σε κλάδους όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές, το χάσμα είναι πιο μικρό. Νέα ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Για να ανέβουν οι μισθοί πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Πόσες φορές έχετε ακούσει ή διαβάσει την παραπάνω φράση; Την επαναλαμβάνουν σαν ινδουιστικό μάντρα ισχυροί άνδρες της οικονομίας, όπως κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Μας το υπενθύμισε η νέα έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για λογαριασμό του ΣΕΒ.

Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι ο κύριος στόχος του σχεδίου Πισσαρίδης 2.0, που συντάσσεται συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Η χαμηλή παραγωγικότητα καθιστά απαγορευτική  τη μείωση των ωρών εργασίας, απάντησαν εργοδοτικές ενώσεις και επιμελητήρια στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία.

Υψηλότερη παραγωγικότητα δε σημαίνει πιο σκληρή δουλειά

Η παραγωγικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των θεσμικών, επιχειρηματικών και επαγγελματικών φορέων. Κυριαρχεί στη ρητορική της κυβέρνησης και στις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Όμως το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας μας την αύξηση της παραγωγικότητας, διαφέρει.

Μια συνηθισμένη παρεξήγηση είναι να ταυτίζουμε την παραγωγικότητα με την εντατικοποίηση και τα ξεχειλωμένα ωράρια. Δηλαδή να δουλεύουμε περισσότερο και πιο σκληρά για να παράγουμε περισσότερα.

Στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο, τουλάχιστον σε μακροπρόθεσμη βάση. Οι κλάδοι με υψηλότερη παραγωγικότητα, π.χ. σε τομείς έντασης κεφαλαίου, γνώσης και καινοτομίας, πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερες ώρες εργασίας, σε σύγκριση με τους κλάδους χαμηλής παραγωγικότητας, που βασίζονται στην ένταση εργασίας και την επιμήκυνση του ωραρίου.

Η παραγωγικότητα της εργασίας (π.χ. ΑΕΠανά ώρα εργασίας ή ανά εργαζόμενο), είναι μόνο μια συνιστώσα της ολικής παραγωγικότητας συντελεστών (Τοtal Factor Productivity – TFP). Σε αυτήν, όπως εξηγεί η παρουσίαση του ΙΟΒΕ, λαμβάνεται επίσης υπόψιν το μερίδιο των κερδών και των αμοιβών στην πραγματική προστιθέμενη αξία και η εμβάθυνση κεφαλαίου, δηλαδή ο λόγος Κεφαλαίου προς Εργασία.

Η παραγωγικότητα ανά κλάδο

Για να μη χαθούμε στη μετάφραση των οικονομικών όρων, ας έχουμε απλά στο μυαλό μας ότι η σκληρή δουλειά, εκτός του ότι «τρώει τον αφέντη» ή ακριβέστερα εξαντλεί τον εργαζόμενο, δεν σημαίνει απαραίτητα καλοπληρωμένη, ούτε παραγωγική δουλειά. Η νέα ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ, στο πλαίσιο της σειράς «Focus», εστιάζει στην παραγωγικότητα της εργασίας στους επιμέρους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Αποδεικνύει ότι το περίφημο «χάσμα παραγωγικότητας» μεταξύ Ελλάδας-ΕΕ,  δεν οφείλεται σε κάποιο υποτιθέμενο έλλειμμα αποδοτικότητας των εργαζομένων, αλλά σε βαθιές ανισορροπίες στη δομή της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας.

Η υπέρμετρη εξάρτηση από τον κλάδο των υπηρεσιών, ιδίως από δραστηριότητες έντασης εργασίας, χαμηλής παραγωγικότητας και έντονης εποχικότητας (εστίαση-καταλύματα, εμπόριο), διαιωνίζει το χάσμα με την Ευρώπη, αντί να το γεφυρώνει.

Στο 45% του μέσου όρου της ΕΕ η παραγωγικότητα στην Ελλάδα

Ανατρέχοντας στα στοιχεία της Eurostat για τις διαρθρωτικές στατιστικές επιχειρήσεων, η έκθεση διαπιστώνει ότι η παραγωγικότητα στη χώρα μας βρίσκεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά τον επιχειρηματικό-μη αγροτικό τομέα και την παραγόμενη αξία ανά εργαζόμενο.  Συγκεκριμένα, το 2023 κάθε απασχολούμενος στην Ελλάδα παρήγαγε αξία 29,3 χιλιάδων ευρώ έναντι 64,5 χιλιάδων ευρώ στην ΕΕ-27.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΕΝΑ-Focus, η υστέρηση παραγωγικότητας είναι και ο βασικότερος λόγος του χαμηλότερου κατά κεφαλή εισοδήματος στη χώρα μας.

Η έκθεση παραδέχεται ότι υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα που δεν είναι εύκολα μετρήσιμοι: η τεχνολογία παραγωγής, οι δεξιότητες των απασχολούμενων, οι δημόσιες υποδομές, η οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, η λειτουργία των θεσμών κ.ά.

Υπάρχουν όμως και παράγοντες που μπορούν να μετρηθούν σχετικά εύκολα, όπως οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Προχωρά στη διάκριση μεταξύ κλάδων έντασης κεφαλαίου (συνήθως η μεταποίηση) στους οποίους η παραγωγικότητα της εργασίας είναι υψηλή και σε κλάδους έντασης εργασίας (συνήθως οι υπηρεσίες) όπου η παραγωγικότητα είναι χαμηλή.

Οι κλάδοι έντασης κεφαλαίου βασίζονται περισσότερο στις υποδομές, τις επενδύσεις σε μηχανήματα, εξοπλισμό, τεχνολογία κ.λπ. Οι κλάδοι έντασης εργασίας βασίζονται περισσότερο στην εκμετάλλευση της χειρωνακτικής (αλλά και διανοητικής) δουλειάς και στον μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Πού υστερούμε περισσότερο και πού λιγότερο

Η έκθεση εξετάζει την παραγωγικότητα της εργασίας σε οκτώ βασικούς κλάδους, που συγκεντρώνουν πάνω από το 80% της συνολικής απασχόλησης του επιχειρηματικού – μη αγροτικού τομέα.

Αν και η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπάρχουν σημαντικές διαφορές από κλάδο σε κλάδο.

Για παράδειγμα, η ελληνική παραγωγικότητα είναι στο 71% του μέσου όρου των χωρών της ΕΕ στον κλάδο των Μεταφορών και Αποθήκευσης, στο 56% στον κλάδο της Μεταποίησης, στο 46% στον κλάδο του Εμπορίου και στο 43% στον κλάδο της Εστίασης και Καταλυμάτων.

Η υστέρηση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα είναι σχετικά μικρότερη στους κλάδους έντασης κεφαλαίου και μεγαλύτερη στους κλάδους έντασης εργασίας.

Διαφορές μεταξύ των κλάδων

Η παραγωγικότητα στον κλάδο της Μεταποίησης είναι 3,8 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη παραγωγικότητα στον κλάδο της Εστίασης και Καταλυμάτων.

Με άλλα λόγια, ένας μέσος εργαζόμενος στη Βιομηχανία παράγει σχεδόν τετραπλάσια προστιθέμενη αξία από έναν μέσο εργαζόμενο στον Τουρισμό.

Αυτή η διαφορά δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά παρατηρείται και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Σχετίζεται με το κεφαλαιακό απόθεμα που υπάρχει σε κάθε κλάδο (μηχανολογικό εξοπλισμό, υποδομές κ.λπ.).

Όπως αναφέρει η έκθεση, η παραγωγικότητα κάθε εργαζόμενου εξαρτάται και από την ποσότητα και την ποιότητα (επίπεδο τεχνολογίας) του μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί. Κατά συνέπεια η χαμηλή παραγωγικότητα σε κάποιους κλάδους αντανακλά χαμηλές επενδύσεις τεχνολογίας στους κλάδους αυτούς.

Ζητείται αλλαγή παραγωγικού υποδείγματος

Η έκθεση τονίζει ότι αν και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για τον κάθε κλάδο ξεχωριστά, η συζήτηση περί παραγωγικότητας συνολικά, αποκτά νόημα μόνο σε συνδυασμό με την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος.

Στην Ελλάδα τα τελευταία στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά.  Μεταξύ 2021-25 η αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο της Μεταποίησης ήταν 7,6%. Στον κλάδο της Εστίασης και Καταλυμάτων ήταν 23,1%. «Η ενίσχυση κλάδων έντασης εργασίας και με χαμηλή παραγωγικότητα δεν λειτουργεί προς την σύγκλιση της χώρας μας, σε όρους παραγωγικότητας, με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ», καταλήγει το ΕΝΑ-Focus.

ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
«Πάμε όλοι μαζί» 27.05.26

ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»

Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Πολιτική 27.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική

Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν είναι Ιστορία» 27.05.26

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τον κορονοϊό στον Έμπολα: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες απειλούν την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες
Υγεία ή Πολιτική; 27.05.26

Από τον κορονοϊό στον Έμπολα: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες απειλούν την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες

Το πρόσφατο παράδειγμα με τον Έμπολα δείχνει ότι πρόβλημα με την αντιμετώπιση πανδημιών και επιδημιών δεν ήταν ποτέ απλώς επιστημονικό, αλλά και πολιτικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κονιορτοποιώντας την αντιπολίτευση – Ο Ερντογάν και η πλήρης αποσύνθεση της δημοκρατίας στην Τουρκία
Κόσμος 27.05.26

Κονιορτοποιώντας την αντιπολίτευση – Ο Ερντογάν και η πλήρης αποσύνθεση της δημοκρατίας στην Τουρκία

Μέσω της δικαστικής εξουσίας στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν διαλύει την διχασμένη αντιπολίτευση, ενόσω ο ίδιος ορέγεται και τρίτη προεδρική θητεία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς
Ελλάδα 27.05.26

Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς

Στον απόηχο της ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού, ξεκινά εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Σε ανακαινισμένη αίθουσα η επανέναρξη, «δεν έχει λειτουργικότητα ο χώρος», τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ιερείς την συμμετοχή στα ΔΣ μειονοτικών ιδρυμάτων
Ορθόδοξη εκκλησία 27.05.26

Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ιερείς την συμμετοχή στα ΔΣ μειονοτικών ιδρυμάτων

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ελληνορθόδοξους ιερείς, συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια ελληνορθόδοξων ιδρυμάτων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους
Gasolinazo 27.05.26

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας αποφάσισε για την κατάργηση Οτου νόμου 1341, ο οποίος ρυθμίζει τις «καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» και πότε μπορεί να βγει ο στρατός στους δρόμυος.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θαλάσσιοι δρόμοι
Opinion 27.05.26

Θαλάσσιοι δρόμοι

Η μεγάλη καθυστέρηση, που μεσολάβησε, του αμερικανικού ναυτικού να προστατεύσει τα Στενά του Ορμούζ συνιστά, για σημαντικούς παρατηρητές, σκόπιμη τακτική, για να ασκηθεί ισχυρή πίεση στον υπόλοιπο κόσμο

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
Κόσμος 27.05.26

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα των ΗΑΕ, με τα εμιράτα να αναφέρουν πως η επίθεση εκκίνησε από το Ιράν και την Τεχεράνη να κατηγορεί το Ισραήλ.

Σύνταξη
Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Διεθνής Οικονομία 27.05.26

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη
Κόσμος 27.05.26

Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη

Οι υπηρεσίες του ΠΟΥ ανακοίνωσαν ότι η επίσκεψη του επικεφαλής του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αναβάλλεται για την Πέμπτη. Πόσα είναι τα κρούσματα της επιδημίας Έμπολα αυτή την στιγμή

Σύνταξη
ΕΛ.Α.Σ.: Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
ΕΛ.Α.Σ. 27.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27.05.26

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Σύνταξη
Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα
Ελλάδα 27.05.26

Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου έκανε δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως για την ενοχή του κατηγορούμενου, ενώ απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών

Σύνταξη
Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.

Ανησυχία προδίδουν οι πρώτες αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπροστά σε εντυπωσιακό πλήθος κόσμου. Χωρίς εκπλήξεις οι ανακοινώσεις τους επιστρατεύουν επιχειρήματα για το «καταστροφικό 2015» και τα «αμετανόητος Τσίπρας»

Σύνταξη
Αγρίεψαν οι τιφόζι της Ferrari μετά την παρουσίαση της ηλεκτροκίνητης Luce – Έξαλλοι οι Ιταλοί
Nissan για πλούσιους 27.05.26

Αγρίεψαν οι τιφόζι της Ferrari μετά την παρουσίαση της ηλεκτροκίνητης Luce – Έξαλλοι οι Ιταλοί

Η Ferrari κατάφερε να εξαγριώσει ακόμα και τους πιο πιστούς της φίλους, παρουσιάζοντας ένα ηλεκτροκίνητο super car, που έχει το όνομα, τις επιδόσεις, αλλά όχι την χάρη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
