Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Πώς η παραγωγικότητα επηρεάζει τους μισθούς
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Σεπτεμβρίου 2025

Πώς η παραγωγικότητα επηρεάζει τους μισθούς

Η επισήμανση Στουρνάρα για την παραγωγικότητα, τα στοιχεία που δείχνουν διαφορά με την Ευρώπη και η αγοραστική δύναμη

Γιάννης Αγουρίδης
ΡεπορτάζΓιάννης Αγουρίδης
Αν δεν αυξηθεί η παραγωγικότητα δεν μπορούν να αυξηθούν οι αποδοχές των εργαζομένων. Αυτό υποστήριξε χθες -όχι για πρώτη φορά επί της ουσίας ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, θίγοντας ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους πολίτες. Κι αυτό διότι οι ίδιοι «βλέπουν» την αγοραστική τους δύναμη να  μειώνεται εξαιτίας της τεράστιας ακρίβεια που επικρατεί.

Ουσιαστικά, ο κ. Στουρνάρας συνδέει την αναγκαία άνοδο της παραγωγικότητας με την ανάλογη των μισθών, με την πρώτη να αποτελεί προϋπόθεση της δεύτερης. Κάτι αντίστοιχο έχει επισημάνει αρκετές φορές ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Βέβαια, οι εργαζόμενοι νιώθουν τις ανατιμήσεις ως μια μείωση του εισοδήματός τους, χωρίς να είναι σε θέση να…μετρήσουν την παραγωγικότητα της εργασίας.

Ποιο ήταν όμως το επίμαχο σημείο της τοποθέτησης του κ. Στουρνάρα. «Τώρα συγκλίνουμε σιγά-σιγά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (σ.σ. εννοεί σε επίπεδο μισθών), με ρυθμό 1,5%. Αν αυξήσουμε 30% τον μισθό αύριο, θα χρεοκοπήσουμε. Θέλω να πω, δεν μπορείς να αυξάνεις τους μισθούς σε μια χώρα, αν δεν αυξάνεις πρώτα την παραγωγικότητα. Παραγωγικότητα σημαίνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, καθιστώντας την οικονομία πιο ευέλικτη».

Το χάσμα με την Ευρώπη

Σε κάθε περίπτωση, η παραγωγικότητα είναι κάτι που απασχολεί τους οικονομολόγους. Και ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία υστερεί έναντι της Ευρώπης και μάλιστα για αρκετά χρόνια. Πού βρισκόμαστε όμως σήμερα; Σύμφωνα με τη Eurostat, η πραγματική παραγωγικότητα στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το 2020 κατά 9%.

Ωστόσο, υπολείπεται εκείνης που είχε η χώρα το 2015 (-2,2%) και φυσικά υπολείπεται σε σχέση με το 2010 (-16,4%). Σημειώνεται ότι η υποχώρηση της παραγωγικότητας που καταγράφεται κατά την περίοδο 2010-2025 στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη της Ε.Ε. Και φυσικά έχει σημασία να δει κάποιος τη βάση εκκίνησης της παραγωγικότητας, γιατί και το Λουξεμβούργο καταγράφει μείωση της παραγωγικότητας, αλλά εκεί κάθε εργαζόμενος παράγει 50 ευρώ αξίας ανά ώρα. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα απέχει τουλάχιστον 6 μονάδες σε όρους παραγωγικότητας σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Την ίδια στιγμή, το κόστος δείχνει να αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2025 το κόστος εργασίας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 10,1% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Στην υπόλοιπη Ευρωζώνη η αντίστοιχη αύξηση ήταν μόλις 3,6%. οι υψηλότερες αυξήσεις στο ωρομίσθιο για το σύνολο της οικονομίας καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+13,4 %) και την Ουγγαρία (+11,0 %).

Το πρόβλημα των εισοδημάτων

Ενόσω συμβαίνουν όλα τα παραπάνω, οι μισθοί στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα των συνεχιζόμενων αυξήσεων στις τιμές.

Η Ελλάδα ήταν μία από τις δέκα χώρες του ΟΟΣΑ που οι εργαζόμενοί της είδαν πέρυσι (2024) πραγματικές μειώσεις εισοδήματος. Οι άλλες χώρες ήταν η Ιταλία (-4,8%), το Μεξικό (-4,0%), η Εσθονία (-2,2%), η Τσεχία (-1,1%), η Γαλλία (-1,0%), η Κορέα (-0,9%), το Βέλγιο (-0,7%), η Αυστραλία (-0,6%) και η Ισπανία (-0,3%).

Αντίθετα, στις 28 χώρες υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ σημειώθηκε αύξηση του πραγματικού εισοδήματος. Η μεγαλύτερη αύξηση πραγματικού εισοδήματος σημειώθηκε στην Πορτογαλία (+12,7%) και ακολούθησαν η Τουρκία (+11,6%), το Ην. Βασίλειο (+10,2%) και η Ουγγαρία (+8,9%).

Mείωση κατά 1,9% κατέγραψε το πραγματικό κατά κεφαλή εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2023 σύμφωνα με το ΟΟΣΑ, ενώ για το μέσο όρο του Οργανισμού στην ίδια σύγκριση καταγράφεται αύξηση κατά 0,9%. Η μείωση στην Ελλάδα έρχεται παρά το γεγονός ότι η χώρα καταγράφει αύξηση του ΑΕΠ από τρίμηνο σε τρίμηνο κατά 0,9%, ενώ σε άλλες χώρες της ΕΕ όπως η Ιταλία και η Γερμανία παρά την οικονομική επιβράδυνση καταγράφεται σημαντική αύξηση των εισοδημάτων των νοικοκυριών, λόγω αυξήσεων των μισθών και των συντάξεων που δόθηκαν για την αντιστάθμιση των απωλειών των εισοδημάτων λόγω του πληθωρισμού ειδικά σε τρόφιμα και υπηρεσίες.

Πάντως, ο κυβερνητικός στόχος για την επίτευξη μέσου μισθού 1.500 ευρώ έως την άνοιξη του 2027 δείχνει εφικτός, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ΕΦΚΑ για τον Δεκέμβριο του 2024, με τον μέσο μισθό να φτάνει τα 1.385,5 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 5,5% σε σύγκριση με το 2023. Ωστόσο, με τον πληθωρισμός να αναμένεται να συνεχίσει να «τρέχει« και τα επόμενα χρόνια, ο στόχος θα υπολείπεται των πραγματικών αναγκών.

Πηγή: ot.gr

googlenews

Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι
Διεθνής Οικονομία 24.09.25

Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ στοχεύοντας στη μείωση των δασμών που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιο: Καταιγισμός αρνητικών σχολίων στο οpengov
13ωρο 24.09.25

Εργασιακό νομοσχέδιο: Καταιγισμός αρνητικών σχολίων στο οpengov

Πυρά στο εργασιακό νομοσχέδιο εξαπέλυσαν σωματεία και πολίτες, με βροχή αρνητικών σχολίων στη διαβούλευση, ιδίως για το 13ωρο. Οι εργοδοτικοί φορείς από την άλλη... ζητάνε ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Eurelectric 23.09.25

Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Το ενεργειακό βαρόμετρο της Eurelectric αναδεικνύει το χάσμα των τιμών ρεύματος εντός της Ευρώπης. Η Ελλάδα στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις ακραίες διακυμάνσεις τιμών.

Χρήστος Κολώνας
Αγορά εργασίας: Κύμα απολύσεων από ευρωπαϊκές εταιρείες μεγαθήρια
Τι συμβαίνει 23.09.25

«Ματώνει» η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας - Εταιρείες μεγαθήρια «βουλιάζουν» στην αβεβαιότητα

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη είναι δύσκολη και γίνεται ακόμα δυσκολότερη από την επίμονη χαμηλή ζήτηση για πολλά προϊόντα αλλά και τη δασμολογική πολιτική του προέδρου Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κατάρρευση στις συντάξεις: Μόλις 783 ευρώ μικτά η μέση κύρια σύνταξη – Μείωση 7% σε ένα μήνα
Σύστημα «Ήλιος» 23.09.25

Κατάρρευση στις συντάξεις: Μόλις 783 ευρώ μικτά η μέση κύρια σύνταξη – Μείωση 7% σε ένα μήνα

Σημαντική υποχώρηση παρουσίασαν οι συντάξεις τον Ιούλιο, με τη μέση κύρια σύνταξη να διαμορφώνεται στα 783 ευρώ μικτά, από 843 ευρώ τον Ιούνιο. Στα 776 ευρώ οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Δείτε πίνακες 23.09.25

Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Σύνταξη
Ευρώπη: Πόσo περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα – Τι ισχύει για την Ελλάδα
Οι πιο σημαντικές διαφορές 23.09.25

Πόσο περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα στην Ευρώπη - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων στην Ευρώπη - Σε ποιες χώρες παρατηρούνται τα μεγαλύτερα μισθολογικά χάσματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» – Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;
«Βλακείες!» 23.09.25

Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» - Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες αποδείχθηκαν πολιτικά ολισθηρές. Η κρίση χτύπησε την πόρτα ακόμα και στη Γερμανία, το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό κράτος της Ευρώπης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Ώρα απολογίας για τον 50χρονο – Το μεσημέρι η κηδεία της άτυχης γυναίκας
Θεσσαλονίκη 24.09.25

Απολογείται σήμερα ο 50χρονος αδελφοκτόνος - Το μεσημέρι η κηδεία της άτυχης γυναίκας

Τι θα υποστηρίξει ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του, πνίγοντάς την με νάιλον σακούλα, μέσα στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη - Το μεσημέρι στον Εύοσμο θα γίνει η κηδεία της 59χρονης

Σύνταξη
Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι
Διεθνής Οικονομία 24.09.25

Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ στοχεύοντας στη μείωση των δασμών που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Η δημοτικότητα του Τραμπ πέφτει καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για την οικονομία
ΗΠΑ 24.09.25

Η δημοτικότητα του Τραμπ πέφτει καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για την οικονομία

Η πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos καταγράφει μικρή πτώση στη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων, λόγω ανησυχιών των Αμερικανών για την οικονομία και το κόστος διαβίωσης

Σύνταξη
Επί ξυρού ακμής – Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις «Συμπληγάδες» της Γάζας, της Ουκρανίας και του Τραμπ
Σκηνικό κρίσης 24.09.25

Επί ξυρού ακμής – Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις «Συμπληγάδες» της Γάζας, της Ουκρανίας και του Τραμπ

Εν μέσω της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, οι προκλήσεις και τα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα του διεθνούς οργανισμού πληθαίνουν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Είμαι ακόμα συντετριμένος»: Το ένα πράγμα που δεν έχει ξεπεράσει Τζον Μπον Τζόβι στην πορεία του με τους Bon Jovi
Fizz 24.09.25

«Είμαι ακόμα συντετριμένος»: Το ένα πράγμα που δεν έχει ξεπεράσει Τζον Μπον Τζόβι στην πορεία του με τους Bon Jovi

Ο leader των Bon Jovi Τζον Μπον Τζόβι ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει τον τρόπο με τον οποίο άφησε το συγκρότημα ο κιθαρίστας Ρίτσι Σαμπόρα - έστω κι αν έχουν περάσει περισσότερα από 10 χρόνια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Τσάρλι Κερκ μέχρι τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους: Οι υποψήφιοι για το φετινό Βραβείο Ζαχάρωφ της ΕΕ
«Για την Ελευθερία της Σκέψης» 24.09.25

Από τον Τσάρλι Κερκ μέχρι τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους: Οι υποψήφιοι για το φετινό Βραβείο Ζαχάρωφ της ΕΕ

Από το σύμβολο της ακροδεξιάς έως τους ατρόμητους δημοσιογράφους σε ζώνες συγκρούσεων: Ποιος θα λάβει το υψηλότερο βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα διεκδικήσει 50.000 ευρώ;

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα συστήματά της μπορεί να μη γίνουν ποτέ ασφαλή
«Θανατηφόρο τρίπτυχο» 24.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα συστήματά της μπορεί να μη γίνουν ποτέ ασφαλή

Μια κρυμμένη εντολή σε ένα γλωσσικό μοντέλο μπορεί να καταστήσει μια απλή και ασφαλή διαδικασία σε κίνδυνο. Η τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και καλά εκπαιδευμένη, φαίνεται ότι δεν είναι ποτέ αλάνθαστη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εργασιακό νομοσχέδιο: Καταιγισμός αρνητικών σχολίων στο οpengov
13ωρο 24.09.25

Εργασιακό νομοσχέδιο: Καταιγισμός αρνητικών σχολίων στο οpengov

Πυρά στο εργασιακό νομοσχέδιο εξαπέλυσαν σωματεία και πολίτες, με βροχή αρνητικών σχολίων στη διαβούλευση, ιδίως για το 13ωρο. Οι εργοδοτικοί φορείς από την άλλη... ζητάνε ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι ΗΠΑ διοργανώνουν συνάντηση για τη Λιβύη με τη συμμετοχή όλων, και Τουρκίας, πλην Ελλάδας
Νέα Υόρκη 24.09.25

Σε συνάντηση των ΗΠΑ για τη Λιβύη ήταν όλοι εκεί, και η Τουρκία, πλην Ελλάδας

Οι ΗΠΑ συγκάλεσαν συνάντηση για τη Λιβύη με Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ηνωμένο Βασίλειο, στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Η εξήγηση του ΟΗΕ για τις ατυχίες του Τραμπ με την κυλιόμενη σκάλα και τον τηλεϋποβολέα
Εξηγήσεις 24.09.25

Ο ΟΗΕ βάζει στη θέση τους κυλιόμενη σκάλα, τηλεϋποβολέα και... Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε μέχρι και απολύσεις για την ακινητοποίηση της κυλιόμενης σκάλας στην οποία θα ανέβαινε ο Τραμπ, αλλά ο ΟΗΕ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, αποκαλύπτοντας την... πηγή του κακού.

Σύνταξη
Σημείο καμπής για το καινούργιο
Opinion 24.09.25

Σημείο καμπής για το καινούργιο

Η χώρα με δίψα ψάχνει για κάποιο νέο αφήγημα. Που θα της δείχνει το μέλλον με χρώματα ρεαλισμού και αισιοδοξίας

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ο Τραμπ ασκεί κριτική στον Σολτς και επαινεί τον Μερτς για μετανάστευση και ενέργεια
Μετανάστευση - Ενέργεια 24.09.25

Ο Τραμπ θάβει Σολτς και επαινεί Μερτς

Μπροστά στην Μπέρμποκ, ο Τραμπ άσκησε κριτική στην προηγούμενη υπό τον Σολτς κυβέρνηση της Γερμανίας, και επαίνεσε τον καγκελάριο Μερτς για την πολιτική του στο μεταναστευτικό και την ενέργεια.

Σύνταξη
Μακρόν μπροστά στον Τραμπ: Η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωση της Χαμάς
Μακρόν στον Τραμπ 24.09.25

Η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωση της Χαμάς

«Εχουμε τόσους μαχητές της Χαμάς όσους και την πρώτη ημέρα», επισημαίνει ο Εμανουέλ Μακρόν μπροστά στον Τραμπ, στηρίζοντας την άποψη ότι η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωσή της.

Σύνταξη
Τουρκία: «Η πολιτική του Ισραήλ να μας περικυκλώσει δεν περνάει απαρατήρητη»
Ντεβλέτ Μπαχτσελί 24.09.25

«Ο τελικός στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία»

«Ο τελικός στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία, και η πολιτική του να μας περικυκλώσει δεν περνάει απαρατήρητη», επισημαίνει ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

