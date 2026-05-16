Μισθολογικό χάσμα: Οι δύο «κόσμοι» στην αγορά εργασίας – Οι γυναίκες βλέπουν εμπόδια, οι άντρες μιλούν για ισότητα
Διεθνής Οικονομία 16 Μαΐου 2026, 17:00

Για πολλές εργαζόμενες, η αμοιβή τους αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες πηγές άγχους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Παρά τις δεκαετίες συζητήσεων γύρω από τη μισθολογική ισότητα, πολλές γυναίκες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στον εργασιακό χώρο.

Νέα δημοσκόπηση του Associated Press-NORC δείχνει πως το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα δεν αφορά μόνο τους μισθούς, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο άνδρες και γυναίκες αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα στην αγορά εργασίας.

Για πολλές εργαζόμενες, η αμοιβή τους αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες πηγές άγχους, ενώ αρκετές δηλώνουν ότι έχουν βιώσει προσωπικά διακρίσεις λόγω φύλου.

Οι άνδρες έχουν περισσότερες ευκαιρίες

Η έρευνα καταγράφει μια ξεκάθαρη αίσθηση ανισότητας από την πλευρά των γυναικών. Περίπου έξι στις δέκα εργαζόμενες πλήρους απασχόλησης θεωρούν ότι οι άνδρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν καλύτερους μισθούς και περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Την ίδια στιγμή, περίπου τρεις στις δέκα γυναίκες δηλώνουν ότι έχουν αντιμετωπίσει μισθολογικές διακρίσεις εξαιτίας του φύλου τους.

Οι γυναίκες κέρδιζαν το 2024 κατά μέσο όρο το 80,9% των αποδοχών των ανδρών

Οι άνδρες εμφανίζονται λιγότερο πεπεισμένοι ότι υπάρχει ανισότητα. Σχεδόν οι μισοί πιστεύουν ότι οι ευκαιρίες είναι πλέον ίδιες για όλους, ενώ μόνο τέσσερις στους δέκα αναγνωρίζουν ότι οι άνδρες εξακολουθούν να έχουν προβάδισμα στις αμοιβές.

Για πολλές εργαζόμενες, η αμοιβή τους αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες πηγές άγχους, ενώ αρκετές δηλώνουν ότι έχουν βιώσει προσωπικά διακρίσεις λόγω φύλου.

Όταν ο μισθός γίνεται καθημερινό άγχος

Το οικονομικό βάρος φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες. Περισσότερες από τις μισές εργαζόμενες δηλώνουν ότι τα χρήματα που λαμβάνουν αποτελούν «μεγάλη πηγή άγχους» στην καθημερινότητά τους.

Αντίστοιχα υψηλά είναι τα ποσοστά και για το κόστος ζωής, με πολλές γυναίκες να δηλώνουν ότι η στέγαση και τα βασικά έξοδα, όπως τα τρόφιμα, δημιουργούν διαρκή ανασφάλεια.

Τα στοιχεία έρχονται σε μια περίοδο όπου το μισθολογικό χάσμα όχι μόνο παραμένει, αλλά διευρύνεται ξανά. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα, οι γυναίκες πλήρους απασχόλησης κέρδιζαν το 2024 κατά μέσο όρο το 80,9% των αποδοχών των ανδρών.

Γιατί το χάσμα δεν κλείνει

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πίσω από τις ανισότητες κρύβονται βαθύτερες κοινωνικές και επαγγελματικές δομές.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να συγκεντρώνονται συχνότερα σε χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η λεγόμενη «ποινή της μητρότητας». Έρευνες δείχνουν ότι μετά την απόκτηση παιδιών οι αποδοχές των γυναικών συχνά μειώνονται ή μένουν στάσιμες, την ώρα που οι άνδρες βλέπουν συχνότερα αύξηση στις απολαβές τους.

Παράλληλα, η επιστροφή πολλών επιχειρήσεων στο υποχρεωτικό μοντέλο εργασίας από το γραφείο φαίνεται να έχει δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις μητέρες μικρών παιδιών, περιορίζοντας την ευελιξία που είχε δημιουργηθεί την περίοδο της πανδημίας.

Οι προσωπικές ιστορίες πίσω από τους αριθμούς

Για πολλές γυναίκες, τα στοιχεία της έρευνας δεν αποτελούν έκπληξη.

Η 47χρονη Τζέσικα Τόμπσον περιγράφει πως, ενώ εργαζόταν ως ανώτερη διευθύντρια πωλήσεων, αμειβόταν με πολύ χαμηλότερο μισθό από άνδρα συνάδελφό της με παρόμοια προσόντα.

«Χρειάστηκε να αποδείξω την αξία μου επί χρόνια για να πάρω τη θέση», λέει. «Εκείνος ήρθε και την πήρε μέσα σε λίγους μήνες».

Ακόμη και άνδρες εργαζόμενοι αναγνωρίζουν ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια. Ο 51χρονος μηχανικός Μάικλ Μπέτγκερ παραδέχεται ότι στον ανδροκρατούμενο χώρο όπου εργάζεται βλέπει καθημερινά σεξιστικές συμπεριφορές απέναντι στις γυναίκες συναδέλφους του.

«Οι άνδρες έχουν περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερες αμοιβές. Το έχω δει με τα μάτια μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

