newspaper
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το πραγματικό Ορμούζ που τρέμει η Κίνα βρίσκεται στο μαλακό της υπογάστριο
Κόσμος 14 Μαΐου 2026, 06:00

Το πραγματικό Ορμούζ που τρέμει η Κίνα βρίσκεται στο μαλακό της υπογάστριο

Το θαλάσσιο πέρασμα από το οποίο διέρχεται το 80% των εισαγωγών πετρελαίου στην Κίνα.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αν το Πεκίνο δεν μπορεί να διατηρήσει τη ροή πετρελαίου όταν μια φιλική δύναμη, το Ιράν, ελέγχει ένα κρίσιμο πέρασμα, τότε τι θα συμβεί εάν ένας αντίπαλος, όπως οι ΗΠΑ κλείσει ένα πιο σημαντικό σημείο του πλανήτη;

Αυτό είναι το ερώτημα που θα έπρεπε να στοιχειώνει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ στη Μαλαισία, Τσι Μενγκ Ταν.

Σε ανάλυσή του στο περιοδικό Foreign Policy, ο Ταν εξηγεί πως τα 11 από τα 15 έως 16 εκατ. βαρέλια πετρελαίου που καταναλώνει καθημερινή η Κίνα, τα εισάγει δια θαλάσσης μέσα από ύδατα που δεν ελέγχει. Μπορεί τα Στενά του Ορμούζ, να είναι σημαντικό σημείο για την Κίνα, αλλά το σημείο κλειδί και συνεπώς στραγγαλισμού για την Κίνα είναι ο Πορθμός της Μαλάκκας, της στενής θαλάσσια οδό που συνδιαχειρίζονται η Μαλαισία, η Ινδονησία και η Σιγκαπούρη.

Από κει περνά  με δεξαμενόπλοια περίπου το 80% των κινεζικών εισαγωγών πετρελαίου.

Υπενθυμίζει ότι το 2003, ο τότε πρόεδρος Χου Τζιντάο προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εχθρική δύναμη ελέγχει τα στενά της Μαλάκκας θα μπορούσε να κρατήσει όμηρο τον ενεργειακό εφοδιασμό της Κίνας. Ο Χου φοβόταν έναν φυσικό αποκλεισμό όπου κινεζικά δεξαμενόπλοια θα αναγκάζονταν να επιστρέψουν με τη χρήση βίας.

Η ασφαλιστική κάλυψη

Ωστόσο, ο Ταν λέει ότι η ιρανική κρίση αποκάλυψε κάτι πιο ύπουλο. «Σε μια σύγκρουση για την Ταϊβάν, οι πετρελαϊκές διαδρομές της Κίνας θα μπορούσαν να διακοπούν χωρίς ναυτικό αποκλεισμό. Για να συμβεί αυτό, οι ΗΠΑ θα χρειάζονταν μόνο δύο πράγματα: να αποκλείσουν οικονομικά την Κίνα από την ασφαλιστική αγορά και να προειδοποιήσουν τα παράκτια κράτη ότι η διευκόλυνση κινεζικών εισαγωγών πετρελαίου συνεπάγεται δικό της, βαρύτερο κόστος».

Αν μη τι άλλο σημειώνει ότι ο πόλεμος στο Ιράν κατέστησε απολύτως σαφές ότι η χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, τα πλοία μένουν στα λιμάνια. «Όταν άρχισαν οι συγκρούσεις, τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου για τα πλοία που διέρχονταν από το Ορμούζ αυξήθηκαν από περίπου 0,25% της αξίας του σκάφους σε μεταξύ 3% και 10%. Ακόμη και στο κατώτερο άκρο αυτού του εύρους, το ασφάλιστρο για ένα μέσου μεγέθους δεξαμενόπλοιο αξίας 250 εκατ. δολ. εκτινάχθηκε από 625.000 δολάρια σε 7,5 εκατ. δολάρια ανά ταξίδι, καθιστώντας τη διέλευση εμπορικά μη βιώσιμη».

Αυτό που στην πράξη σταμάτησε την κυκλοφορία, υπογραμμίζει ο Ταν, ήταν ένας νέος χαρακτηρισμός υψηλού κινδύνου από την Joint War Committee (JWC) της Lloyd’s Market Association, μια επιτροπή δυτικών ασφαλιστών της οποίας οι οδηγίες ακολουθούνται συστηματικά από την παγκόσμια αγορά, συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των κινεζικών ναυτασφαλιστικών εταιρειών.

«Πέρα από την απουσία κινεζικής εκπροσώπησης στην επιτροπή, αυτό που ανησυχεί το Πεκίνο είναι το πόσο εκτεταμένη είναι η επιρροή της JWC. Όταν άρχισε ο πόλεμος με το Ιράν, μία μόνο εγκύκλιος πρόσθεσε όχι μόνο το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Ομάν στον κατάλογο επικίνδυνων περιοχών, αλλά και το Τζιμπουτί, όπου δεν είχε πέσει ούτε ένας πυροβολισμός. Το Τζιμπουτί καταχωρίστηκε επειδή βρίσκεται στα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, τα οποία οι σύμμαχοι του Ιράν, οι Χούθι, απείλησαν να κλείσουν. Και μόνο η απειλή επίθεσης αρκούσε για να εκτινάξει τα ασφάλιστρα εκεί είκοσι φορές πάνω, από ένα ονομαστικό 0,05% στο 1% της αξίας του σκάφους».

Έτσι, ο Ταν εκτιμά πως αν εφαρμοστεί κάτι σε μια κρίση για την Ταϊβάν, το μόνο που θα απαιτούνταν για να τεθεί υπό αμφισβήτηση η βιωσιμότητα της Μαλάκκας θα ήταν ένα πειστικό επιχείρημα ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να επεκταθεί στη Νότια Σινική Θάλασσα και από εκεί στον βασικό πετρελαϊκό διάδρομο της Ασίας».

Δεν παρακάμπτεται εύκολα

Το Πεκίνο προσπαθεί να παρακάμψει το δίλημμα της Μαλάκκας συνεχίζει ο ειδικός, τονίζοντας ότι διαθέτει στρατηγικά αποθέματα σχεδόν 1,4 δισ. βαρελιών πετρελαίου. «Έχει κατασκευάσει χερσαίες εναλλακτικές διαδρομές — αγωγούς πετρελαίου από τη Μιανμάρ, το Καζακστάν και τη Ρωσία — με συνολική δυναμικότητα περίπου 1,5 εκατ. βαρελιών ημερησίως, αν και αυτό ωχριά μπροστά στα 7,9 εκατομμύρια βαρέλια που ρέουν καθημερινά προς την Κίνα μέσω των στενών. Μπορεί επίσης να ανακατευθύνει δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών Σούντα ή Λομπόκ, παρακάμπτοντας εντελώς τη Μαλάκκα».

Ωστόσο, αυτές οι παρακάμψεις, λέει, δεν αρκούν να αντιμετωπίσουν μια ακόμη μεγαλύτερη, αν και υποτιμημένη, απειλή για την πετρελαϊκή ασφάλεια της Κίνας. Τα ασφάλιστρα προορισμού πολέμου ακολουθούν ένα πλοίο μέχρι το λιμάνι προορισμού του, όχι τα ύδατα από τα οποία διέρχεται.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργεί προηγούμενο για το πώς μπορεί να αποκλειστεί πετρέλαιο με προορισμό την κινεζική ενδοχώρα, ανεξάρτητα από τη διαδρομή που ακολουθεί. Η JWC πρόσθεσε ορισμένα ρωσικά και ουκρανικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης της Μαύρης Θάλασσας, στη λίστα υψηλού κινδύνου εννέα ημέρες πριν ξεκινήσει η πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή το 2022. Μέχρι τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς, είχε καταχωρίσει όλα τα ρωσικά χωρικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένων όλων των ρωσικών λιμανιών. Τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου για τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας κορυφώθηκαν μεταξύ 1% και 1,2%.

Αν η Κίνα εισέβαλλε στην Ταϊβάν, οι βασικοί πετρελαϊκοί της τερματικοί σταθμοί στο Νινγκμπό, τη Σαγκάη και το Τσινγκντάο θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την ίδια ασφαλιστική λογική. Τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου για ένα δεξαμενόπλοιο αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσαν να αυξηθούν από μια ειρηνική βάση των 150.000 δολαρίων ετησίως σε 3 εκατ. δολ., ακολουθώντας το ουκρανικό προηγούμενο του 1% της αξίας του σκάφους. Πρόκειται για αύξηση 20 φορές πάνω, την οποία λίγοι εμπορικοί φορείς θα ήταν διατεθειμένοι να αποδεχθούν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Wall Street
Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Πόλεμος στην εστίαση
Αλλαγή συνήθειας 13.05.26

Πόλεμος στην εστίαση

Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

Γεώργιος Μαζιάς
Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων

Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε από την Γερουσία των ΗΠΑ ως ο νέος πρόεδρος της Fed, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση θέλει γρήγορη μείωση των επιτοκίων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ψηφιακές πλατφόρμες: Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW
Η ανακοίνωση 13.05.26

Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW για τις ψηφιακές πλατφόρμες

Το HRW καλεί τους διαπραγματευτές του ΔΟΕ να εγγυηθούν ουσιώδεις προστασίες για όλους τους εργαζομένους στις ψηφιακές πλατφόρμες, όποιο κι αν είναι το εργασιακό καθεστώς τους

Σύνταξη
Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις

Ακρίβεια, εισοδηματικές ανισότητες, ελλείμματα των προϋπολογισμών και υπερκέρδη των επιχειρήσεων αμφισβητούν την κρατούσα οικονομική λογική – Οι περιπτώσεις British Steel και TotalEnergies

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu
Οικονομία 12.05.26

Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu

Η αρχή προστασίας καταναλωτών στη Γαλλία διαπιστώνει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνούν κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών

Σύνταξη
Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Σύνταξη
Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία
Το στοίχημα 10.05.26

Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία

Στην αυγή του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται πολλαπλασιαστής, καθιστώντας την ανθρώπινη ικανότητα τον πολυτιμότερο πόρο της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες
Αναλυτική πρόγνωση 14.05.26

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες

Άστατος ο καιρός σήμερα Πέμπτη με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και σε αρκετές περιοχές βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύνταξη
Χανταϊός: Εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες!
Τεχνολογία mRNA 14.05.26

Εμβόλιο για τον χανταϊό μέσα σε 100 ημέρες!

Εταιρείες όπως η αμερικανική Moderna, σε συνεργασία με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα, βάζουν φιλόδοξους στόχους με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο της Covid-19

Κατερίνα Τζαβάρα
Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις
Πραγματικοί μισθοί 14.05.26

Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις

Οι συλλογικές συμβάσεις στην εστίαση και στα ζαχαρώδη προϊόντα, προβλέπουν μισθούς στα πέριξ του κατώτατου, για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Χαμηλότερος από το 2009 ο μισθός του αρχιμάγειρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ
Εσωτερικός κίνδυνος 14.05.26

Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ

Η διαδικασία διεξάγεται επί του παρόντος με τρόπο που ενισχύει τα αδιαφανή χαρακτηριστικά της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, τα οποία έχουν τροφοδοτήσει τα αντιφιλελεύθερα λαϊκιστικά κόμματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα και τις οικολογικές ετικέτες
Άμεσα οι αλλαγές 14.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα και τις οικολογικές ετικέτες

Οι «27» συμφώνησαν σε νέο πλαίσιο για την παραγωγή, την πιστοποίηση και τη χρήση του ευρωπαϊκού βιολογικού σήματος με στόχο λιγότερη γραφειοκρατία και αυστηρότερους κανόνες για τις εισαγωγές

Γεώργιος Μαζιάς
Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία
Το χρονικό 14.05.26

Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία

Με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού να επιβεβαιώνει μυστική συνάντηση Νετανιάχου - Αλ Ναχιάν εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ - Ιράν, η έχθρα της Τεχεράνης για το Άμπου Ντάμπι αναζωπυρώθηκε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 14.05.26

Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ και την πιθανή συμβολή της Κίνας για την άρση του αδιεξόδου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ακροδεξιός εξτρεμιστής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών
ΗΠΑ 14.05.26

Κάθειρξη 15 ετών στον «Διοικητή Χασάπη»

Γνωστός ως «Διοικητής Χασάπης» και ηγετικό στέλεχος διεθνούς νεοναζιστικού δικτύου, 22χρονος Γεωργιανός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για σχεδιασμό επιθέσεων κατά μειονοτήτων στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο
Ρωσικές δυνάμεις 14.05.26

Σφυροκοπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο καθώς επέστρεψε στις καθημερινές επιδρομές κατά πόλεων της Ουκρανίας, μετά την τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύνταξη
Συρία: Ερευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, ζητά η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 14.05.26

Ζητούν έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία

«Η παράνομη καταστροφή περιουσιών πολιτών έχει μετατραπεί σε σήμα κατατεθέν» του Ισραήλ, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία και ζητά τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του για πιθανά «εγκλήματα πολέμου».

Σύνταξη
Σουδάν: Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος, καταγγέλλουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
MSF 14.05.26

Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

Τρία και πλέον χρόνια μαίνεται ο πόλεμος στο Σουδάν, ο οποίος έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, μολαταύτα δεν φαίνεται να υπάρχει «βούληση να τερματιστεί».

Σύνταξη
Ιράν: Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες, ο ένας για «κατασκοπεία» υπέρ της Μοσάντ και ο άλλος γιατί «σκότωσε» αστυνομικό
Τεχεράνη 14.05.26

Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες στο Ιράν

Απαγχονίστηκαν δύο άνδρες στο Ιράν, που φέρονται ο ένας να κατασκόπευε για λογαριασμό της Μοσάντ και ο άλλος να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Σύνταξη
Θάνατος Μάθιου Πέρι: Φυλάκιση 2 ετών σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για την παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Ερικ Φλέμινγκ 14.05.26

Φυλάκιση και σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Ποινή φυλάκισης δύο ετών επιβλήθηκε σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντα για παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση της.

Σύνταξη
Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν
Μεσούντος του πολέμου 14.05.26

Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ. «Αβάσιμες» χαρακτηρίζουν τα ΗΑΕ τις αναφορές για επίσκεψη του Νετανιάχου στη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν UAE Denies Reports Regarding Visit by Israeli Prime Minister or Receiving Any Israeli […]

Σύνταξη
Περού: Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Σάντσες περνάει στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών
Ρομπέρτο Σάντσες 14.05.26

Υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς στον β' γύρο των προεδρικών στο Περού

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Περού πέρασε ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες, τονίζοντας ότι «Είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις που μας ανέθεσε ο λαός».

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»
Κόσμος 14.05.26

Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»

Σφοδρή κριτική στην κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα στην εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με συντονιστή τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη.

Σύνταξη
Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι νερατζούρι «καθάρισαν» το Κύπελλο από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν το νταμπλ
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι νερατζούρι «καθάρισαν» το Κύπελλο από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν το νταμπλ

H Ίντερ μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε και το Κύπελλο Ιταλίας καθώς νίκησε την Λάτσιο στον τελικό και απέδειξε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της καθώς έχει πάρει και το πρωτάθλημα

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Cookies