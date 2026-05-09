Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα

Την τελευταία φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην Κίνα ήταν πριν περίπου μια δεκαετία. Ήταν μια εκ των έξι συνολικά συναντήσεων των δύο ηγετών. Το επικείμενο όμως ταξίδι του στις 14 Μαΐου θα είναι η πιο δύσκολη αποστολή του, καθώς για κάποιους αναλυτές, πηγαίνει ως… «ικέτης» και αυτό μεταφέρει σε άλλα επίπεδα ισχύος.

Αυτό υποστηρίζει ο κορυφαίος οικονομικός συντάκτης της Telegraph Αμπρός Έβανς-Πρίτσαρντ τονίζοντας πως ο Τραμπ έχει απελπιστικά ανάγκη την κινεζική βοήθεια για να απεμπλακεί από το αδιέξοδο που δημιούργησε ο ίδιος στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν εξακολουθεί να απαιτεί τον τερματισμό των κυρώσεων, πλήρη αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, 270 δισ. δολ. σε αποζημιώσεις, διόδια το 1/10 για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και μια συμφωνία για τον εμπλουτισμό ουρανίου παρόμοια με εκείνη του 2015. Ενώ όμως το Ιράν δείχνει να αντέχει, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις ΗΠΑ.

‘Ετσι, όπως εξηγεί στην Telegraph ο Έβανς-Πρίτσαρντ, προκειμένου το Πεκίνο να αξιοποιήσει την επιρροή του στο Ιράν για να πιέσει για έναν συμβιβασμό και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα ζητήσει αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ την… Ταϊβάν.

Το ερώτημα είναι πόσο μακριά θα φτάσει η Κίνα για να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή και να σφίξει τη λαβή της στην Ταϊβάν.

«Η Κίνα θέλει οι ΗΠΑ να της παραδώσουν το μέλλον της Ταϊβάν στο πιάτο, και μαζί του το παγκόσμιο επίκεντρο της προηγμένης παραγωγής ημιαγωγών» αναφέρει ο Πρίτσαρντ.

Πως είναι δυνατή όμως μια τέτοια «ανταλλαγή». Ο Βρετανός αναλυτής εξηγεί τους λόγους που η κατάσταση με το Ιράν στην πραγματικότητα έχει αποδυναμώσει τις ΗΠΑ και έχει ισχυροποιήσει τη Κίνα.

«Ναι, η Κίνα θέλει ειρήνη στη Μέση Ανατολή και ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, αλλά δεν βιάζεται. Η άποψη στο Πεκίνο είναι ότι ο πόλεμος του Τραμπ έχει λειτουργήσει θαυμάσια προς όφελος της Κίνας σχεδόν σε κάθε επίπεδο: οικονομικό, στρατιωτικό, διπλωματικό και τεχνολογικό — αλλά και στο πεδίο της πολιτισμικής αξιοπιστίας».

Όλοι μπορούν πλέον να δουν τα όρια του υπερεκτεταμένου αμερικανικού στρατού. Ο πόλεμος αποκάλυψε την αποτυχία του Πενταγώνου να προετοιμαστεί για την εποχή των φθηνών drones — των ιπτάμενων AK-47 της ασύμμετρης αντάρτικης αντίστασης.

Οι ΗΠΑ έχουν σπαταλήσει πυρομαχικά ακριβείας που θα χρειαστούν χρόνια για να αντικατασταθούν και δεν μπορούν να κατασκευαστούν χωρίς γάλλιο, που διαθέτει η Κίνα. Επίσης, οι σύμμαχοι στων ΗΠΑ στην Ανατολική Ασία έχουν στερηθεί τις συστοιχίες αντιπυραυλικής άμυνας Patriot.

Οι αντοχές της κινεζικής οικονομίας

Στην οικονομία επίσης, η Κίνα εμφανίζεται πολύ πιο ισχυρή από τις ΗΠΑ. Ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν κάθε κίνητρο να παρατείνουν την κρίση εκτοξεύοντας τις τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ πολύ πάνω από το ανώτατο επίπεδο των 5,16 δολ. το γαλόνι, η Κίνα είναι η μοναδική χώρα που δεν αντιμετωπίζει σχεδόν καμία πίεση είναι η Κίνα.

Σύμφωνα με την Kpler οι εισαγωγές πετρελαίου της Κίνας τον Απρίλιο κινούνταν στο 90% των προπολεμικών επιπέδων. Έχει δημιουργήσει μακράν το μεγαλύτερο στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου στον κόσμο, πιθανώς 1,5 δισ. βαρέλια.

Η Κίνα διαθέτει αρκετή άνεση ώστε να εμφανιστεί στη Νότια Ασία ως περιφερειακός σωτήρας, επανεκκινώντας τις εξαγωγές ντίζελ, καυσίμων αεριωθουμένων και νάφθας προς ευγνώμονες χώρες.

Επίσης, διαθέτει 6 τρισ. δολάρια σε χρησιμοποιήσιμα συναλλαγματικά αποθέματα, με τη μία ή την άλλη μορφή και έτσι «μπορεί να αγοράσει όσο πετρέλαιο θέλει στην παγκόσμια αγορά, έχοντας επιβάλει ανώτατα όρια στις εσωτερικές τιμές καυσίμων σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τις διεθνείς τιμές».

Η χώρα είναι κατά 85% αυτάρκης στην ενέργεια. «Μπορεί να λειτουργεί ολόκληρο το ηλεκτρικό της σύστημα με άνθρακα και ανανεώσιμες πηγές, χωρίς φυσικό αέριο. Έχει ήδη 46 εκατ. ηλεκτρικά οχήματα στους δρόμους».

Η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό 5% -ή 3% με βάση έμμεσους δείκτες- και η αγορά κατοικίας αρχίζει να ανακάμπτει στο Πεκίνο και τη Σαγκάη μετά από βαθιά κάμψη. Οι εξαγωγές ανθούν και το εμπορικό πλεόνασμα καταγράφει νέα ρεκόρ κάθε μήνα.

Ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν έχει αυξήσει σημαντικά την οικονομική και στρατηγική αξία των ηλεκτροτεχνολογικών βιομηχανιών της Κίνας.

Έχει επιταχύνει την παγκόσμια μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στα ηλιακά πάνελ, τις μπαταρίες και τα ηλεκτρικά οχήματα, που κατασκευάζονται κυρίως στην Κίνα. Στοιχεία της Ember δείχνουν ότι οι εξαγωγές ηλιακής ενέργειας της Κίνας διπλασιάστηκαν στα 68 γιγαβάτ μέσα στον Μάρτιο μόνο. Τέλος, οι κινεζικές εξαγωγές ηλιακής ενέργειας εκτινάσσονται.

Αν πέσει η Ταϊβάν χάθηκαν

Αν όμως πέσει η Ταϊβάν στα χέρια της Κίνας θα είναι μια μεγάλη ήττα για τις ΗΠΑ, δεδομένου εξαρτώνται εν πολλοίς ψηφιακά από τα εργοστάσια κοντά στην Ταϊπέι. «Αν το νησί αποκλειστεί ή καταστραφεί η παραγωγική του ικανότητα, θα είναι οικονομική αποκάλυψη», είπε ο Σκοτ Μπέσεντ, υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, στο Νταβός πριν από τον πόλεμο.

Οι ΗΠΑ δεν θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν την Ταϊβάν και να κατασκευάζουν και να συσκευάζουν τα δικά τους κορυφαία τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα πριν από τις αρχές της δεκαετίας του 2030, λέει ο Πρίτσαρντ.

Ο Άικ Φράιμαν, ερευνητής στο US Naval War College, είπε ότι ο κίνδυνος είναι πως η Κίνα θα μπορούσε να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ με επιχειρήσεις «γκρίζας ζώνης» και έναν τελωνειακό αποκλεισμό, αναγκάζοντας όλα τα πλοία και τις πτήσεις από και προς την Ταϊβάν να περνούν από το ηπειρωτικό λιμάνι της Φουτζιάν.

Αυτό θα έδινε στην Κίνα πρόσβαση στα κορυφαία τσιπ της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company και ουσιαστική πρόσβαση στις μηχανές λιθογραφίας ακραίας υπεριώδους ακτινοβολίας της ASML — και τα δύο σήμερα απαγορευμένα βάσει αμερικανικών κυρώσεων. Θα ανέτρεπε τους όρους εις βάρος της Αμερικής και θα διατάρασσε ριζικά την παγκόσμια ισορροπία τεχνολογικής ισχύος. Η TSMC κυριαρχεί στην παγκόσμια παραγωγή τσιπ.

Ένας τέτοιος τελωνειακός αποκλεισμός θα τραβούσε ακόμη μεγαλύτερο μέρος της Ασίας στην τροχιά φόρου υποτέλειας της Κίνας, μια διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Η Ταϊβάν θα πέσει μόνη της

Έτσι, με την Κίνα να έχει αναβαθμιστεί σε τέτοιο βαθμό, ο Βρετανός αναλυτής δεν πιστεύει ότι θα κάνει επίδειξη ισχύος στην Ταϊβάν, επειδή το νησί θα πέσει στα χέρια της σαν ώριμο φρούτο. Το Κουομιντάνγκ, που ελέγχει το κοινοβούλιο της Ταϊβάν, θέλει σαφώς να κινηθεί προς την τροχιά της Κίνας ως μικρότερο κακό σε σχέση με τη σημερινή ανεξέλεγκτη Αμερική υπό έναν αλαζονικό αρπακτικό ηγέτη.

Ήδη η αρχηγός του κόμματος, Τσενγκ Λι-γουν, κατηγορεί τον Τραμπ ότι προσπαθεί να απογυμνώσει τη βιομηχανία τσιπ της Ταϊβάν και ότι αντιμετωπίζει τη χώρα ως αναλώσιμο πιόνι. Θέλει οι Ταϊβανέζοι να «μάθουν ξανά να αγαπούν το να είναι Κινέζοι».

Η Κίνα έχει αυτή τη στιγμή ένα μοναδικό παράθυρο για να πιέσει το πλεονέκτημά της, πριν οι ΗΠΑ αποκαταστήσουν την ικανότητά της στα τσιπ και σοβαροί πολιτικοί ιθύνοντες αναλάβουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. «Η Κίνα δεν βρέθηκε ποτέ σε πιο ευνοϊκή θέση στη σύγχρονη εποχή. Είναι ο ηλεκτροτεχνολογικός ηγεμόνας του μέλλοντος. Η Δύση σχεδόν δεν υπάρχει πια. Αμερική και Ευρώπη βρίσκονται διπλωματικά στα μαχαίρια» σημειώνει ο Πρίτσαρν καταλήγοντας πως «η αμερικανική άμυνα της Ανατολικής Ασίας δεν φάνηκε ποτέ λιγότερο αξιόπιστη στη σύγχρονη εποχή» και κάνοντας λόγο για την επερχόμενη «Pax Sinica».