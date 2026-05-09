Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Κόσμος 09 Μαΐου 2026, 07:10

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Την τελευταία φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην Κίνα ήταν πριν περίπου μια δεκαετία. Ήταν μια εκ των έξι συνολικά συναντήσεων των δύο ηγετών. Το επικείμενο όμως ταξίδι του στις 14 Μαΐου θα είναι η πιο δύσκολη αποστολή του, καθώς για κάποιους αναλυτές, πηγαίνει ως… «ικέτης» και αυτό μεταφέρει σε άλλα επίπεδα ισχύος.

Αυτό υποστηρίζει ο κορυφαίος οικονομικός συντάκτης της Telegraph Αμπρός Έβανς-Πρίτσαρντ τονίζοντας πως ο Τραμπ έχει απελπιστικά ανάγκη την κινεζική βοήθεια για να απεμπλακεί από το αδιέξοδο που δημιούργησε ο ίδιος στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν εξακολουθεί να απαιτεί τον τερματισμό των κυρώσεων, πλήρη αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, 270 δισ. δολ. σε αποζημιώσεις, διόδια το 1/10 για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και μια συμφωνία για τον εμπλουτισμό ουρανίου παρόμοια με εκείνη του 2015. Ενώ όμως το Ιράν δείχνει να αντέχει, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις ΗΠΑ.

‘Ετσι, όπως εξηγεί στην Telegraph ο Έβανς-Πρίτσαρντ, προκειμένου το Πεκίνο να αξιοποιήσει την επιρροή του στο Ιράν για να πιέσει για έναν συμβιβασμό και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα ζητήσει αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ την… Ταϊβάν.

Το ερώτημα είναι πόσο μακριά θα φτάσει η Κίνα για να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή και να σφίξει τη λαβή της στην Ταϊβάν.

«Η Κίνα θέλει οι ΗΠΑ να της παραδώσουν το μέλλον της Ταϊβάν στο πιάτο, και μαζί του το παγκόσμιο επίκεντρο της προηγμένης παραγωγής ημιαγωγών» αναφέρει ο Πρίτσαρντ.

Πως είναι δυνατή όμως μια τέτοια «ανταλλαγή». Ο Βρετανός αναλυτής εξηγεί τους λόγους που η κατάσταση με το Ιράν στην πραγματικότητα έχει αποδυναμώσει τις ΗΠΑ και έχει ισχυροποιήσει τη Κίνα.

«Ναι, η Κίνα θέλει ειρήνη στη Μέση Ανατολή και ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, αλλά δεν βιάζεται. Η άποψη στο Πεκίνο είναι ότι ο πόλεμος του Τραμπ έχει λειτουργήσει θαυμάσια προς όφελος της Κίνας σχεδόν σε κάθε επίπεδο: οικονομικό, στρατιωτικό, διπλωματικό και τεχνολογικό — αλλά και στο πεδίο της πολιτισμικής αξιοπιστίας».

Όλοι μπορούν πλέον να δουν τα όρια του υπερεκτεταμένου αμερικανικού στρατού. Ο πόλεμος αποκάλυψε την αποτυχία του Πενταγώνου να προετοιμαστεί για την εποχή των φθηνών drones — των ιπτάμενων AK-47 της ασύμμετρης αντάρτικης αντίστασης.

Οι ΗΠΑ έχουν σπαταλήσει πυρομαχικά ακριβείας που θα χρειαστούν χρόνια για να αντικατασταθούν και δεν μπορούν να κατασκευαστούν χωρίς γάλλιο, που διαθέτει η Κίνα.  Επίσης, οι σύμμαχοι στων ΗΠΑ στην Ανατολική Ασία έχουν στερηθεί τις συστοιχίες αντιπυραυλικής άμυνας Patriot.

Οι αντοχές της κινεζικής οικονομίας

Στην οικονομία επίσης, η Κίνα εμφανίζεται πολύ πιο ισχυρή από τις ΗΠΑ. Ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν κάθε κίνητρο να παρατείνουν την κρίση εκτοξεύοντας τις τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ πολύ πάνω από το ανώτατο επίπεδο των 5,16 δολ. το γαλόνι, η Κίνα είναι η μοναδική χώρα που δεν αντιμετωπίζει σχεδόν καμία πίεση είναι η Κίνα.

Σύμφωνα με την Kpler οι εισαγωγές πετρελαίου της Κίνας τον Απρίλιο κινούνταν στο 90% των προπολεμικών επιπέδων. Έχει δημιουργήσει μακράν το μεγαλύτερο στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου στον κόσμο, πιθανώς 1,5 δισ. βαρέλια.

Η Κίνα διαθέτει αρκετή άνεση ώστε να εμφανιστεί στη Νότια Ασία ως περιφερειακός σωτήρας, επανεκκινώντας τις εξαγωγές ντίζελ, καυσίμων αεριωθουμένων και νάφθας προς ευγνώμονες χώρες.

Επίσης, διαθέτει 6 τρισ. δολάρια σε χρησιμοποιήσιμα συναλλαγματικά αποθέματα, με τη μία ή την άλλη μορφή και έτσι «μπορεί να αγοράσει όσο πετρέλαιο θέλει στην παγκόσμια αγορά, έχοντας επιβάλει ανώτατα όρια στις εσωτερικές τιμές καυσίμων σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τις διεθνείς τιμές».

Η χώρα είναι κατά 85% αυτάρκης στην ενέργεια. «Μπορεί να λειτουργεί ολόκληρο το ηλεκτρικό της σύστημα με άνθρακα και ανανεώσιμες πηγές, χωρίς φυσικό αέριο. Έχει ήδη 46 εκατ. ηλεκτρικά οχήματα στους δρόμους».

Η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό 5% -ή 3% με βάση έμμεσους δείκτες- και η αγορά κατοικίας αρχίζει να ανακάμπτει στο Πεκίνο και τη Σαγκάη μετά από βαθιά κάμψη. Οι εξαγωγές ανθούν και το εμπορικό πλεόνασμα καταγράφει νέα ρεκόρ κάθε μήνα.

Ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν έχει αυξήσει σημαντικά την οικονομική και στρατηγική αξία των ηλεκτροτεχνολογικών βιομηχανιών της Κίνας.

Έχει επιταχύνει την παγκόσμια μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στα ηλιακά πάνελ, τις μπαταρίες και τα ηλεκτρικά οχήματα, που κατασκευάζονται κυρίως στην Κίνα. Στοιχεία της Ember δείχνουν ότι οι εξαγωγές ηλιακής ενέργειας της Κίνας διπλασιάστηκαν στα 68 γιγαβάτ μέσα στον Μάρτιο μόνο. Τέλος, οι κινεζικές εξαγωγές ηλιακής ενέργειας εκτινάσσονται.

Αν πέσει η Ταϊβάν χάθηκαν

Αν όμως πέσει η Ταϊβάν στα χέρια της Κίνας θα είναι μια μεγάλη ήττα για τις ΗΠΑ, δεδομένου εξαρτώνται εν πολλοίς ψηφιακά από τα εργοστάσια κοντά στην Ταϊπέι. «Αν το νησί αποκλειστεί ή καταστραφεί η παραγωγική του ικανότητα, θα είναι οικονομική αποκάλυψη», είπε ο Σκοτ Μπέσεντ, υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, στο Νταβός πριν από τον πόλεμο.

Οι ΗΠΑ δεν θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν την Ταϊβάν και να κατασκευάζουν και να συσκευάζουν τα δικά τους κορυφαία τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα πριν από τις αρχές της δεκαετίας του 2030, λέει ο Πρίτσαρντ.

Ο Άικ Φράιμαν, ερευνητής στο US Naval War College, είπε ότι ο κίνδυνος είναι πως η Κίνα θα μπορούσε να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ με επιχειρήσεις «γκρίζας ζώνης» και έναν τελωνειακό αποκλεισμό, αναγκάζοντας όλα τα πλοία και τις πτήσεις από και προς την Ταϊβάν να περνούν από το ηπειρωτικό λιμάνι της Φουτζιάν.

Αυτό θα έδινε στην Κίνα πρόσβαση στα κορυφαία τσιπ της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company και ουσιαστική πρόσβαση στις μηχανές λιθογραφίας ακραίας υπεριώδους ακτινοβολίας της ASML — και τα δύο σήμερα απαγορευμένα βάσει αμερικανικών κυρώσεων. Θα ανέτρεπε τους όρους εις βάρος της Αμερικής και θα διατάρασσε ριζικά την παγκόσμια ισορροπία τεχνολογικής ισχύος. Η TSMC κυριαρχεί στην παγκόσμια παραγωγή τσιπ.

Ένας τέτοιος τελωνειακός αποκλεισμός θα τραβούσε ακόμη μεγαλύτερο μέρος της Ασίας στην τροχιά φόρου υποτέλειας της Κίνας, μια διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Η Ταϊβάν θα πέσει μόνη της

Έτσι, με την Κίνα να έχει αναβαθμιστεί σε τέτοιο βαθμό, ο Βρετανός αναλυτής δεν πιστεύει ότι θα κάνει επίδειξη ισχύος στην Ταϊβάν, επειδή το νησί θα πέσει στα χέρια της σαν ώριμο φρούτο. Το Κουομιντάνγκ, που ελέγχει το κοινοβούλιο της Ταϊβάν, θέλει σαφώς να κινηθεί προς την τροχιά της Κίνας ως μικρότερο κακό σε σχέση με τη σημερινή ανεξέλεγκτη Αμερική υπό έναν αλαζονικό αρπακτικό ηγέτη.

Ήδη η αρχηγός του κόμματος, Τσενγκ Λι-γουν, κατηγορεί τον Τραμπ ότι προσπαθεί να απογυμνώσει τη βιομηχανία τσιπ της Ταϊβάν και ότι αντιμετωπίζει τη χώρα ως αναλώσιμο πιόνι. Θέλει οι Ταϊβανέζοι να «μάθουν ξανά να αγαπούν το να είναι Κινέζοι».

Η Κίνα έχει αυτή τη στιγμή ένα μοναδικό παράθυρο για να πιέσει το πλεονέκτημά της, πριν οι ΗΠΑ αποκαταστήσουν την ικανότητά της στα τσιπ και σοβαροί πολιτικοί ιθύνοντες αναλάβουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. «Η Κίνα δεν βρέθηκε ποτέ σε πιο ευνοϊκή θέση στη σύγχρονη εποχή. Είναι ο ηλεκτροτεχνολογικός ηγεμόνας του μέλλοντος. Η Δύση σχεδόν δεν υπάρχει πια. Αμερική και Ευρώπη βρίσκονται διπλωματικά στα μαχαίρια» σημειώνει ο Πρίτσαρν καταλήγοντας πως «η αμερικανική άμυνα της Ανατολικής Ασίας δεν φάνηκε ποτέ λιγότερο αξιόπιστη στη σύγχρονη εποχή» και κάνοντας λόγο για την επερχόμενη «Pax Sinica».

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη
Σχεδόν το ένα τέταρτο των υπερπλουσίων του κόσμου, το 25,8%, ζει στην Ευρώπη. Όμως η γηραιά ήπειρος είναι γεμάτη αποκλίσεις

Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Βρετανία: Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον
Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής, ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις

ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο Νικήτα και η σύζυγός του
Οι δύο κατηγορούμενοι για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδάρα μεταφέρθηκαν στα Χανιά για να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Σούδας στον Πειραιά και από εκεί στις φυλακές του Κορυδαλλού

Πώς τραβήχτηκε το θρυλικό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ
Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης. Η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Ράιχσταγκ και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκουμέντου.

Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;
Καίρια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τον τραπεζικό τομέα. Εξηγεί γιατί οι τράπεζες με τις πλάτες του κράτους αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του τραπεζικού τομέα στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» ως βασικού πυλώνα για τη στήριξη της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας.

Η «κρυφή» πλευρά του Κάμα Σούτρα: Γυναικεία επιθυμία, συναίνεση και σεβασμός
Το Κάμα Σούτρα αποκαλύπτεται ως ένα αρχαίο, ανατρεπτικό κείμενο που θέτει τη γυναικεία επιθυμία και τη συναίνεση στο επίκεντρο, πολύ πριν τη σύγχρονη συζήτηση

Η Βρετανία βγαίνει διαιρεμένη μετά τις εκλογές – Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύονται διαρκώς
Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία. Και οι τρεις θα κυβερνηθούν πρώτη φορά από κόμματα που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία τους. Και οι φωνές της απόσχισης δυναμώνουν στη Βρετανία.

H Eλλάδα στο Ευρωβαρόμετρο: Σε κακή οικονομική κατάσταση το 46% – Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση το 77%
Βαρυχειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο Ευρωβαρόμετρο. Το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, επιδείνωση αναμένει το 56%.

«Εργαζόμενοι σκύλοι»: κάτι περισσότερο από καλύτεροι φίλοι
Από την ανεύρεση αγνοουμένων μέχρι τη βοήθεια συνανθρώπων μας με ειδικές ανάγκες, οι «εργαζόμενοι» σκύλοι διακρίνονται για την αφοσίωση στο καθήκον τους, όποιο και αν είναι αυτό

Νέα ένταση ΗΠΑ – Μεξικού: Ο Τραμπ κατηγορεί ότι «τα καρτέλ κυβερνούν τη χώρα»
Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί για νέα σκληρά μέτρα κατά των ναρκωτικών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο επιθετικών κινήσεων στα σύνορα με το Μεξικό

Λίβανος: Αλλοι 10 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα – Ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες
Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι ισχύει από τη 17η Απριλίου, σκοτώνοντας χθες άλλους 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες.

Μελανσόν εναντίον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ταϊβάν και Ισραήλ στην ίδια συνέντευξη [βίντεο]
Ο Ζαν - Λικ Μελανσόν προανήγγειλε την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ σε περίπτωση εκλογής του και μίλησε για την Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Ταϊβάν, αλλά και το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ειρηνικός Ωκεανός: Τουλάχιστον 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Τουλάχιστον δυο άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας σχεδόν στους 200 νεκρούς τον συνολικό απολογισμό αυτών των επιχειρήσεων.

Μιανμάρ: Ανακαλύφθηκε ρουμπίνι 11.000 καρατιών – «Εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί» (εικόνα)
Ανακαλύφθηκε ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατιών στην περιοχή του Μόγκοκ, στο βόρειο τμήμα της Μιανμάρ, το οποίο είναι «εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί».

Δανία: Ναυαγούν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης – Πλήγμα για τη Φρεντέρικσεν
Οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κεντροαριστερού συνασπισμού στη Δανία κατέληξαν σε αδιέξοδο, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλοδοξία της Φρεντέρικσεν να εξασφαλίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία.

Ανοδος 6,9% στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του 2026
Οι συνολικές πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ, για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026, αυξήθηκαν κατά 6,9% σε αξία, φθάνοντας τα 3,49 δισ. ευρώ από 3,27 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι «εξίσου πολύτιμα με την ατομική βόμβα», λέει σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ
«Τα Στενά του Ορμούζ συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», δηλώνει σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προσθέτοντας ότι «επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημά τους».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

