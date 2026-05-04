04.05.2026 | 17:59
Χάος στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η κίνηση στον Κηφισό
04.05.2026 | 17:36
Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
ΗΠΑ: «Προσωρινή παρέκκλιση» η υψηλή τιμή του πετρελαίου – Καλεί την Κίνα να βοηθήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ
Κόσμος 04 Μαΐου 2026, 18:08

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, το έλλειμμα στις παραδόσεις πετρελαίου σε όλο τον κόσμο λόγω του πολέμου φτάνει τα 8-10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ παραδέχτηκε, την Δευτέρα, ότι οι υψηλές τιμές των καυσίμων πλήττουν και τους Αμερικανούς πολίτες, διαβεβαίωσε όμως ότι θα πέσουν πολύ γρήγορα, όταν τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν.

Οι ΗΠΑ θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News και εκτίμησε πως οι υψηλές τιμές των καυσίμων είναι μια «προσωρινή παρέκκλιση», που θα τερματιστεί μέσα σε μερικές εβδομάδες ή μήνες.

Η συνοδεία των εμπορικών πλοίων από αμερικανικά πολεμικά, ώστε να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ, θα βοηθήσει να μειωθεί η πίεση στις τιμές, προσέθεσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις συμβάλλουν ενεργά στις προσπάθειες για την αποκατάσταση των θαλάσσιων εμπορικών μεταφορών», ανέφερε νωρίτερα η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση Μέσης Ανατολής (CENTCOM), διαβεβαιώνοντας ότι δύο πλοία με αμερικανική σημαία πέρασαν τα Στενά και «συνεχίζουν την πορεία τους».

«Η βοήθεια φτάνει σήμερα», είπε από την πλευρά του ο Μπέσεντ. «Ένα δεξαμενόπλοιο μεταφέρει περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια (πετρελαίου). Εκτιμούμε ότι υπάρχουν περισσότερα από 150, 200 δεξαμενόπλοια που μπορούν να βγουν» από τον Κόλπο αφού αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα και «πιστεύω ότι η αγορά θα είναι πολύ καλά εφοδιασμένη», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, το έλλειμμα στις παραδόσεις πετρελαίου σε όλο τον κόσμο λόγω του πολέμου φτάνει τα 8-10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Παρά τις ανακοινώσεις, η τιμή του «μαύρου χρυσού» καταγράφει νέα άνοδο σήμερα. Το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Η Κίνα «να ενωθεί με τις ΗΠΑ» για το άνοιγμα των Στενών

«Για το καλό της διεθνούς κοινότητας, αφήστε τα πλοία να περάσουν», διεμήνυσε ο Μπέσεντ στην Τεχεράνη. «Περιμένουμε να δούμε τους διεθνείς εταίρους μας να κάνουν το ίδιο. Ήρθε η ώρα οι εταίροι μας να δεσμευτούν και να ασκήσουν πίεση στο Ιράν» για να ανοίξει το Ορμούζ, επέμεινε.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ κάλεσε ιδίως την Κίνα να εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειές της για να πείσει το Ιράν να ανοίξει το Ορμούζ. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά τη συνάντηση των προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, την επόμενη εβδομάδα, στη σύνοδο κορυφής του Πεκίνου (14-15 Μαΐου), όπως είπε.

Τέλος, υποστήριξε ότι η Κίνα αγοράζει το 90% των ενεργειακών προϊόντων του Ιράν και «επομένως, χρηματοδοτούν τον μεγαλύτερο κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας». Προέτρεψε το Πεκίνο «να ενωθεί μαζί μας σε αυτή τη διεθνή επιχείρηση» για το άνοιγμα των Στενών, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι ενέργειες θα μπορούσε να κάνει η Κίνα.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από Allwyn και Βιοχάλκο

Κόσμος
Επίθεση του Ιράν στα Εμιράτα, φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση – Απολύτως ψέματα ότι πέρασαν πλοία από τα Στενά, λέει η Τεχεράνη

Επίθεση του Ιράν στα Εμιράτα, φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση – Απολύτως ψέματα ότι πέρασαν πλοία από τα Στενά, λέει η Τεχεράνη

Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό
Κόσμος 04.05.26

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της η διαχειρίστρια εταιρεία.

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες
Κόσμος 04.05.26 Upd: 18:48

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε αρκετούς ανθρώπους στο κέντρο του Λειψίας έχει συλληφθεί και δεν αποτελεί πλέον απειλή, αναφέρει η αστυνομία.

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ
Κόσμος 04.05.26

Ο Αμερικανός πρέσβης, σχολιάζοντας εικόνες που χλεύαζαν τον Πατριάρχη των Μαρωνιτών από υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, είπε ότι «ο Λίβανος, μια χώρα συνύπαρξης, μάλλον δεν ταιριάζει» στους δράστες αυτής της εκστρατείας, τους οποίους προέτρεψε «να πάνε να βρουν μια άλλη χώρα για να ζήσουν»

Παγιδευμένα 150 άτομα στο κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό – Δεν το αφήνουν να δέσει
Στον Ατλαντικό 04.05.26

Οι ολλανδικές αρχές θα προσπαθήσουν να επαναπατρίσουν δύο ασθενείς που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού - Ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον πληθυσμό είναι χαμηλός

Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία
Δεν εξαρτάται από μένα 04.05.26

Η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται στη Ρώμη για συνομιλίες στις οποίες περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον πάπα Λέοντα

Η άγρια δολοφονία μοντέλου που «πάγωσε» την Ελβετία – Τη σκότωσε και τη διαμέλισε με πρωτοφανή αγριότητα
Αποτροπιασμός 04.05.26

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, μετά από σφοδρή αντιπαράθεση του ζευγαριού.

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες
Έκθεση μυστικών υπηρεσιών 04.05.26

Η έκθεση αναφέρει ότι από τις αρχές Μαρτίου το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος

Μακρόν: «Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ – Έκκληση για συντονισμό με το Ιράν για το πέρασμα
Κόσμος 04.05.26

Ο Εμανουέλ Μακρόν φάνηκε επιφυλακτικός για την νέα επιχείρηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και επέμεινε στη σημασία να τηρηθεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Στενά του Ορμούζ: «Το σχέδιο των ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει υποχρεωτική ναυτική συνοδεία» – Θολό τοπίο για την «Επιχείρηση Ελευθερίας»
Επιχείρηση «ελευθερία» 04.05.26

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βάλει εκ νέου φωτιά με την «επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Επίθεση του Ιράν στα Εμιράτα, φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση – Απολύτως ψέματα ότι πέρασαν πλοία από τα Στενά, λέει η Τεχεράνη
Σκηνικό έντασης 04.05.26 Upd: 19:04

ΗΠΑ: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του «Project Freedom» - Διαψεύδει η Τεχεράνη - Σκληρές μάχες στον Λίβανο ανάμεσα σε Χεζμπολάχ και IDF

Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε
Παναθηναϊκός 04.05.26

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε την αίσθηση ότι συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό, όμως στην πραγματικότητα έφτιαξε το αφήγημα του για το «διαζύγιο».

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο
Ελλάδα 04.05.26

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών

Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας
Ελλάδα 04.05.26

Οι 11 κατηγορούμενοι έφτασαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης λίγο μετά τις 14:00 στο Δικαστικό Μέγαρο στις Σέρρες και κατά ομάδες ανέβαιναν στο γραφείο του Εισαγγελέα.

Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό
Κόσμος 04.05.26

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της η διαχειρίστρια εταιρεία.

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες
Κόσμος 04.05.26 Upd: 18:48

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε αρκετούς ανθρώπους στο κέντρο του Λειψίας έχει συλληφθεί και δεν αποτελεί πλέον απειλή, αναφέρει η αστυνομία.

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ
Κόσμος 04.05.26

Ο Αμερικανός πρέσβης, σχολιάζοντας εικόνες που χλεύαζαν τον Πατριάρχη των Μαρωνιτών από υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, είπε ότι «ο Λίβανος, μια χώρα συνύπαρξης, μάλλον δεν ταιριάζει» στους δράστες αυτής της εκστρατείας, τους οποίους προέτρεψε «να πάνε να βρουν μια άλλη χώρα για να ζήσουν»

ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης
Σφοδρά πυρά 04.05.26

Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της ΝΔ κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών», αναφέρει το ΚΚΕ

Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»
On Field 04.05.26

Ο Κίμι Αντονέλι κάνει απίστευτα πράγματα, δικαιώνοντας όσους έλεγαν πως είναι το νέο μεγάλο αστέρι της formula 1

Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Κυβερνητικές πηγές επιτέθηκαν με σφοδρότητα στον Κώστα Τσουκαλά, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να απαντά στο Μέγαρο Μαξίμου. «ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν», λένε στη Χαριλάου Τρικούπη

Την ενίσχυση των ΟΤΑ ζητά η Μιλένα Αποστολάκη – «Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ομηρεία και εργασιακή ανασφάλεια»
Επικαιρότητα 04.05.26

Επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό Εσωτερικών για την ενίσχυση του προσωπικού των Δήμων κατέθεσε η Μιλένα Αποστολάκη, ζητώντας άμεσα απαντήσεις από τον κ. Λιβάνιο για την «τροπολογία Βορίδη».

Ανησυχία για τον Ντέρι της Τσέλσι: Έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι και αποχώρησε με φορείο (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ο Τζέσι Ντέρι έπεσε άσχημα με το κεφάλι στον αγωνιστικό χώρο μετά από σύγκρουσή του στον αέρα με τον Άμποτ και αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στη συνέχεια αποχώρησε με φορείο.

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

«Το πιο σύντομο ανέκδοτο οι συστάσεις περί τοξικότητας από μια κυβέρνηση που έχει αναγνωρίσει ότι έχει βραχίονα προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων στο διαδίκτυο», λέει το ΠΑΣΟΚ

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»
Γάζα 04.05.26

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Αθήνα, η Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη Φραντσέσκα Αλμπανέζε μίλησε για τις ευθύνες της Ελλάδας, τη συνενοχή των κρατών και τις κυρώσεις εναντίον της.

Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική πόλο Γυναικών
Άλλα Αθλήματα 04.05.26

Η Εθνική πόλο Γυναικών με επιμέρους 6-2 στο τέταρτο οκτάλεπτο, νίκησε 14-9 την Ουγγαρία για τη Β' προκριματική φάση και σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφάλισε την πρόκρισή της στα τελικά του World Cup.

Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
On Field 04.05.26

Ο Ολυμπιακός καλείται να «σφραγίσει» αύριο την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας, «σκουπίζοντας» την Μονακό

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

