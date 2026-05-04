ΗΠΑ: «Προσωρινή παρέκκλιση» η υψηλή τιμή του πετρελαίου – Καλεί την Κίνα να βοηθήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ παραδέχτηκε, την Δευτέρα, ότι οι υψηλές τιμές των καυσίμων πλήττουν και τους Αμερικανούς πολίτες, διαβεβαίωσε όμως ότι θα πέσουν πολύ γρήγορα, όταν τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν.

Οι ΗΠΑ θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News και εκτίμησε πως οι υψηλές τιμές των καυσίμων είναι μια «προσωρινή παρέκκλιση», που θα τερματιστεί μέσα σε μερικές εβδομάδες ή μήνες.

Η συνοδεία των εμπορικών πλοίων από αμερικανικά πολεμικά, ώστε να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ, θα βοηθήσει να μειωθεί η πίεση στις τιμές, προσέθεσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις συμβάλλουν ενεργά στις προσπάθειες για την αποκατάσταση των θαλάσσιων εμπορικών μεταφορών», ανέφερε νωρίτερα η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση Μέσης Ανατολής (CENTCOM), διαβεβαιώνοντας ότι δύο πλοία με αμερικανική σημαία πέρασαν τα Στενά και «συνεχίζουν την πορεία τους».

«Η βοήθεια φτάνει σήμερα», είπε από την πλευρά του ο Μπέσεντ. «Ένα δεξαμενόπλοιο μεταφέρει περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια (πετρελαίου). Εκτιμούμε ότι υπάρχουν περισσότερα από 150, 200 δεξαμενόπλοια που μπορούν να βγουν» από τον Κόλπο αφού αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα και «πιστεύω ότι η αγορά θα είναι πολύ καλά εφοδιασμένη», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, το έλλειμμα στις παραδόσεις πετρελαίου σε όλο τον κόσμο λόγω του πολέμου φτάνει τα 8-10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Παρά τις ανακοινώσεις, η τιμή του «μαύρου χρυσού» καταγράφει νέα άνοδο σήμερα. Το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Η Κίνα «να ενωθεί με τις ΗΠΑ» για το άνοιγμα των Στενών

«Για το καλό της διεθνούς κοινότητας, αφήστε τα πλοία να περάσουν», διεμήνυσε ο Μπέσεντ στην Τεχεράνη. «Περιμένουμε να δούμε τους διεθνείς εταίρους μας να κάνουν το ίδιο. Ήρθε η ώρα οι εταίροι μας να δεσμευτούν και να ασκήσουν πίεση στο Ιράν» για να ανοίξει το Ορμούζ, επέμεινε.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ κάλεσε ιδίως την Κίνα να εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειές της για να πείσει το Ιράν να ανοίξει το Ορμούζ. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά τη συνάντηση των προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, την επόμενη εβδομάδα, στη σύνοδο κορυφής του Πεκίνου (14-15 Μαΐου), όπως είπε.

Τέλος, υποστήριξε ότι η Κίνα αγοράζει το 90% των ενεργειακών προϊόντων του Ιράν και «επομένως, χρηματοδοτούν τον μεγαλύτερο κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας». Προέτρεψε το Πεκίνο «να ενωθεί μαζί μας σε αυτή τη διεθνή επιχείρηση» για το άνοιγμα των Στενών, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι ενέργειες θα μπορούσε να κάνει η Κίνα.