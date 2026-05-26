Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 23:41
Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό – Πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε
Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων
Κόσμος 26 Μαΐου 2026, 06:00

Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων

Αποδυναμωμένα βγήκαν από τις εκλογές στην Κύπρο τα κόμματα που στηρίζουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ταυτόχρονα, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ υπερδιπλασίασε τις δυνάμεις του με αντιμεταναστευτική και επιθετική προς τους Τουρκοκύπριους ρητορική.

Η διαπίστωση ότι οι εκλογές στην Κύπρο έδειξαν ότι το λεγόμενο «αντισυστημικό μέτωπο» βγήκε κερδισμένο είναι κεντρική στην ανάλυση του Politico. Επισημαίνει ότι το κυπριακό κοινοβούλιο, με έξι πλέον κόμματα, θα είναι περισσότερο κατακερματισμένο. Στις εκλογές μετείχαν 18 κόμματα, από αυτά εξέλξαν βουλευτές τα έξι.

Τα εκλογικά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, διαπιστώνεται ότι ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ), από τον οποίο προέρχεται και ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης,  ήρθε πρώτο με περίπου 27,2%. Καταφέρνει να διατηρήσει τις 17 έδρες του στο κοινοβούλιο. Ωστόσο, τον ακολουθεί το αριστερό Ανορθωτικό Κόμμα Αγωνιζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) με 23,9% και 15 έδρες.

Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο

ΕΛΑΜ ή το παρακλάδι της ελληνικής ακροδεξιάς

Το Politico στέκεται πολύ στην ενίσχυση του ακροδεξιού Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (ΕΛΑΜ) στις εκλογές στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι ακολουθεί τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση. Και σημειώνει ότι το παρακλάδι τη ανενεργής πλέον στην Ελλάδα νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής, αναδείχθηκε τρίτο με 10,9%. Αυτό σημαίνει ότι από 3 έδρες που είχε στο κυπριακό κοινοβούλιο, θα έχει πλέον 8. Η εκστρατεία του ΕΛΑΜ είχε επικεντρωθεί στη μετανάστευση και στην Τουρκία, αλλά και στους Τουρκοκύπριους.

Τέλος εποχής;

Η Κύπρος έχει προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης. Το κοινοβούλιο των 56 εδρών έχει περιορισμένες εξουσίες.

Έτσι, οι βουλευτικές εκλογές θεωρούνται «τροχιοδείκτης» των πολιτικών τάσεων. Καθώς το 2028 θα γίνουν προεδρικές εκλογές, τα αποτελέσματά τους αναδεικνύουν την ανάγκη για νέες συμμαχίες, αν ο Νίκος Χριστοδουλίδης θέσει ξανά υποψηφιότητα. Γενικά, υπάρχει η πεποίθηση ότι ο νυν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα θελήσει να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, υπουργός σε παλαιότερες κυβερνήσεις του ΔΗΣΥ, εξελέγη πρόεδρος ως ανεξάρτητος το 2023. Αλλά τώρα, δύο από τα τρία κόμματα που τον στήριξαν, η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, δεν μπαίνουν τώρα στο κοινοβούλιο. Και το κεντρώο Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) ήρθε τέταρτο με 10%. Οι έδρες του, από 11 θα πέσουν στις 8 πλέον.

Εκλογές στην Κύπρο και κατακερματισμός

Δύο μέρες πριν από τις εκλογές στην Κύπρο, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δήλωσε στο Politico ότι ο κατακερματισμός είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο.

Και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «αυτά αποτελούν μέρος της δημοκρατίας και το δημοκρατικό σύστημα έχει έναν τρόπο να αυτορρυθμίζεται τελικά. Αυτή η κυβέρνηση δεν υποστηρίχθηκε ούτως ή άλλως από τα μεγάλα κόμματα στο κοινοβούλιο».

Ωστόσο, το αποτέλεσμα στις εκλογές στην Κύπρο, για τον Χάρη Τζιμήτρα, διευθυντή του Κέντρου Κύπρου, του Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη, στο Όσλο, υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη.

«Αυτό σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τα πολιτικά κόμματα που αποτελούν μέρος της πολιτικής σκηνής εδώ και 50 χρόνια», είπε στο Politico. «Τα παραδοσιακά κόμματα έχουν χάσει έδαφος από νέα πολιτικά κινήματα που φαίνεται να απολαμβάνουν ευρεία λαϊκή υποστήριξη», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, με τη νέα σύνθεση του κοινοβουλίου, «θα γίνει ακόμη πιο δύσκολο για την κυβέρνηση να ψηφίσει νομοθεσίες στο κοινοβούλιο. Υπάρχει ήδη μια συνεχής δημόσια συζήτηση σχετικά με το εάν το Εθνικό Συμβούλιο – το όργανο όπου συζητείται το κυπριακό ζήτημα – θα πρέπει να ανασταλεί ή ακόμη και να καταργηθεί».

Ο Φειδίας και το Άλμα…

Επίσης, ο Φειδίας Παναγιώτου, που έχει εκλεγεί ευρωβουλευτής και έκανε προεκλογική εκστρατεία με μια κόκκινη μύτη κλόουν, εκλέγει 4 βουλευτές. Το κόμμα του influencer του YouTube, Άμεση Δημοκρατία, έλαβε 5,4%.

Ο Φειδίας λέει ότι θέλει να προωθήσει ένα μοντέλο συμμετοχικής πολιτικής με άμεση συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Και πως αυτό μπορεί να γίνει μέσω της τεχνολογίας.

Καινούργιο και «αντισυστημικό» είναι και το κόμμα Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο πρώην Γενικός Ελεγκτής της Κύπρου απομακρύνθηκε από τη θέση του με την κατηγορία της «ανάρμοστης συμπεριφοράς». Ωστόσο, κατέβηκε στις εκλογές στην Κύπρο με την εκστρατεία κατά της διαφθοράς. Και κέρδισε 5,8% των ψήφων και 4 έδρες.

Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη
Εν μέσω κρίσης 26.05.26

Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη

Για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εμμένει στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κάτι που το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει πως θα συζητηθεί μετά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ
Κόσμος 26.05.26

Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε πως τα πράγματα ενδέχεται να χειροτερέψουν στον Κονγκό, προτού αρχίσουν να εμφανίζονται σημάδια ύφεσης της μεταδοτικότητας του Έμπολα

Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή [βίντεο]
Κόσμος 26.05.26

Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή

Πολύ ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στην Χιλή, όπου παρά το μεγάλο εστιακό βάθος έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

CENTCOM: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πως χτύπησαν το Ιράν σε ξηρά και θάλασσα «σε αυτοάμυνα»
Νέο θρίλερ 26.05.26

CENTCOM: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πως χτύπησαν το Ιράν σε ξηρά και θάλασσα «σε αυτοάμυνα»

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε πως χτύπησε εκτοξευτήρες του Ιράν και ταχύπλοα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σε «αυτοάμυνα»

Σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για «οδοντιατρική φροντίδα»
Κόσμος 26.05.26

Σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για «οδοντιατρική φροντίδα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταφέρθηκε στις 22:00 τοπική ώρα, στο νοσοκομείο Χαντάσα της Ιερουσαλήμ για «οδοντιατρική φροντίδα» όπως ανέφερε το γραφείο του Πρωθυπουργού

Πληροφορίες για επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ
Κόσμος 26.05.26

Πληροφορίες για επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ

To ιρανικό SNN και ένας ρεπόρτερ του Al Jazeera επικαλούμενοι πηγές τους, επιβεβαιώνουν φερόμενους θανάτους ιρανών ναυτικών σε αμερικανική επίθεση στο Ορμούζ, με διαφορετικό όμως αφήγημα.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ
Κόσμος 26.05.26

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ

Το ιρανικό Tasnim έκανε γνωστές πριν από λίγο τις προτεραιότητες του Ιράν που εκπροσωπείται από την ομάδα η οποία συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, δηλαδή στο ανώτερο επίπεδο.

Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian
Κόσμος 26.05.26

Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian

Με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απομακρύνεται και ένα πανεπιστήμιο να κλείνει τις πύλες του, όλα δείχνουν πως η αυταρχική δημοκρατία της Τουρκίας μετατρέπεται σε παράσταση για ένα ρόλο

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο
Κόσμος 25.05.26

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ενημέρωσε τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για την απόφαση της Ρωσίας να επιτεθεί σε στόχους στο Κίεβο που συνδέονται με τον στρατό

Μια ταινία, ένα σκάνδαλο και οι Ευαγγελιστές, μπορεί να στοιχίσουν στον Μπολσονάρο την προεδρία
Βραζιλία 25.05.26

Μια ταινία, ένα σκάνδαλο και οι Ευαγγελιστές, μπορεί να στοιχίσουν στον Μπολσονάρο την προεδρία

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο προσπαθεί να εκλεγεί πρόεδρος της Βραζιλίας, αλλά μια ταινία για τον πατέρα του, η οποία χρηματοδοτήθηκε με κεφάλαια από φερόμενο ως απατεώνα, απειλεί την εκλογή του.

Καθυστερήσεις στην συμφωνία για ΗΠΑ και Ιράν, εξαιτίας της ορολογίας για τα πυρηνικά και τις κυρώσεις
Κόσμος 25.05.26

Χαμένοι στη μετάφραση» Ιράν και ΗΠΑ - Η ορολογία για τα πυρηνικά καθυστερεί τη συμφωνία

Καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν φοβούνται πως «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», είναι πολύ αυστηροί στις διατυπώσεις τους, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες, κάτι που καθυστερεί την διαδικασία

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Ίδιος παρονομαστής 25.05.26

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει

Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Νετανιάχου: Διέταξε «αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο – Νέα κλιμάκωση
Βιντεοσκοπημένη δήλωση 25.05.26

Νέα κλιμάκωση - «Αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο διέταξε ο Νετανιάχου

Η εντολή Νετανιάχου ήρθε λίγες ώρες αφότου οι ακροδεξιοί υπουργοί του ζήτησαν να επανεκκινήσει τον πόλεμο στον Λίβανο - Εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για πολλές περιοχές

inStream - Ροή Ειδήσεων
Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια
Υποδομές 26.05.26

Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια

«Δόθηκε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Νέο «Ανακαινίζω»: Αυξημένες επιδοτήσεις αλλά και παγίδες – 21 ερωταπαντήσεις
Ελλάδα 26.05.26

Νέο «Ανακαινίζω»: Αυξημένες επιδοτήσεις αλλά και παγίδες – 21 ερωταπαντήσεις

Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα. Ποιες εργασίες καλύπτονται.Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες. 20+1 ερωτήσεις - απαντήσεις

The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες
Art 26.05.26

The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες

Από το 1931 και για περίπου 10 χρόνια κοσμούσε την είσοδο του κτιρίου της Κοινοπραξίας Δημοσίων Υπαλλήλων Αποταμιεύσεων και Δανείων στη Λιουμπλιάνα. Τώρα, το The Sower του Φράντσε Κράλι επιστρέφει στη θέση του.

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

NASA: Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» – Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»
Διάστημα 26.05.26

Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» της NASA - Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»

Από το 2021 η NASA συνεργάζεται με τους εξειδικευμένους μηχανικούς συστημάτων της Eta Space σε ένα πρόγραμμα γνωστό ως LOXSAT. Ο στόχος είναι να δοκιμαστούν τεχνολογίες (CFM) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός διαστημικού «πρατηρίου καυσίμων». Σήμερα είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα με την 17η Ιουλίου να αποτελεί ημερομηνία ορόσημο.

Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Εβάν Φουρνιέ – Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
Μπάσκετ 25.05.26

Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Φουρνιέ - Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)

Η απόλυτη στιγμή για τον Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γάλλος φόργουορντ από τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

