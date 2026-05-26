Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων

Η διαπίστωση ότι οι εκλογές στην Κύπρο έδειξαν ότι το λεγόμενο «αντισυστημικό μέτωπο» βγήκε κερδισμένο είναι κεντρική στην ανάλυση του Politico. Επισημαίνει ότι το κυπριακό κοινοβούλιο, με έξι πλέον κόμματα, θα είναι περισσότερο κατακερματισμένο. Στις εκλογές μετείχαν 18 κόμματα, από αυτά εξέλξαν βουλευτές τα έξι.

Τα εκλογικά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, διαπιστώνεται ότι ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ), από τον οποίο προέρχεται και ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ήρθε πρώτο με περίπου 27,2%. Καταφέρνει να διατηρήσει τις 17 έδρες του στο κοινοβούλιο. Ωστόσο, τον ακολουθεί το αριστερό Ανορθωτικό Κόμμα Αγωνιζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) με 23,9% και 15 έδρες.

ΕΛΑΜ ή το παρακλάδι της ελληνικής ακροδεξιάς

Το Politico στέκεται πολύ στην ενίσχυση του ακροδεξιού Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (ΕΛΑΜ) στις εκλογές στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι ακολουθεί τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση. Και σημειώνει ότι το παρακλάδι τη ανενεργής πλέον στην Ελλάδα νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής, αναδείχθηκε τρίτο με 10,9%. Αυτό σημαίνει ότι από 3 έδρες που είχε στο κυπριακό κοινοβούλιο, θα έχει πλέον 8. Η εκστρατεία του ΕΛΑΜ είχε επικεντρωθεί στη μετανάστευση και στην Τουρκία, αλλά και στους Τουρκοκύπριους.

Τέλος εποχής;

Η Κύπρος έχει προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης. Το κοινοβούλιο των 56 εδρών έχει περιορισμένες εξουσίες.

Έτσι, οι βουλευτικές εκλογές θεωρούνται «τροχιοδείκτης» των πολιτικών τάσεων. Καθώς το 2028 θα γίνουν προεδρικές εκλογές, τα αποτελέσματά τους αναδεικνύουν την ανάγκη για νέες συμμαχίες, αν ο Νίκος Χριστοδουλίδης θέσει ξανά υποψηφιότητα. Γενικά, υπάρχει η πεποίθηση ότι ο νυν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα θελήσει να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, υπουργός σε παλαιότερες κυβερνήσεις του ΔΗΣΥ, εξελέγη πρόεδρος ως ανεξάρτητος το 2023. Αλλά τώρα, δύο από τα τρία κόμματα που τον στήριξαν, η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, δεν μπαίνουν τώρα στο κοινοβούλιο. Και το κεντρώο Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) ήρθε τέταρτο με 10%. Οι έδρες του, από 11 θα πέσουν στις 8 πλέον.

Εκλογές στην Κύπρο και κατακερματισμός

Δύο μέρες πριν από τις εκλογές στην Κύπρο, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δήλωσε στο Politico ότι ο κατακερματισμός είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο.

Και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «αυτά αποτελούν μέρος της δημοκρατίας και το δημοκρατικό σύστημα έχει έναν τρόπο να αυτορρυθμίζεται τελικά. Αυτή η κυβέρνηση δεν υποστηρίχθηκε ούτως ή άλλως από τα μεγάλα κόμματα στο κοινοβούλιο».

Ωστόσο, το αποτέλεσμα στις εκλογές στην Κύπρο, για τον Χάρη Τζιμήτρα, διευθυντή του Κέντρου Κύπρου, του Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη, στο Όσλο, υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη.

«Αυτό σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τα πολιτικά κόμματα που αποτελούν μέρος της πολιτικής σκηνής εδώ και 50 χρόνια», είπε στο Politico. «Τα παραδοσιακά κόμματα έχουν χάσει έδαφος από νέα πολιτικά κινήματα που φαίνεται να απολαμβάνουν ευρεία λαϊκή υποστήριξη», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, με τη νέα σύνθεση του κοινοβουλίου, «θα γίνει ακόμη πιο δύσκολο για την κυβέρνηση να ψηφίσει νομοθεσίες στο κοινοβούλιο. Υπάρχει ήδη μια συνεχής δημόσια συζήτηση σχετικά με το εάν το Εθνικό Συμβούλιο – το όργανο όπου συζητείται το κυπριακό ζήτημα – θα πρέπει να ανασταλεί ή ακόμη και να καταργηθεί».

Ο Φειδίας και το Άλμα…

Επίσης, ο Φειδίας Παναγιώτου, που έχει εκλεγεί ευρωβουλευτής και έκανε προεκλογική εκστρατεία με μια κόκκινη μύτη κλόουν, εκλέγει 4 βουλευτές. Το κόμμα του influencer του YouTube, Άμεση Δημοκρατία, έλαβε 5,4%.

Ο Φειδίας λέει ότι θέλει να προωθήσει ένα μοντέλο συμμετοχικής πολιτικής με άμεση συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Και πως αυτό μπορεί να γίνει μέσω της τεχνολογίας.

Καινούργιο και «αντισυστημικό» είναι και το κόμμα Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο πρώην Γενικός Ελεγκτής της Κύπρου απομακρύνθηκε από τη θέση του με την κατηγορία της «ανάρμοστης συμπεριφοράς». Ωστόσο, κατέβηκε στις εκλογές στην Κύπρο με την εκστρατεία κατά της διαφθοράς. Και κέρδισε 5,8% των ψήφων και 4 έδρες.