Εκλογές στην Κύπρο: Ευχήθηκε στον Στεφάνου του ΑΚΕΛ ο Φάμελλος μετά την ανακοίνωση των exit polls

Ευχές για θετικά τελικά αποτελέσματα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφανού, μετά την ανακοίνωση των exit polls των εκλογών στην Κύπρο.

Ειδικότερα, οι δύο άνδρες επικοινώνησαν μετά την ανακοίνωση των exit polls των κυπριακών εκλογών. Ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε την πεποίθηση και την ευχή του τα τελικά αποτελέσματα να είναι ακόμη πιο θετικά για το ΑΚΕΛ.

Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί είχαν και χθες, Σάββατο, τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ευχήθηκε καλή επιτυχία στον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, «τους ισχυρούς δεσμούς και τις άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά και την ανάγκη να ενισχυθούν οι προοδευτικές δυνάμεις και πολιτικές προς όφελος των λαών και της ειρήνης».

Τι δείχνουν τα exit polls

Tα exit polls των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο αναδεικνύει μάχη μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για την πρωτιά, ενώ στη νέα Βουλή διεκδικούν την είσοδό τους πολλά κόμματα.

Το όριο του 4% φαίνεται να ξεπερνά η «Άμεση Δημοκρατία» του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και το νεοσύστατο ΑΛΜΑ του πρώην γενικού ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Μάχη για την εκπροσώπηση δίνουν τα κόμματα ΕΔΕΚ και VOLT.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα από την τηλεόραση του ΡΙΚ:

ΔΗΣΥ: 22,5 – 25,5 %

ΑΚΕΛ: 21- 24%

ΕΛΑΜ: 10,5 – 12,5%

ΔΗΚΟ: 8 – 10 %

ΑΛΜΑ: 4,5 – 5,5%

Άμεση Δημοκρατία: 5,5 – 7.5%

Volt: 3 – 4%

ΕΔΕΚ: 3 – 4%

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών: 2-3%

ΔΗΠΑ: 2-3%

Κίνημα Κυνηγών: 2-3%

Άλλο: 6-8%