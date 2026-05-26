Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών καταγράφτηκε στη Χιλή, περίπου τριάντα χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα (βόρεια), ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 101,3 χιλιομέτρων, στην έρημο Ατακάμα, κατά την ίδια πηγή.

SISMO: Daños en supermercado y casinos de Calama tras el sismo 6.9: pasillos con productos en el suelo, polvo por todo el recinto, una TV caída y cañerías reventadas

VIA @region2cl pic.twitter.com/1fGYraHX4t — PIENSAPRENSA 361 mil Seguidores (@PiensaPrensa) May 25, 2026

Έτερη πηγή, το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ), έκανε επίσης λόγο για σεισμό 6,9 βαθμών—αρχικά είχε εκτιμήσει πως ήταν μεγέθους 6,5 βαθμών—σε εστιακό βάθος κάπου 89 χιλιομέτρων.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές στις αρχές στο Σαντιάγο ως αυτό το στάδιο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más info en: https://t.co/SzBA1gT70t — SENAPRED (@Senapred) May 25, 2026

«Έχει αποκλειστεί η απειλή να πλήξει τσουνάμι τις ακτές της Χιλής», σημείωσε ο Φελίπε Πλάσα, της εθνικής υπηρεσίας πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών (SENAPRED), σε βίντεο που δημοσιοποίησε η υπηρεσία μέσω της πλατφόρμας X.

Τι αναφέρει το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών για την περιοχή

Το τόξο της Νότιας Αμερικής εκτείνεται σε μήκος 7.000 χλμ., από την τριπλή σύνδεση στα ανοικτά των ακτών της νότιας Χιλής έως τη διασταύρωσή του με τη ζώνη ρήξης του Παναμά, στα ανοικτά της νότιας ακτής του Παναμά στην Κεντρική Αμερική. Σηματοδοτεί το όριο μεταξύ της πλάκας Νάζκα, η οποία υποβυθίζεται, και της πλάκας της Νότιας Αμερικής, όπου ο ωκεάνιος φλοιός και η λιθόσφαιρα της πλάκας Νάζκα αρχίζουν να βυθίζονται στον μανδύα κάτω από τη Νότια Αμερική.

Η σύγκλιση που σχετίζεται με αυτή τη διαδικασία υποβύθισης είναι υπεύθυνη για την ανύψωση των Άνδεων και για την ενεργή ηφαιστειακή αλυσίδα που υπάρχει κατά μήκος μεγάλου μέρους αυτού του μετώπου παραμόρφωσης. Σε σχέση με την σταθερή πλάκα της Νότιας Αμερικής, η πλάκα της Νάζκα κινείται ελαφρώς προς τα βορειοανατολικά με ρυθμό που κυμαίνεται από περίπου 80 mm/έτος στο νότο έως περίπου 65 mm/έτος στο βορρά.

Αν και ο ρυθμός υποβύθισης ποικίλλει ελάχιστα κατά μήκος ολόκληρου του τόξου, υπάρχουν πολύπλοκες αλλαγές στις γεωλογικές διεργασίες κατά μήκος της ζώνης υποβύθισης που επηρεάζουν δραματικά την ηφαιστειακή δραστηριότητα, την παραμόρφωση του φλοιού, τη δημιουργία και την εμφάνιση σεισμών σε όλο το δυτικό άκρο της Νότιας Αμερικής.

Να σημειωθεί πως το σημείο που σημειώθηκε ο σεισμός είναι πολύ κοντά στα σύνορα της Χιλής με την Βολιβία, την Αργεντινή και το Περού, όπως μπορεί να γίνει σαφές από τον χάρτη.