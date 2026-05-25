Οι διαφωνίες σχετικά με τη διατύπωση των όρων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων έχουν καθυστερήσει την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται το CNN στην ζωντανή του κάλυψη, αν και υπάρχει αισιοδοξία ότι οι διαφορές θα επιλυθούν σχετικά σύντομα.

Η παρουσία ιρανικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ τη Δευτέρα — με την συμμετοχή υψηλόβαθμων μελών της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης — αποτέλεσε θετικό σημάδι, όπως ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, επισημαίνοντας τις διαμεσολαβητικές ικανότητες του Κατάρ. Κάτι που πλέον υποδηλώνει μια σαφή μετατόπιση στην Ντόχα για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν τη λήψη σαφών δεσμεύσεων από το Ιράν ότι θα διαθέσει τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο και δεν θα επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει κατ’ αρχήν σε αυτά τα σημεία. Ωστόσο, το Ιράν δηλώνει ότι δεν συζητά λεπτομέρειες σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, αφήνοντας το θέμα αυτό για μελλοντικό γύρο συνομιλιών.

Τα πράγματα αλλάζουν κάθε λεπτό, λέει γνώστης των διαπραγματεύσεων

«Αυτό είναι ένα από τα κύρια σημεία διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε μια τοπική πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις διαπραγματεύσεις. «Τα πράγματα αλλάζουν κάθε λεπτό.»

Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη έχει ασκήσει πιέσεις για δεσμεύσεις σχετικά με την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να στηρίξουν την οικονομία της που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι η άρση των κυρώσεων και το «ξεπάγωμα» των δεσμευμένων κεφαλαίων, δεν θα δοθεί έως ότου σημειωθεί πρόοδος στο πυρηνικό ζήτημα. Το Ιράν θεωρεί την αποδέσμευση των κεφαλαίων ως «προαπαιτούμενο» για να συνεχιστούν οι συνομιλίες.

Το σύνθημα που ξεκίνησαν να… λανσάρουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι «Όχι σκόνη, όχι δολάρια», αναφερόμενοι στο απόθεμα σχεδόν 500 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο, όπως επιμένει ο Λευκός Οίκος, πρέπει να καταστραφεί προτού το Ιράν αποκομίσει οικονομικό όφελος από τη συμφωνία.