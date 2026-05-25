Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν, ενώ οι αγορές ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κατά 5%. Η πτώση στο πετρέλαιο παρατηρείται στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας στις ασιατικές αγορές με φόντο την προσμονή πως θα υπογραφτεί συμφωνία των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του Ιράν για να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Και όλο αυτό, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τις προσδοκίες πως αυτό θα γίνει άμεσα.

Περί τις 02:10 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, υποχωρούσε κατά 5,14%, στα 98,22 δολάρια. Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI (West Texas Intermediate) υποχωρούσε κατά 5,21%, στα 91,57 δολάρια.

🚨 Oil dropped nearly 5% today because people think a deal might happen. It’s $91 a barrel right now. The Strait is still closed, nothing is signed, and key disputes remain unresolved Markets are very calm and rational about this. https://t.co/2g73j2qaMm pic.twitter.com/1WE0mplVzW — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 24, 2026

Με το βλέμμα στη διαπραγμάτευση

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει το άνοιγμα του Πορθμού του Ορμούζ. Τα Στενά παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για τις ροές πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Περίπου το 20% όλων των προμηθειών πετρελαίου διέρχεται από τα Στενό, υπό κανονικές συνθήκες.

Οι αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου τράβηξαν την προσοχή το Σαββατοκύριακο που πέρασε και σηματοδοτούσε την Ημέρα Μνήμης. Αυτή, στις ΗΠΑ, είναι μια περίοδος αιχμής για ταξίδια.

Αυτό το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Μνήμης ήταν το πιο ακριβό εδώ και τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές. Και εκτιμούν ότι οι αυξημένες τιμές της βενζίνης θα παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο εθνικός μέσος όρος για ένα γαλόνι καυσίμου την Κυριακή ήταν 4,51 δολάρια – αύξηση περίπου 51% από την έναρξη του πολέμου.

Οι αναλυτές της JPMorgan αναμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 97 δολάρια το βαρέλι για το υπόλοιπο του έτους. Και αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν ξανά στις αρχές Ιουνίου.