Κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, πάνω από 20 οι αγνοούμενοι
Διασώστες στο σημείο της τραγωδίας σκαρφαλώνουν πάνω σε έναν σωρό από πλάκες σκυροδέματος και κομμάτια από χάλυβα, καθώς αναζητούσαν επιζώντες
- Όταν το φαγητό γίνεται όπλο: Η πείνα ως εργαλείο πολέμου παρά το καθολικό ψήφισμα του ΟΗΕ το 2018
- Ουρές χιλιομέτρων στο τελωνείο Ευζώνων - «Έμφραγμα» από τον νέο ψηφιακό έλεγχο της ΕΕ σε πολίτες τρίτων χωρών
- Προβληματισμός για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου - 7 σε ενάμιση μήνα
- Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης στα Ιωάννινα – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, μετά την κατάρρευση του υπό κατασκευή κτιρίου στις Φιλιππίνες, την ώρα που διασώστες ερευνούν τα συντρίμμια για τον εντοπισμό και τη διάσωση 21 ανθρώπων που θεωρούνται αγνοούμενοι.
Αξιωματούχοι είπαν πως μια έρευνα ξεκίνησε για τα αίτια της κατάρρευσης του πολυώροφου κτιρίου στην πόλη Άνχελες, βόρεια της Μανίλα. Διασώστες στο σημείο της τραγωδίας σκαρφαλώνουν πάνω σε έναν σωρό από πλάκες σκυροδέματος και κομμάτια από χάλυβα, καθώς αναζητούσαν επιζώντες. Στις επιχειρήσεις συνδράμουν εκπαιδευμένα σκυλιά διάσωσης και χρησιμοποιούνται συσκευές ανίχνευσης καρδιακού παλμού και βαρύ εξοπλισμός.
Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης
Οι αρχές είπαν πως ο ένας 65χρονος Μαλαισιανός έχασε τη ζωή του, με το πτώμα του να έχει ανασυρθεί από ένα γειτονικό κτίριο, ένα ξενοδοχείο, που υπέστη σοβαρές ζημιές από την κατάρρευση του εργοταξίου.
Η Μαρία Λιχ Σατζίλι, εκπρόσωπος της Γραφείου Πυροσβεστικής της περιοχής, είπε κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης πως μεταξύ των 21 αγνοουμένων, πέντε άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί πως είναι παγιδευμένοι στα χαλάσματα.
Δύο από τους πέντε εγκλωβισμένους επικοινωνούν με τους διασώστες, ωστόσο η κατάσταση των άλλων δεν είναι σαφής. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται, ωστόσο η Σατζίλι προειδοποίησε πως οι επιχειρήσεις θα καταστούν δυσκολότερες μόλις νυχτώσει.
Αξιωματούχοι δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι τα αρχεία της πολεοδομίας δείχνουν ότι το κτίριο προοριζόταν για ένα 9ώροφο ξενοδοχείο βάσει της εγκεκριμένης άδειας, αλλά ότι μια πισίνα κατασκευαζόταν στον 10ο όροφο.
- «Ερυθρόλευκος» ο Κηφισός από τους οπαδούς του Ολυμπιακού
- Οι 12 της μεγάλης μάχης: Με αυτούς κατεβαίνει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Euroleague
- Η Μάντσεστερ Σίτι αποχαιρετά τον Πεπ Γκουαρδιόλα: Το «Last Dance» του θρυλικού προπονητή στο «Etihad» (vid, pics)
- Έκλεισαν οι κάλπες στην Κύπρο – Μάχη για την πρωτιά ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ δείχνουν τα exit poll
- Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου: Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας
- Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Στο σφυρί η ιστορική Jaguar από τη νύχτα του θρυλικού Revenge Dress
- Αρχάνες: Στα χέρια των Αρχών ο δράστης των πυροβολισμών
- Κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, πάνω από 20 οι αγνοούμενοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις