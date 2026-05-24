Δεκαεννιά άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση, τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, πολυώροφου ακινήτου υπό ανέγερση βόρεια της Μανίλας, της πρωτεύουσας των Φιλιππίνων, σύμφωνα με ενημέρωση αυτοδιοικητικού αξιωματούχο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης καταστροφών στις Άνχελες Σίτι ειδοποιήθηκαν στις 03:00 τοπική ώρα χθες Σάββατο στις (22:00 ώρα Ελλάδας) ότι εννιαόροφη πολυκατοικία με σκελετό από σκυρόδεμα υπό ανέγερση κατέρρευσε.

Εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής, ο Τζέι Πελάγιο, δήλωσε στο AFP ότι ο σκελετός και οι σκαλωσιές κατέρρευσαν, παγιδεύοντας εργαζόμενους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος από την πτώση του

Δύο άνθρωποι που φέρονται να έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση κτιρίου στις Φιλιππίνες είναι ζωντανοί και επικοινωνούν με τους διασώστες την Κυριακή, δήλωσε αξιωματούχος, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης.

«Υπήρχαν 19 μέλη του προσωπικού που βρίσκονται συνήθως σε υπηρεσία στην περιοχή αυτή. Προσπαθούμε να τους εντοπίσουμε αυτή τη στιγμή», σημείωσε ο εκπρόσωπος.

«Υπάρχουν μεγάλοι όγκοι μπετόν και χρειαζόμαστε μηχανήματα για τους ανυψώσουμε. Αυτό δυσκολεύει τις επιχειρήσεις διάδοσης προς το παρόν».

Πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για 24 διασωθέντες στα συντρίμμια, καθώς και δύο ανθρώπους που διασώθηκαν από παρακείμενο κτίριο, το οποίο υπέστη ζημιές όταν σημειώθηκε η καταστροφή.

⁠Under-construction building collapses in Philippines, trapping workers https://t.co/ehIZQbqcaY — South China Morning Post (@SCMPNews) May 24, 2026

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

«Ελπίζουμε ότι τα 19 μέλη του προσωπικού είναι μέρος αυτού του αριθμού»–ότι βρίσκονται μεταξύ των διασωθέντων–είπε ο κ. Πελάγιο.

Δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος ως αυτό το στάδιο. Οι αρχές παίρνουν καταθέσεις και στοιχεία από τους επιζήσαντες, πρόσθεσε.

Οι άνθρωποι που διασώθηκαν βρίσκονται «σε σταθερή κατάσταση», καθησύχασε ο εκπρόσωπος.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει τα αίτια της κατάρρευσης.