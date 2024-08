Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή (2/8) σε φωτιά που ξέσπασε σε πενταώροφο κτίριο κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων στον συνοικισμό Chinatown της Μανίλα.

Η φωτιά στη συνοικία Μπινόντο κατασβέστηκε περίπου τρεις ώρες αφότου ειδοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δήλωσαν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής, αλλά δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση για την αιτία.

«Η σύζυγος του ιδιοκτήτη του κτιρίου ήταν μεταξύ αυτών που έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε ο Νέλσον Τάι, εκλεγμένος αξιωματούχος της κοινότητας, στον ραδιοφωνικό σταθμό DZRH, προσθέτοντας ότι προμηθευτές χρησιμοποίησαν το κτίριο τη νύχτα για να αποθηκεύσουν τα εμπορεύματά τους.

At least 11 people were killed after a fire broke out early Friday morning in a five-level commercial and residential building in #Manila , the Philippine capital pic.twitter.com/CoZLMhfq96

Ωστόσο, δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπήρχαν και άλλοι εγκλωβισμένοι στο κτίριο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι Φιλιππίνες έχουν ελλιπές ιστορικό στην επιβολή της πυρασφάλειας σε κτίρια, σπίτια και γραφεία.

According to the city’s fire bureau, crews from 14 fire trucks took two hours to control the blaze in Manila’s Binondo district on Friday.#nepalviewsenglish #nepalviews #fire #Philippineshttps://t.co/otK2X2RCvX

— Nepal Views English (@engnepalviews) August 2, 2024