Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1: Ιστορικό χατ-τρικ από τον Λαμίν Γιαμάλ και στο +4 οι «μπλαουγκράνα»

Ο Λαμίν Γιαμάλ είχε να σκοράρει τρία παιχνίδια για τη Μπαρτσελόνα, όμως πήρε το… αίμα του πίσω -και με το παραπάνω- στο σημαντικότερο ματς της 26ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος. Η «Μπάρτσα» διέλυσε με 4-1 την 3η της βαθμολογίας Βιγιαρεάλ, χάρη σε ένα ιστορικό χατ τρικ από το παιδί-θαύμα των «μπλαουγκράνα» και του ισπανικού ποδοσφαίρου, ξεφεύγοντας στο +4 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης που παίζει τη Δευτέρα.

Ο Γιαμάλ πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ της δικής του καριέρας και με αυτό έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της Μπαρτσελόνα που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος παίκτης κάτω των 19 ετών στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος που πετυχαίνει χατ-τρικ μετά από 59 ολόκληρα χρόνια, συνολικά έγινε και ο τρίτος νεότερος ιστορικά με χατ-τρικ στη La Liga, πετυχαίνοντάς το σε ηλικία 18 ετών και 230 ημερών, ενώ είναι και ο νεότερος που φτάνει σε αυτό το επίτευγμα στον 21ο αιώνα!

Τέλος, με τα 3 αυτά γκολ του, ξεπέρασε συνολικά στην καριέρα του τις 100 «συμμετοχές» σε γκολ -δηλαδή γκολ και ασίστ μαζί- σε ηλικία μόλις 18 ετών. Αυτή τη στιγμή, σε 166 γκολ καριέρας, ο νεαρός επιθετικός έχει καταγράψει 49 γκολ και 52 ασίστ, με Μπαρτσελόνα και Εθνική Ισπανίας.

1 – Youngest players to score their first hat-trick in @LaLigaEn in the 21st century: 18 years and 230 days – LAMINE YAMAL today vs Villarreal

19 years and 6 days – Gio dos Santos vs Murcia in May 2008

19 years and 125 days – Santi Mina vs Rayo Vallecano in April 2015 Gold. pic.twitter.com/ZffYyeDAep — OptaJose (@OptaJose) February 28, 2026

25 – #Barcelona winger Lamine Yamal has scored 26 goals in 95 matches in @LaLigaEN, becoming the first player to reach 25 goals before turning 19 in Europe’s top five leagues in the 21st century. Magician. pic.twitter.com/J4euENeU8y — OptaJose (@OptaJose) February 28, 2026

LAMINE YAMAL SCORES HIS FIRST CAREER HAT TRICK 🎩 pic.twitter.com/5vYBhknehz — B/R Football (@brfootball) February 28, 2026

🚨💯 Lamine Yamal has now reached 100 G/A in his career with club and country. 48 goals, 52 assists so far after today’s brace. Milestone reached at 18 years old. pic.twitter.com/lLkmbkarsz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 28, 2026

Lamine Yamal pulled out all the celebrations 🧰 pic.twitter.com/s2EfNco3I2 — B/R Football (@brfootball) February 28, 2026

Κυριάρχησε από νωρίς η Μπαρτσελόνα

Από νωρίς η Μπαρτσελόνα έγινε το αφεντικό του αγώνα, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο όσων συνέβαιναν. Μόλις στο 3′ ο Φερμίν έχασε την πρώτη ευκαιρία και στη δεύτερη μεγάλη της, η «Μπάρτσα» άνοιξε το σκορ. Ήταν το 28ο λεπτό, όταν μετά από κλέψιμο του Φερμίν στη μεσαία γραμμή και διαγώνια κάθετη για τον Γιαμάλ, αυτός έκανε το κοντρόλ και με άψογο τελείωμα έγραψε το 1-0. Στο 37′ ήρθε και το 2-0, αυτή τη φορά με ακόμη πιο όμορφο γκολ του 18χρονου. Μετά από νέα πάσα του Φερμίν, ο Γιαμάλ πήρε τη μπάλα πάνω στη δεξιά πλάγια γραμμή, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του στη «μπούκα» που έκανε στην περιοχή και με νέο άψογο αριστερό σουτ, αύξησε τη διαφορά για την ομάδα του.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους, Πέρεθ και Γιαμάλ είχαν από μια ευκαιρία για κάθε ομάδα και στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης ο Όλμο από κοντά δεν κατάφερε να κάνει το 3-0. Στο 49′ η Βιγιαρεάλ μείωσε με κοντινό σου του Γκουέι, μετά από κόρνερ και αδυναμία της άμυνας των γηπεδούχων να διώξουν και στο 54′ είχε και τη μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει, όμως ο Αγιόθε Πέρεθ σε κενή εστία με σουτ εκτός περιοχής… κατάφερε να αστοχήσει, μετά από τραγική έξοδο του Γκαρσία.

Το ιστορικό χατ-τρικ του Γιαμάλ σημειώθηκε στο 69ο λεπτό, όταν μετά από κάθετη του Πέδρι, ο 18χρονος υποδέχθηκε τη μπάλα ξανά στα δεξιά, συνέκλινε και με νέο καταπληκτικό τελείωμα σημείωσε το 3-1. Ως το φινάλε, το μόνο που άλλαξε ήταν το τελικό σκορ, με τον Λεβαντόφσκι να γράφει το τελικό 4-1 στις καθυστερήσεις (90+3′), μετά από κάθετη του Πέδρι και ασίστ του Κουντέ.

