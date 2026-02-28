Τα δύο υπέροχα γκολ του Γιαμάλ στο πρώτο ημίχρονο του Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ (vids)

Η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί την 3η της βαθμολογίας Βιγιαρεάλ στο ντέρμπι της 26ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος και θέλει τη νίκη για να παραμείνει μόνη πρώτη. Και στο ημίχρονο του αγώνα, είχε ήδη πάρει σημαντικό προβάδισμα νίκης, με… αποκλειστικό υπαίτιο -ποιον άλλο- τον Λαμίν Γιαμάλ.

Ο νεαρός σούπερσταρ των «μπλαουγκράνα» που δεν είχε σκοράρει στα τρία τελευταία παιχνίδια της ομάδας του, αυτή τη φορά ανέλαβε δράση, πετυχαίνοντας δύο πανέμορφα γκολ μέσα σε ένα δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο.

Η αρχή έγινε στο 28ο λεπτό, όταν μετά από κλέψιμο στη μεσαία γραμμή, ο Φερμίν Λόπεθ έβγαλε μια υπέροχη διαγώνια μπαλιά, ο Γιαμάλ έκανε ένα κοντρόλ και με το αριστερό εκτέλεσε άψογα για το 1-0. Λίγο μετά, στο 37′, ο 18χρονος επιθετικός έδειξε ξανά… ψήγματα του ταλέντου του! Πήρε μια πάσα πάνω στην δεξιά πλάγια γραμμή. Αμέσως, σήκωσε το κεφάλι, «μπούκαρε» προς τα μέσα, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με νέο υπέροχο διαγώνιο σουτ, διαμόρφωσε το 2-0 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Δείτε τα δύο γκολ του Λαμίν Γιαμάλ:

🚨⚽ Opening goal of the game for *Barcelona* by *_L. Yamal_* *| Barcelona 1-0 Villarreal |* ⚫ _ASSIST -_ *_F. López_* pic.twitter.com/Vjh1MYgpDU — future (@future1865888) February 28, 2026

WHAT A FANTASTIC GOAL FROM LAMINE YAMAL! 🤯🤯 Barcelona 2-0 Villarreal. pic.twitter.com/X4fCs3X1hQ — ABRAHAM 🌍 (@Chimaraoke79028) February 28, 2026

Και ορισμένα από τα μαγικά…