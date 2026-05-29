Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»
Η Βραζιλία δια στόματος Λούλα αναμένει πως οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να κάνουν επιχειρήσεις εναντίον των βραζιλιάνικων συμμοριών στο έδαφός της και καταδικάζει την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα δήλωσε σήμερα πως η χώρα του δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται «ως μία σκάρτη δημοκρατία» από τις ΗΠΑ, που ανακοίνωσαν χθες πως ενέταξαν δυο ισχυρές βραζιλιάνικες συμμορίες στον κατάλογο των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων».
«Δεν αποδεχόμαστε να μας συμπεριφέρονται ως παιδάκια, δεν αποδεχόμαστε να μας συμπεριφέρονται σαν να ήμασταν μια σκάρτη δημοκρατία», τόνισε ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, εμφανώς οργισμένος, κατά τη διάρκεια μιας επίσημης τελετής στην πολιτεία Σερζίπε (βορειοανατολικά).
«Να μην παίζετε με την κυριαρχία αυτής της χώρας. Να μην παίζετε με τη δημοκρατία μας», υπογράμμισε ο αριστερός πρόεδρος, ο οποίος αναμένεται να διεκδικήσει, σε ηλικία 80 ετών, μια τέταρτη θητεία στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου.
Η κυβέρνησή του αντιτίθεται σφόδρα στον χαρακτηρισμό των οργανώσεων Comando Vermelho (CV, «Κόκκινη Διοίκηση») και Primeiro Comando da Capital (PCC, «Πρώτη Διοίκηση της Πρωτεύουσας») ως τρομοκρατικές, κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση.
Αυτές οι οργανώσεις «συγκαταλέγονται μεταξύ των βιαιότερων εγκληματικών οργανώσεων της Βραζιλίας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε χθες από τις υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Οι συμμορίτες «είναι τρομοκράτες για τη βραζιλιάνικη κοινωνία» λέει ο Λούλα
«Αισθάνομαι βαθιά θλίψη σήμερα, καθώς ένας κάποιος Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως οι εγκληματίες μας είναι τρομοκράτες και πως οι Αμερικανοί μπορούν να επέμβουν» στη Βραζιλία, αντέδρασε ο Λούλα στην έναρξη της ομιλίας του.
«Είναι τρομοκράτες για τη βραζιλιάνικη κοινωνία, για τους λαούς των φτωχών συνοικιών και θα τους πολεμήσουμε εδώ», σημείωσε.
Η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ακολουθεί την επίσκεψη που έκανε ο δεξιός υποψήφιος για τη βραζιλιάνικη προεδρία, ο Φλάβιο Μπολσονάρου, στην αμερικανική πρωτεύουσα. Ζήτησε από τον Αμερικάνο πρόεδρο να ανακηρύξει τις δυο συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις στη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.
Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, γερουσιαστής ηλικίας 45 ετών, είναι ο γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, που εκτίει κατ’ οίκον ποινή κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος.
Ο Λούλα είχε γίνει δεκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ την 7η Μαΐου. «Πέρασα τρεις ώρες με τον Τραμπ και του παρέδωσα ένα έγγραφο σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα», επιβεβαίωσε σήμερα ο Βραζιλιάνος πρόεδρος.
Η Ουάσιγκτον διεξάγει εδώ μήνες μια εκστρατεία πληγμάτων στον Ειρηνικό και την Καραϊβική εναντίον πλοίων που θεωρούνται πως παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες εμπορίου ναρκωτικών που καταλήγουν στις ΗΠΑ.
