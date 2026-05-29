Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν ως «τρομοκρατικές οργανώσεις» τις δυο ισχυρότερες συμμορίες της Βραζιλίας

Με ειδική απόφαση το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως θα χαρακτηρίσει δύο σκληρές βραζιλιάνικες συμμορίες, ως «Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις» από τις 5 Ιουνίου του 2026.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ θα χαρακτηρίσει τις οργανώσεις Comando Vermelho – CV (Κόκκινη Διοίκηση) και Primeiro Comando da Capital – PCC (Πρώτη Διοίκηση της Πρωτεύουσας) ως «Ειδικά Κατηγοριοποιημένους Παγκόσμιους Τρομοκράτες» (SDGT) και προτίθεται να χαρακτηρίσει και τις δύο ομάδες ως «Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις», με ισχύ από τις 5 Ιουνίου 2026.

Η CV και η PCC είναι δύο από τις πιο βίαιες εγκληματικές οργανώσεις στη Βραζιλία. Μαζί, διαθέτουν χιλιάδες μέλη και έχουν οργανώσει βίαιες επιθέσεις εναντίον Βραζιλιάνων αστυνομικών, δημοσίων υπαλλήλων και αμάχων. Η επιρροή τους και τα παράνομα δίκτυά τους εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύνορα της Βραζιλίας, σε ολόκληρη την περιοχή μας και μέσα στις ΗΠΑ, όπως ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ η «ναρκοτρομοκρατία»

Η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα πάντα με το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για την προστασία της χώρας μας και των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας, απομακρύνοντας τα παράνομα ναρκωτικά από τους δρόμους μας και διακόπτοντας τις πηγές εσόδων που χρηματοδοτούν βίαιους ναρκοτρομοκράτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η σημερινή ενέργεια του Στέιτ Ντιπάρτμεντ καταδεικνύει περαιτέρω την «αταλάντευτη δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για την εξάρθρωση των καρτέλ και των εγκληματικών οργανώσεων στην περιοχή μας και τη διασφάλιση της ασφάλειας του αμερικανικού λαού». Δεν παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα στοιχεία για την δράση των συμμοριών αυτών εντός των ΗΠΑ.

H Comando Vermehlo έγινε γνωστή παγκοσμίως το 2025

Με την πιο θανατηφόρα αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας, η οποία άφησε πίσω της τουλάχιστον 121 νεκρούς στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η Commando Velmehlo έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο το 2025. Η πολιτειακή αστυνομία κατηγορήθηκε μάλιστα για εν ψυχρώ εκτελέσεις και δολοφονίες των μελών της συμμορίας.

Βρίσκονταν σε μεγάλο ανταγωνισμό ιδίως με την First Capital Command (PCC), τη μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση της Βραζιλίας, η οποία εμφανίστηκε στο Σάο Πάολο και έχει χτίσει μια αυτοκρατορία του εμπορίου ναρκωτικών.

Κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων του 2025, οι περισσότεροι ηγέτες της οργάνωσης σκοτώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές.