Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί
Κόσμος 29 Οκτωβρίου 2025 | 18:15

Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών της αστυνομικής επιχείρησης κατά των ναρκοσυμμοριών. Τα πτώματα των νεκρών έχουν παραταχθεί σε δρόμο, σε μια από τις φαβέλες στη Βραζιλία.

Τα πτώματα των ανθρώπων που σκότωσε η αστυνομία στη Βραζιλία, στο πλαίσιο της επιχείρησης για την καταπολέμηση των εγκληματικών συμμοριών, παρατάχθηκαν σε δρόμο του Ρίο ντε Τζανέιρο. Πρόκειται για την πιο θανατηφόρα αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας, η οποία έχει προκαλέσει και διεθνείς αντιδράσεις.

132 νεκροί

Τουλάχιστον 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια των αστυνομικών επιδρομών στις οποίες συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Αρχικά είχαν ανακοινωθεί 64 θάνατοι. Μεταξύ των νεκρών, οι οποίοι συνελέγησαν από διάφορες περιοχές της πόλης στη διάρκεια της νύχτας, είναι και τέσσερις αστυνομικοί. Η τοπική κυβέρνηση δήλωσε ότι οι έφοδοι της αστυνομίας είχαν στόχο μια μεγάλη συμμορία ναρκωτικών.

Ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο, δήλωσε ότι ο αρχικός απολογισμός αφορούσε μόνο τα πτώματα που είχαν μεταφερθεί στο δημόσιο νεκροτομείο.

REUTERS/Ricardo Moraes

Θλίψη και οργή

Οι κάτοικοι της Πένια, υποστηρίζουν ότι μεταξύ των νεκρών είναι και αθώοι πολίτες. Αναζητούσαν χαμένους συγγενείς και συνέλεξαν πολλά από τα πτώματα από μια δασώδη περιοχή πίσω από τη γειτονιά τους. Εκεί, περισσότερα από 70 πτώματα ήταν παραταγμένα στη μέση του δρόμου.

«Θέλω απλώς να βγάλω τον γιο μου από εδώ και να τον θάψω», δήλωσε η Τάουα Μπρίτο, μητέρα ενός από τους νεκρούς, περιτριγυρισμένη πενθούντες, μπροστά σε μια μακρά σειρά πτωμάτων. Κάποια από αυτά ήταν σκεπασμένα με σεντόνια ή μέσα σε σάκους.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης Κάστρο δήλωσε ότι ήταν βέβαιος ότι οι νεκροί από την επιχείρηση ήταν εγκληματίες, καθώς μεγάλο μέρος των πυροβολισμών έγινε σε δασώδη περιοχή.

«Δεν νομίζω ότι κάποιος θα περπατούσε στο δάσος την ημέρα της σύγκρουσης», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Τα μόνα πραγματικά θύματα ήταν οι αστυνομικοί», είπε.

Ωστόσο, τόσο ο ΟΗΕ όσο και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν εκφράσει τον αποτροπιασμό τους. Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) επισήμανε ότι «αυτή η φονική επιχείρηση ενισχύει τις εξαιρετικά θανατηφόρες συνέπειες των αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας».

Εν αναμονή δηλώσεων Λούλα

Μέχρι στιγμής, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, που επέστρεψε στην Μπραζίλια αργά την Τρίτη από ταξίδι στη Μαλαισία, δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις επιδρομές.

Συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο Τζεράλντο Άλκμιν και μέλη του υπουργικού συμβουλίου, για να συζητήσουν το θέμα, ανέφερε το γραφείο του. Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Λούλα δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει κανένα αίτημα υποστήριξης από τις κρατικές αρχές.

Εν όψει COP30

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν το Ρίο ντε Τζανέιρο φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, γνωστή ως COP30. Μεταξύ αυτών είναι και η παγκόσμια σύνοδος κορυφής C40 των δημάρχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η βράβευση του πρίγκιπα Γουίλιαμ της Βρετανίας με το Earthshot.

Το Ρίο έχει φιλοξενήσει αρκετές παγκόσμιες εκδηλώσεις την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016, της συνόδου κορυφής της G20 του 2024 και της συνόδου κορυφής των BRICS τον Ιούλιο. Σε καμία από αυτές τις διασκέψεις δεν είχε χρησιμοποιηθεί βίας αυτής της κλίμακας.

Η κυβέρνηση της πολιτείας του Ρίο δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ με στόχο τη συμμορία Comando Vermelho. Η εγκληματική αυτή οργάνωση ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές φαβέλες, τους φτωχικούς και πυκνοκατοικημένους οικισμούς που διασχίζουν το λοφώδες παραθαλάσσιο έδαφος της πόλης.

Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός
Σφαγή στο Ελ Φάσερ 29.10.25

Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός

Ο ΠΟΥ καλεί τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν να σεβαστούν τα νοσοκομεία και τις υποδομές υγείας. Οι RSF κατηγορούνται ότι σκότωσαν ασθενείς και συνοδούς τους στο μαιευτήριο.

Σύνταξη
Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη – «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»
«Πρώτα η Ολλανδία» 29.10.25

Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη - «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»

Η σημερινή ψήφος στην Ολλανδία μετρά εάν οι ψηφοφόροι επιβραβεύουν τη σκληρή γραμμή ή τιμωρούν την αστάθεια - ένα μοτίβο που αφορά κάθε χώρα όπου η ακροδεξιά γεύεται ή δυσκολεύεται με την εξουσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία
Ασκήσεις ισορροπιών 29.10.25

«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία

H περιοδεία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στην Ασία περιστρέφεται γύρω από εμπορικά και διπλωματικά ντιλς, με επίκεντρο την Κίνα, όμως η πολιτική δασμολογικού εκφοβισμού έχει «πήλινα πόδια»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τουρκία: Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε
Σε εξέλιξη οι έρευνες 29.10.25

Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Τουρκία

Τα δύο μικρότερα αδελφάκια της εντοπίστηκαν νεκρά - Η επιχείρηση διάσωσης στην πόλη Γκεμπζέ στην Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη - Συμμετέχουν 147 διασώστες, ανάμεσά τους 80 μέλη της AFAD

Σύνταξη
«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»
Εκτός πραγματικότητας 29.10.25

«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»

Ακούγοντας ειδικός αναλυτής την δήλωση του Αμερικανού προέδρου υπογράμμισε πως είναι απλά... εκτός πραγματικότητας να βρεθούν σπάνιες γαίες σε αφθονία και πολύ φτηνά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση
Αναμένεται έγκριση 29.10.25

Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση

Έγκριση αναμένεται να λάβει σήμερα η νέα νομοθεσία στη Γαλλία που πρόκειται να καταστήσει την σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση

Σύνταξη
Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Νεκροί ανασύρθηκαν 2 άνθρωποι – Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού
Τραγωδία 29.10.25 Upd: 14:45

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Νεκροί ανασύρθηκαν 2 άνθρωποι – Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 12χρονος και ακόμα ένας άνθρωπος από το πολυώροφο κτίριο που κατέρρευσε στην Τουρκία, με τις προσπάθειες εντοπισμού και απεγκλωβισμού ατόμων να συνεχίζονται

Σύνταξη
Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση
Κοινωνικό συμβόλαιο 29.10.25

Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση

Πώς οι φτωχότερες μεταπολεμικές κοινωνίες αντιμετώπισαν τις ανάγκες για στέγαση και οι σύγχρονες δεν μπορούν; Και γιατί η αχαλίνωτη κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων απειλεί το κοινωνικό συμβόλαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός – Βόλος 5-0: Περίπατος των «ερυθρόλευκων» με πολλά γκολ και σούπερ Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ολυμπιακός – Βόλος 5-0: Περίπατος των «ερυθρόλευκων» με πολλά γκολ και σούπερ Γιάρεμτσουκ

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός και αποτελεσματικός και με πρωταγωνιστές τους Γιάρεμτσουκ και Μπιανκόν, συνέτριψε 5-0 τον Βόλο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Διαγωνισμό για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο Δένδιας
Ελλάδα 29.10.25

Διαγωνισμό για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο Δένδιας

Διαγωνισμό «για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς» ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ
Ελλάδα 29.10.25

Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ

Όπως αναφέρει Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, από τις 14 Μαρτίου είχε κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση στο Δρομοκαΐτειο για νοσηλεία του 38χρονου

Σύνταξη
Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου

Η κυβέρνηση μάλλον αρμενίζει στραβά καθώς οι επιλογές της προκαλούν συνεχώς παρεμβάσεις σημαντικών στελεχών που προέρχονται από τους κόλπους της. Γιατί η ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή για το στραβό αρμένισμα ταιριάζει στην κυβέρνηση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ενοχλήσεις ο Γιόβιτς, σε αναμμένα κάρβουνα η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ενοχλήσεις ο Γιόβιτς, σε αναμμένα κάρβουνα η ΑΕΚ

Ο Σέρβος, ο οποίος δεν έπαιξε στο ματς Κυπέλλου με την Ηλιούπολη, θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί αν θα είναι διαθέσιμος ενόψει των αγώνων της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό και τη Σάμροκ Ρόβερς

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού
Ελλάδα 29.10.25

Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού

Από σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία Ταυτοτήτων που λειτουργούν σε αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολα η «Ένωση», με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολα η «Ένωση», με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις (vid)

Η ΑΕΚ δεν ικανοποίησε απέναντι στην αδύναμη Ηλιούπολη, επικρατώντας «αγχωτικά» με 1-0 στο 90+6', χάρη στο γκολ του Καλοσκάμη για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 29.10.25

Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων

Σφοδρή κριτική για την ακρίβεια ασκεί στην κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το μόνο που έχει επιτραπεί είναι πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων, καρτέλ

Σύνταξη
Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι
Ελλάδα 29.10.25

Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι

Το έγκλημα συνέβη στον Ίασμο στη Ροδόπη και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία - Ο γιος του θύματος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα -

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 29.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βόλος, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
