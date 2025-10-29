Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί

Τα πτώματα των ανθρώπων που σκότωσε η αστυνομία στη Βραζιλία, στο πλαίσιο της επιχείρησης για την καταπολέμηση των εγκληματικών συμμοριών, παρατάχθηκαν σε δρόμο του Ρίο ντε Τζανέιρο. Πρόκειται για την πιο θανατηφόρα αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας, η οποία έχει προκαλέσει και διεθνείς αντιδράσεις.

132 νεκροί

Τουλάχιστον 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια των αστυνομικών επιδρομών στις οποίες συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Αρχικά είχαν ανακοινωθεί 64 θάνατοι. Μεταξύ των νεκρών, οι οποίοι συνελέγησαν από διάφορες περιοχές της πόλης στη διάρκεια της νύχτας, είναι και τέσσερις αστυνομικοί. Η τοπική κυβέρνηση δήλωσε ότι οι έφοδοι της αστυνομίας είχαν στόχο μια μεγάλη συμμορία ναρκωτικών.

Ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο, δήλωσε ότι ο αρχικός απολογισμός αφορούσε μόνο τα πτώματα που είχαν μεταφερθεί στο δημόσιο νεκροτομείο.

Θλίψη και οργή

Οι κάτοικοι της Πένια, υποστηρίζουν ότι μεταξύ των νεκρών είναι και αθώοι πολίτες. Αναζητούσαν χαμένους συγγενείς και συνέλεξαν πολλά από τα πτώματα από μια δασώδη περιοχή πίσω από τη γειτονιά τους. Εκεί, περισσότερα από 70 πτώματα ήταν παραταγμένα στη μέση του δρόμου.

«Θέλω απλώς να βγάλω τον γιο μου από εδώ και να τον θάψω», δήλωσε η Τάουα Μπρίτο, μητέρα ενός από τους νεκρούς, περιτριγυρισμένη πενθούντες, μπροστά σε μια μακρά σειρά πτωμάτων. Κάποια από αυτά ήταν σκεπασμένα με σεντόνια ή μέσα σε σάκους.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης Κάστρο δήλωσε ότι ήταν βέβαιος ότι οι νεκροί από την επιχείρηση ήταν εγκληματίες, καθώς μεγάλο μέρος των πυροβολισμών έγινε σε δασώδη περιοχή.

«Δεν νομίζω ότι κάποιος θα περπατούσε στο δάσος την ημέρα της σύγκρουσης», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Τα μόνα πραγματικά θύματα ήταν οι αστυνομικοί», είπε.

Ωστόσο, τόσο ο ΟΗΕ όσο και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν εκφράσει τον αποτροπιασμό τους. Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) επισήμανε ότι «αυτή η φονική επιχείρηση ενισχύει τις εξαιρετικά θανατηφόρες συνέπειες των αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας».

Εν αναμονή δηλώσεων Λούλα

Μέχρι στιγμής, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, που επέστρεψε στην Μπραζίλια αργά την Τρίτη από ταξίδι στη Μαλαισία, δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις επιδρομές.

Συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο Τζεράλντο Άλκμιν και μέλη του υπουργικού συμβουλίου, για να συζητήσουν το θέμα, ανέφερε το γραφείο του. Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Λούλα δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει κανένα αίτημα υποστήριξης από τις κρατικές αρχές.

Εν όψει COP30

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν το Ρίο ντε Τζανέιρο φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, γνωστή ως COP30. Μεταξύ αυτών είναι και η παγκόσμια σύνοδος κορυφής C40 των δημάρχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η βράβευση του πρίγκιπα Γουίλιαμ της Βρετανίας με το Earthshot.

Το Ρίο έχει φιλοξενήσει αρκετές παγκόσμιες εκδηλώσεις την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016, της συνόδου κορυφής της G20 του 2024 και της συνόδου κορυφής των BRICS τον Ιούλιο. Σε καμία από αυτές τις διασκέψεις δεν είχε χρησιμοποιηθεί βίας αυτής της κλίμακας.

Η κυβέρνηση της πολιτείας του Ρίο δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ με στόχο τη συμμορία Comando Vermelho. Η εγκληματική αυτή οργάνωση ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές φαβέλες, τους φτωχικούς και πυκνοκατοικημένους οικισμούς που διασχίζουν το λοφώδες παραθαλάσσιο έδαφος της πόλης.