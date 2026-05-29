Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
29.05.2026 | 20:06
Αναγκαστική προσγείωση πτήσης από Γλασκώβη προς Ουγκάντα στο αεροδρόμιο Χανίων
Κόσμος 29 Μαΐου 2026, 20:05

Δικαστικό μπλόκο στο «ταμείο Τραμπ» – Ποιους ήθελε να αποζημιώσει με τα 1,8 δισ.

Το ταμείο αυτό επικρίθηκε ευρέως στις ΗΠΑ ως «μαύρο ταμείο» που θα ανταμείβει τους πολιτικούς συμμάχους του Τραμπ

Irish goodbye: Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη να… αποχωρείτε αθόρυβα

Μια Αμερικανίδα δικαστής με απόφασή της την Παρασκευή απέτρεψε προσωρινά την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ από τη σύσταση ενός ταμείου ύψους σχεδόν 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποζημίωση των θυμάτων αυτού που ο Τραμπ έχει αποκαλέσει «χρήση της κυβέρνησης ως όπλου» («weaponization»).

Η απόφαση της ομοσπονδιακής δικαστή Λεόνι Μπρίνκεμα του Ανατολικού Δικαστικού Περιφέρειας της Βιρτζίνια εμποδίζει την κυβέρνηση Τραμπ να «προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια» για τη σύσταση ή τη λειτουργία του ταμείου, ενώ η δικαστής εξετάζει επιπλέον νομικά επιχειρήματα. Η απόφαση θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 12 Ιουνίου.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα τη δημιουργία ενός «Ταμείου κατά της Χρήσης του Δικαίου ως Όπλου» στο πλαίσιο συμφωνίας για τον διακανονισμό της αγωγής του Τραμπ κατά της Εφορίας σχετικά με τη διαρροή των φορολογικών του στοιχείων.

Δημιούργησε ένα ταμείο ύψους 1,776 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο εποπτεύεται από μια πενταμελή επιτροπή, με σκοπό την καταβολή αποζημιώσεων σε όσους αποδείξουν ότι υπήρξαν θύματα «νομικών επιθέσεων» και «χρήσης της κυβέρνησης ως όπλου», όροι που ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του έχουν χρησιμοποιήσει για να περιγράψουν τις έρευνες και τις ποινικές υποθέσεις εναντίον τους.

Η απόφαση της Παρασκευής εκδόθηκε στο πλαίσιο αγωγής που κατέθεσε μια ομάδα η οποία ισχυριζόταν ότι είχε στοχοποιηθεί «από την κυβέρνηση Τραμπ-Βανς ως ιδεολογικοί ή πολιτικοί αντίπαλοι» και υποστήριζε ότι δεν θα ήταν επιλέξιμη για πληρωμές από το ταμείο.

«Νίκη για τη διαφάνεια»

«Αυτή είναι μια νίκη για τη διαφάνεια, το κράτος δικαίου και τον αμερικανικό λαό», δήλωσε η Σκάι Πέριμαν, επικεφαλής της «Democracy Forward», της αντι-Τραμπ ομάδας που άσκησε την αγωγή. «Καμία κυβέρνηση δεν έχει την εξουσία να δαπανά δημόσια χρήματα μέσω ενός προγράμματος πολιτικών ανταμοιβών».

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Todd Blanche δήλωσε ότι δεν υπάρχουν κομματικές προϋποθέσεις σχετικά με το ποιος είναι επιλέξιμος για αποζημίωση.

Το ταμείο προκάλεσε έντονη αντίδραση, ακόμη και από ορισμένους βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Τραμπ, οι οποίοι εξέφρασαν την οργή τους για το γεγονός ότι ορισμένα άτομα που επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 θα μπορούσαν να λάβουν αποζημιώσεις που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους. Το ταμείο αυτό επικρίθηκε ευρέως ως «μαύρο ταμείο» που θα ανταμείβει τους πολιτικούς συμμάχους του Τραμπ.

Η αγωγή της Democracy Forward είναι μία από τις τουλάχιστον τρεις που αμφισβητούν τη δημιουργία του ταμείου.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τζίρο 1 δισ. έφερε το rebalancing, στο +8,4% ο Μάιος

Irish goodbye: Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη να… αποχωρείτε αθόρυβα

Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου»

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Ρουμανία: Ο Πούτιν λέει ότι το drone μάλλον ήταν ουκρανικό – Ζητά τα συντρίμμια για ανεξάρτητη έρευνα
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.05.26

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν πείθεται ότι το drone που έπεσε σε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ήταν ουκρανικό.

Από ώρα σε ώρα η τελική απόφαση των ΗΠΑ για Ιράν – «Το εμπλουτισμένο ουράνιο θα καταστραφεί», λέει ο Τραμπ
Κρίσιμη συνάντηση 29.05.26 Upd: 20:00

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν - Το επιτελείο Τραμπ συνεδριάζει στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για τελική απόφαση σχετικά με τον πόλεμο, όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος

Νεκτάριος Δαργάκης
Ιράν για ΗΠΑ: «Δεν εμπιστευόμαστε τα λόγια, θα κρίνουμε από τις πράξεις» – Συνάντηση με Ομάν για το Ορμούζ
Ανάρτηση Γκαλιμπάφ 29.05.26

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ λέει ότι το Ιράν «κατακτά παραχωρήσεις όχι μέσω διαλόγου αλλά με πυραύλους», προσθέτοντας: «Στις διαπραγματεύσεις απλώς τους κάνουμε να καταλάβουν»

Νετανιάχου: Οι IDF διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι – Επιχειρούμε στη Βηρυτό και στην Μπεκάα
Νέα κλιμάκωση 29.05.26

Οι δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου σηματοδοτούν νέα κλιμάκωση - Συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων στην Ουάσινγκτον εν μέσω των επιθέσεων των IDF

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσευχήθηκε στην Αγία Σοφία ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης
29 Μαΐου 1453 29.05.26

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πήγε στην Αγία Σοφία για την προσευχή της Παρασκευής. Και σε δήλωσή του υποστήριξε ότι «κάποιοι ηττημένοι δεν μπορούν να χωνέψουν ότι το κάλεσμα για προσευχή γίνεται από εκεί».

Η Μόσχα αρνείται ότι το drone που έπληξε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό – Απειλές πολέμου από Μεντβέντεφ
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.05.26

Η Ρουμανία έκλεισε το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνστάντζα και κήρυξε τον γενικό πρόξενο της Ρωσίας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Ωστόσο η Μόσχα αρνείται ότι έχει σχέση με το drone που τραυμάτισε δύο ανθρώπους.

Λίβανος: Έντεκα παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες την τελευταία εβδομάδα
Από ισραηλινά πλήγματα 29.05.26

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στον Λίβανο παρά την κατ' όνομα εκεχειρία - Μεγάλοι χαμένοι τα παιδιά - Οι IDF εκδίδουν συνεχώς εντολές εκκένωσης

Βουλγαρία: Δίνει διορία για την παραμονή αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών – Τι ζητά ως αντάλλαγμα
Ένα μήνα 29.05.26

Περιθώριο ενός μήνα δίνει η Βουλγαρία στις ΗΠΑ για την παραμονή των στρατιωτικών της αεροσκαφών στη χώρα, εφόσον δεν ικανοποιήσει το αίτημά της

Ρουμανία: «Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε στην επίθεση» – Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους, λέει ο Ρούτε
Πτώση drone 29.05.26

Οι ένοπλες δυνάμεις στη Ρουμανία δεν πρόλαβαν να καταρρίψουν το drone που φέρεται να προέρχεται από τη Ρωσία και χτύπησε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες

Τζέι Ντι Βανς: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στις διατυπώσεις
Τι θα κάνει ο Τραμπ 29.05.26

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα
Κόσμος 29.05.26

Η Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Βομβαρδισμοί, ασθένειες, υποσιτισμός, εκτοπισμός – Γάζα, ο εφιάλτης διαρκείας μιας ανθρωπιστικής καταστροφής
Όνειδος 29.05.26

Με την εκεχειρία μόνο κατ’ όνομα και με την ειρηνευτική διαδικασία βαλτωμένη, στη Γάζα παγιώνεται μια κατάσταση αβεβαιότητας, με τα δεινά των άμαχων Παλαιστινίων μόνο να κορυφώνονται

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή: το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

«Πώς μπορεί να πιστέψει κανείς τον πρωθυπουργό, ο οποίος δήθεν συμφωνεί με το ΠΑΣΟΚ να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, αλλά όποτε προκύπτει δικογραφία που εμπλέκει υπουργούς του, το χρησιμοποιεί για να δέσει τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης;», αναρωτιέται ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας το ζήτημα της πολιτικής αξιοπιστίας ως ζητούμενο της αλλαγής σελίδας για τη χώρα

Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac
«Φήμη και πλούτος» 29.05.26

Σύμφωνα με την New York Post, ο Keefe D φέρεται να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τη δολοφονία του Tupac σε ηχογραφημένες κλήσεις, ενώ συζητούσε για πιθανά κινηματογραφικά έργα για την υπόθεση.

Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι επιστρέφει πιο αιματηρός από ποτέ
Τρόμος 29.05.26

Ο πιο διάσημος Δράκουλας όλων των εποχών, αυτός του Κρίστοφερ Λι, επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες 68 χρόνια μετά την κυκλοφορία του - και για πρώτη φορά με τις κομμένες σκηνές που έκαναν τους θεατές να λιποθυμούν

Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ
On Field 29.05.26

Οι ορισμοί των Σιδηρόπουλου, Παπαδόπουλου σε φιλικούς αγώνες Εθνικών ομάδων δείχνουν ότι δεν υπολογίζουν τις ΕΠΟ και ΚΕΔ στο εξωτερικό. Ο Παπαδόπουλος κρεμάει τη σφυρίχτρα του

Απορρίφθηκε εκ νέου το εμπορικό σήμα Turkaegean – «Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις», λέει ο Θεοδωρικάκος
Σε δεύτερο βαθμό 29.05.26

Στις 16 Ιουλίου του 2021 ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας (ΤGA) κατέθεσε προς κατοχύρωση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εμπορικό σήμα «Turkaegean»

Το Βρετανικό Μουσείο, η «σιωνιστική προπαγάνδα» και οι Εβραίοι ενάντια στο Ισραήλ
Παρασκήνιο 29.05.26

Το Βρετανικό Μουσείο ακύρωσε ομιλία για το αρχαίο Ισραήλ και την Ιουδαία, με Εβραίους σχολιαστές να κάνουν λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και άλλους να ετοιμάζουν διαμαρτυρίες.

LIVE ο τέταρτος τελικός: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 29.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον 4ο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις πανελλαδικές: Αισιοδοξία και καλή επιτυχία, τα άλλα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς
ΠΑΣΟΚ 29.05.26

«Αισιοδοξία και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Τι συμβαίνει όταν ένα θαλάσσιο αγγούρι διαμελίζεται; Τα κομμάτια του ζουν σαν ζόμπι για χρόνια
Μεταξύ ζωής και θανάτου 29.05.26

Βιολόγοι ανακάλυψαν τυχαία ένα θαλάσσιο αγγούρι με «αθάνατους» ιστούς. Τα ευρήματα ίσως αποδειχθούν πολύτιμα στην αγανεννητική ιατρική.

Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίου σιδήρων και μετάλλων για εκτεταμένη ρύπανση στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 29.05.26

Κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. πραγματοποίησε έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίου σιδήρων και μετάλλων για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

