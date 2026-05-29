Βόλος: 47χρονος πέθανε την ώρα που η κόρη του έδινε Πανελλαδικές
Τραγωδία σήμερα το πρωί στον Βόλο με 47χρονο να εντοπίζεται νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του.
Νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του εντοπίστηκε σήμερα το πρωί ένας 47χρονος επιχειρηματίας εστίασης στη Νέα Ιωνία στον Βόλο, τον οποίο βρήκε ο μικρός γιος του.
Το παιδί τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Πιθανολογείται πως 0 47χρονος υπέστη έμφραγμα. Πληροφορίες από τοπικά μέσα μεταδίδουν πως ο 47χρονος άνδρας ήταν ιδιαίτερα αγχωμένος τις τελευταίες ημέρες, καθώς η κόρη του έδινε Πανελλήνιες.
Η σύζυγος του άτυχου 47χρονου στο άκουσμα της είδησης κατέρρευσε στα χέρια συγγενών και ζήτησε να μην ενοχληθεί το παιδί της την ώρα της εξέτασης.
Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ο 47χρονος μόλις χθες μέσα από την ιστοσελίδα του μαγαζιού που διατηρεί στα social media ευχόταν στην κόρη του καλή επιτυχία, όπως και σ’ όλα τα παιδιά που δίνουν Πανελλαδικές Εξετάσεις. «Ένα τσιπουράκι επιβάλλεται πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων για χαλάρωση!!! Καλή επιτυχία στα παιδιά μας!!!» έγραφε.
