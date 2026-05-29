Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Το θέμα που κλήθηκαν να αναπτύξουν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων είναι οι λόγοι για τους οποίους αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στην εποχή μας και να προτείνουν «τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών».

Η καθηγήτρια Ειρήνη Σαραντίτη από τα φρονιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, δίνει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα σημερινά θέματα.

Δείτε όσα αναφέρει:

«Το θέμα που επέλεξε η επιτροπή για το εφετινό θέμα της έκθεσης είναι αρκετά επίκαιρο και ενδιαφέρον. Τυπικά, το θέμα της τρίτης ηλικίας και της ανθρώπινης μοναξιάς αφορά θεματική ενότητα της Α’ Λυκείου, με αναφορές , όμως, σε ενότητες και των άλλων τάξεων.

Η περίληψη είναι εστιασμένη σε ένα ερώτημα που εύκολα εντοπίζεται από το Κείμενο 1.

Τα θέματα Β’ της θεωρίας είναι σαφή, χωρίς κάποια δυσκολία για τους μαθητές που έχουν μελετήσει.

Το ποίημα του Εμπειρίκου, πέρα από το γεγονός ότι μεταφέρει ένα αισιόδοξο μήνυμα στους νέους, και από εξεταστικής άποψης είναι κατανοητό, εύκολα διαχειρίσιμο στα νοήματά του.

Το θέμα Δ έχει ξεκάθαρη δομή ερωτήσεων, με απαντήσεις που μπορούν να διαμορφωθούν τόσο από προσωπικές εμπειρίες των μαθητών, όσα και από τα δοθέντα κείμενα»