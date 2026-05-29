Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις για τις Πανελλαδικές 2026
Το θέμα που κλήθηκαν να αναπτύξουν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων είναι οι λόγοι για τους οποίους αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στην εποχή μας και να προτείνουν «τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών».
Η καθηγήτρια Ειρήνη Σαραντίτη από τα φρονιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, δίνει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα σημερινά θέματα.
Δείτε όσα αναφέρει:
«Το θέμα που επέλεξε η επιτροπή για το εφετινό θέμα της έκθεσης είναι αρκετά επίκαιρο και ενδιαφέρον. Τυπικά, το θέμα της τρίτης ηλικίας και της ανθρώπινης μοναξιάς αφορά θεματική ενότητα της Α’ Λυκείου, με αναφορές , όμως, σε ενότητες και των άλλων τάξεων.
Η περίληψη είναι εστιασμένη σε ένα ερώτημα που εύκολα εντοπίζεται από το Κείμενο 1.
Τα θέματα Β’ της θεωρίας είναι σαφή, χωρίς κάποια δυσκολία για τους μαθητές που έχουν μελετήσει.
Το ποίημα του Εμπειρίκου, πέρα από το γεγονός ότι μεταφέρει ένα αισιόδοξο μήνυμα στους νέους, και από εξεταστικής άποψης είναι κατανοητό, εύκολα διαχειρίσιμο στα νοήματά του.
Το θέμα Δ έχει ξεκάθαρη δομή ερωτήσεων, με απαντήσεις που μπορούν να διαμορφωθούν τόσο από προσωπικές εμπειρίες των μαθητών, όσα και από τα δοθέντα κείμενα»
