Πόρος: Η 7χρονη Σοφία στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι – Ποιο είναι το αγαπημένο της πιόνι
Μπορεί να είναι μόλις 7 ετών αλλά έχει ήδη κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης. Ο λόγος για τη μικρή Σοφία Καλισκάμη από τον Πόρο, η οποία κατέκτησε τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι.
Η μικρή σκακίστρια από τον Πόρο μίλησε στον ΑΝΤ1 για την αγάπη της για το σκάκι και τη μεγάλη επιτυχία της, αποκαλύπτοντας πως η σχέση της με το παιχνίδι ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία.
«Στην αρχή απλά είδα μια σκακιέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό. Όταν ήμουν δύο χρονών, η μαμά μου μού εξήγησε τι ήταν και άρχισα να μαθαίνω σκάκι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το αγαπημένο της πιόνι είναι η βασίλισσα.
Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Σοφία ακολουθεί ένα καθημερινά απαιτητικό πρόγραμμα προπονήσεων διάρκειας δύο έως τριών ωρών, συνδυάζοντάς το με τις σχολικές της υποχρεώσεις.
Η μητέρα της τονίζει πως το σημαντικότερο μάθημα που προσφέρει το σκάκι στα παιδιά δεν είναι μόνο η νίκη, αλλά και η διαχείριση της ήττας.
«Το πιο σημαντικό στο σκάκι, ειδικά στην αρχή, είναι να μάθουν τα παιδιά όχι μόνο να κερδίζουν, αλλά και να χάνουν και να διαχειρίζονται την ήττα», ανέφερε.
Ο προπονητής της, Παντελής Λυκουριώτης, θυμάται την πρώτη φορά που την είδε σε τουρνουά στο Ναύπλιο και ξεχώρισε αμέσως το ταλέντο της. «Ξεχώρισε για την ευγένεια, την ωριμότητα και τη συγκέντρωσή της. Είναι ένα πολύ ώριμο παιδί για την ηλικία του και έχει μεγάλη κλίση στο σκάκι», δήλωσε.
