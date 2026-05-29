Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο στη Νάουσα ο πολυέλαιος αποκολλήθηκε από την οροφή και έπεσε σε δικηγόρο.

Ευτυχώς η δικηγόρος Σοφία Ζεϊμπέκη δεν τραυματίστηκε αν και το μέρος που στεκόταν γέμισε θραύσματα.

«Ήμουν τόσο τυχερή, που κι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω. Έπεσε ακριβώς από πάνω μου. Διαλύθηκε το φωτιστικό και δεν έπαθα τίποτα. Βγήκα αλώβητη από όλο αυτό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης δικαστηρίου», είπε στο Mega.

Κτιριακά προβλήματα

Η ίδια περιέγραψε την κατάσταση των δικαστικών αιθουσών ως άθλια, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο πρωτοδικείο της Νάουσας ήταν παλαιότερα ειρηνοδικείο και αναβαθμίστηκε σε πρωτοδικείο χωρίς να γίνουν απαραίτητες ανακαινίσεις, ενώ τα φωτιστικά στις αίθουσες είναι ξεχαρβαλωμένα.

«Η πρόεδρος ξαφνιάστηκε, σοκαρίστηκε και μετά κατέβηκε να δει σε τι κατάσταση είμαι. Εννοείται ότι το ακροατήριο ήταν γεμάτο από κόσμο, γιατί γινόταν οι δίκες κανονικότατα. Δεν ήμουν μόνο εγώ και η πρόεδρος. Υπήρχαν και συνάδελφοι δικηγόροι. Ευτυχώς δεν έπαθε κανένας τίποτα», συμπλήρωσε η κ. Ζεϊμπέκη.