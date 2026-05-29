Νάουσα: Φωτιστικό έπεσε στο κεφάλι δικηγόρου κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο
Το ειρηνοδικείο στη Νάουσα αναβαθμίστηκε σε Πρωτοδικείο χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες κτιριακές ανακαινίσεις
- Τρόμος για οκτώ άτομα που εγκλωβίστηκαν σε roller coaster στον αέρα
- Αγαπηδάκη: Χάνεται η αίσθηση του χρόνου και η κριτική σκέψη με το doomscrolling
- Ξέχασαν 17χρονη ΑμεΑ επί δύο ώρες μέσα σε λεωφορείο - Έρευνα μετά από καταγγελία της μητέρας
- Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει σημάδια Αλτσχάιμερ δεκαετίες νωρίτερα - Τι έδειξε έρευνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο στη Νάουσα ο πολυέλαιος αποκολλήθηκε από την οροφή και έπεσε σε δικηγόρο.
Ευτυχώς η δικηγόρος Σοφία Ζεϊμπέκη δεν τραυματίστηκε αν και το μέρος που στεκόταν γέμισε θραύσματα.
«Ήμουν τόσο τυχερή, που κι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω. Έπεσε ακριβώς από πάνω μου. Διαλύθηκε το φωτιστικό και δεν έπαθα τίποτα. Βγήκα αλώβητη από όλο αυτό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης δικαστηρίου», είπε στο Mega.
Κτιριακά προβλήματα
Η ίδια περιέγραψε την κατάσταση των δικαστικών αιθουσών ως άθλια, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο πρωτοδικείο της Νάουσας ήταν παλαιότερα ειρηνοδικείο και αναβαθμίστηκε σε πρωτοδικείο χωρίς να γίνουν απαραίτητες ανακαινίσεις, ενώ τα φωτιστικά στις αίθουσες είναι ξεχαρβαλωμένα.
«Η πρόεδρος ξαφνιάστηκε, σοκαρίστηκε και μετά κατέβηκε να δει σε τι κατάσταση είμαι. Εννοείται ότι το ακροατήριο ήταν γεμάτο από κόσμο, γιατί γινόταν οι δίκες κανονικότατα. Δεν ήμουν μόνο εγώ και η πρόεδρος. Υπήρχαν και συνάδελφοι δικηγόροι. Ευτυχώς δεν έπαθε κανένας τίποτα», συμπλήρωσε η κ. Ζεϊμπέκη.
- Πανελλαδικές: «Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω…» – Οι ατάκες μαθητών για το θέμα της έκθεσης
- «Βλέπει» Σφαιρόπουλο η Μπαρτσελόνα
- «Φως στο Τούνελ»: Τι θα δούμε στην αποψινή εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη
- Συνάντηση Παπανδρέου και Μάντζου με την Πρόεδρο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
- Νάουσα: Φωτιστικό έπεσε στο κεφάλι δικηγόρου κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο
- Αττικόν: Σε ύφεση η έξαρση γαστρεντερίτιδας – Πέντε νέα κρούσματα σε 3 ημέρες
- Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
- Μουντιάλ 2026: Κανονικά στην αποστολή της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέσι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις