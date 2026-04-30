Τεράστια τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια – Ελλείψεις και μετά τα όσα έγιναν με τον 89χρονο

Στην είσοδο του Πρωτοδικείου μπορεί κανείς να βλέπει τα τουρνικέ, τις μαγνητικές πύλες και τους ανιχνευτές μετάλλων.

Εξοπλισμός απαραίτητος για την ασφάλεια σε κάθε δικαστήριο… που όμως είναι εκτός λειτουργίας.

Η είσοδος στα δικαστήρια δύο μέρες μετά τα γεγονότα με τον 89χρονο που άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας 4 δικαστικές υπαλλήλους, εξακολουθεί να γίνεται από μία πόρτα χωρίς κανέναν έλεγχο.

Ακόμη και η σημερινή παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν τυπική, λόγω της συγκέντρωσης δικαστικών υπαλλήλων που ζητούσαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Πιο σοβαρά κενά στην περιφέρεια

Στην περιφέρεια, τα κενά ασφαλείας είναι ακόμη πιο τρανταχτά.

Στο δικαστικό Μέγαρο του Βόλου δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην είσοδο. Μάλιστα, δίπλα από την πόρτα υπάρχει και μια μαγνητική πύλη η οποία όμως δεν λειτουργεί.

Ελλιπή μέτρα φύλαξης και στην Πάτρα, με την κάμερα του MEGA να μπαίνει στο διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών και να φτάνει μέχρι το ασανσέρ, χωρίς κανέναν έλεγχο. Ίδια εικόνα και στην Κρήτη.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι καταγγέλλουν συχνά τις ελλείψεις, αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Ακόμη και για το Πρωτοδικείο της Αθήνας, ο υπουργός Δικαιοσύνης φάνηκε να μην γνώριζε πως δεν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας.

«Το είδα και εγώ και είπαμε να δούμε τι γίνεται. Επί δεκαετίες η εκτίμηση ήταν ότι εκεί δεν απαιτούνται και πως να σας πω η εκτίμηση αποδεικνυόταν σωστή μέχρι προχθές. Ότι δεν χρειαζόταν κάποιο ειδικό μέτρο», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Μέτρα κατόπιν εορτής

Για μία ακόμη φορά, η Πολιτεία τρέχει να λάβει μέτρα κατόπιν εορτής. Όπως συνέβη και στη Θεσσαλονίκη το 2024, μετά τον φάκελο βόμβα που έφτασε στην Πρόεδρο Εφετών.

Εκεί, πλέον, η είσοδος των πολιτών γίνεται μόνο από την κεντρική θύρα και όλοι θα πρέπει να περάσουν από μηχάνημα x-ray για να μπουν.

Λειτουργούν όλα… ρολόι στην Καλαμάτα

Διαφορετική ωστόσο, είναι η εικόνα από την Καλαμάτα.

«Εν αντιθέσει με όσα συμβαίνουν σε άλλες υπηρεσίες ανά την χώρα εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας η δικαστική αστυνομία έχει όλα τα μέσα στην διάθεση της πρώτων κανείς δεν μπαίνει εάν δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα το δεύτερο έχουμε μαγνητική πύλη μηχάνημα X-Ray αλλά και ειδικά διαμορφωμένοι χώρο για τα άτομα που έχουν προβλήματα», μεταδίδει ο δημοσιογράφος του MEGA.

Κάτι που θα έπρεπε να συμβαίνει σε όλα τα δικαστικά κτήρια της χώρας, αποτελεί δυστυχώς εξαίρεση.