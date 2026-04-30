Απόφαση για συνέχιση των κινητοποιήσεων τους, έλαβαν σήμερα η Δικαστικοί Υπάλληλοι της Αθήνας.

Μετά από την διήμερη αποχή από τα καθήκοντά τους χθες και σήμερα, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν την Δευτέρα και την Τρίτη 4 και 5 Μαΐου , αφού όπως λένε δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για την προστασία τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι κινητοποιήσεις τους ξεκίνησαν με αφορμή το τραγικό γεγονός που συνέβη στις 28-4-2026 όταν ένοπλος 89χρονος εισήλθε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου και πυροβόλησε με αποτέλεσμα των τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των Δικαστικών Υπαλλήλων της Αθήνας

«Οι κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ καθώς μέχρι στιγμής κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει ληφθεί, ως εξής:

► Δευτέρα 4/5 – Ολοήμερη αποχή στις υπηρεσίες και τα τμήματα που στεγάζονται στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας και δίωρη διακοπή εργασιών κατά τις ώρες 09.00 – 11.00 στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας.

Στις 09.30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου και θα ακολουθήσει σύσκεψη – συζήτηση στις 11.00 σε αίθουσα εντός του κτηρίου, στην οποία προσκαλούμε να συμμετέχουν και τους εκπροσώπους των υπόλοιπων συνδικαλιστικών οργανώσεων στον χώρο της δικαιοσύνης.

► Τρίτη 5/5 – Ολοήμερη αποχή στις υπηρεσίες και τα τμήματα που στεγάζονται στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας και δίωρη διακοπή εργασιών κατά τις ώρες 09.00 – 11.00 στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας.

Στις 09.30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μπροστά στο Κτήριο 6 στην Πρώην Σχολή Ευελπίδων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ