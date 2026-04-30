Νέα αποχή των Δικαστικών Υπαλλήλων της Αθήνας: Νέα αποχή Δευτέρα και Τρίτη 4 και 5 Μαΐου
- Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης
- Βίντεο ντοκουμέντο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε διαρρήκτη - Ο δράστης του επιτέθηκε με κατσαβίδι
- Μαχαίρωσαν 30χρονο στην κοιλιά στην Ανάβυσσο – Σε σοβαρή κατάσταση η υγεία του
- Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
Απόφαση για συνέχιση των κινητοποιήσεων τους, έλαβαν σήμερα η Δικαστικοί Υπάλληλοι της Αθήνας.
Μετά από την διήμερη αποχή από τα καθήκοντά τους χθες και σήμερα, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν την Δευτέρα και την Τρίτη 4 και 5 Μαΐου , αφού όπως λένε δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για την προστασία τους.
Υπενθυμίζεται ότι οι κινητοποιήσεις τους ξεκίνησαν με αφορμή το τραγικό γεγονός που συνέβη στις 28-4-2026 όταν ένοπλος 89χρονος εισήλθε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου και πυροβόλησε με αποτέλεσμα των τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων.
Ολόκληρη η ανακοίνωση των Δικαστικών Υπαλλήλων της Αθήνας
«Οι κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ καθώς μέχρι στιγμής κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει ληφθεί, ως εξής:
► Δευτέρα 4/5 – Ολοήμερη αποχή στις υπηρεσίες και τα τμήματα που στεγάζονται στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας και δίωρη διακοπή εργασιών κατά τις ώρες 09.00 – 11.00 στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας.
Στις 09.30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου και θα ακολουθήσει σύσκεψη – συζήτηση στις 11.00 σε αίθουσα εντός του κτηρίου, στην οποία προσκαλούμε να συμμετέχουν και τους εκπροσώπους των υπόλοιπων συνδικαλιστικών οργανώσεων στον χώρο της δικαιοσύνης.
► Τρίτη 5/5 – Ολοήμερη αποχή στις υπηρεσίες και τα τμήματα που στεγάζονται στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας και δίωρη διακοπή εργασιών κατά τις ώρες 09.00 – 11.00 στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας.
Στις 09.30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μπροστά στο Κτήριο 6 στην Πρώην Σχολή Ευελπίδων.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
- ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας
- και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας μας και της ζωής μας!
- Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο
- Τι είναι ο ΟΠΕΚ και πώς επηρεάζει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου;
- Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο
- Παράπονα για τη διαιτησία έκανε ο Ιτούδης: «Σε τρία ματς κόντρα στη Ρεάλ οι βολές ήταν 64-35»
- Κάν’το όπως η Μέριλ Στριπ – Αρνήθηκε ρόλο, ώστε να της προτείνουν διπλάσιο μισθό
- Ανάπτυξη: Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία – Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα
- Πέθανε ο Κρεγκ Βέντερ, ο επιστήμονας που διάβασε πρώτος το ανθρώπινο γονιδίωμα
- Ρόδος: Αθώα η 19χρονη υπάλληλος που διέθεσε αλκοόλ σε ανήλικη
