Νέα αποχή των δικαστικών υπαλλήλων: «Δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη αν θα γυρίσουμε στα παιδιά μας»

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας, οι οποίοι βρίσκονται για δεύτερη συνεχή ημέρα σε καθεστώς ολοήμερης αποχής από τα καθήκοντά τους, με αφορμή την ένοπλη επίθεση της περασμένης Τρίτης στο Πρωτοδικείο της οδού Λουκάρεως.

Οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου, κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας μέσω της λεωφόρου Αλεξάνδρας, φτάνοντας μέχρι τον Άρειο Πάγο.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, Στρατής Δουνιάς, σε δηλώσεις του, διεμήνυσε ότι πρέπει επιτέλους να ληφθούν μέτρα.

«Όπως και χθες έτσι και σήμερα είναι η συγκέντρωσή μας μεγάλη, είναι δυναμική, η απαίτηση μας είναι δεδομένη. Αυτό που ζητάμε, αυτό που διεκδικούμε με όλη μας τη φωνή είναι να μπορούμε να εργαζόμαστε με ασφάλεια, να ληφθούν επιτέλους όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας μας», τόνισε ο κ. Δουνιάς.

Ο ίδιος στάθηκε σε μια λεπτομέρεια του συμβάντος: «Δυστυχώς μοιάζει με τραγική ειρωνεία, αλλά το συμβάν αυτό που οδήγησε στον τραυματισμό τεσσάρων συναδελφισσών μας και φυσικά και του συναδέλφου στον ΕΦΚΑ, συνέβη την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι δικαστικές υπηρεσίες και ο κάθε χώρος εργασίας να είναι πραγματικά ασφαλής για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτούς, για όσους προσέρχονται και φυσικά για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς».

Σοβάδες, πλημμύρες και τυφλές έξοδοι κινδύνου

Πέρα από το βίαιο περιστατικό ο κ. Δουνιάς εστίασε και σε δομικά προβλήματα στα δικαστικά μέγαρα που θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των υπαλλήλων.

«Έχουμε μιλήσει για χώρους εργασίας οι οποίοι εγκυμονούν πραγματικά κινδύνους παντού και για παγίδες. Δεν είναι μόνο πλέον τα αυτονόητα και αυταπόδεικτα κενά ασφαλείας εδώ στη Λουκάρεως.

Είναι και μια σειρά άλλες ελλείψεις, όπως ενδεικτικά: έξοδοι κινδύνου οι οποίες οδηγούν σε τυφλά σημεία, κτίρια που έχουν σοβαρά προβλήματα και πλημμυρίζουν, πέφτουν σοβάδες, πέφτουν ταβάνια και μέχρι στιγμής η τύχη μας βοηθά», υπογράμμισε.

«Ως πότε θα μας βοηθάει η τύχη; Δεν μπορεί η ζωή μας, η υγεία μας, το αν θα γυρίσουμε στο σπίτι μας, στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας, να εξαρτάται από το αν θα έχουμε βοηθό την τύχη» ανέφερε κλείνοντας.

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων επισκέφθηκαν σήμερα το τμήμα της Γραμματείας του Πρωτοδικείου.

Συνομίλησαν με την προϊσταμένη καθώς και με τους αυτόπτες υπαλλήλους του Τμήματος, που παρά το ισχυρό σοκ τους ενημέρωσαν για τις συνθήκες κατά τις οποίες έλαβε χώρα η εγκληματική ενέργεια.

Δήλωσαν για άλλη μια φορά την αμέριστη συμπαράστασή υους τόσο προς τους τραυματισθέντες συναδέλφους τους, όσο και ως προς τους ίδιους.

Μάλιστα δεσμευθήκαν να ενεργήσουν καθετί δυνατό, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι όλοι οι παράγοντες της Δικαιοσύνης, δικαστικοί γραμματείς, δικαστικοί λειτουργοί και δικηγόροι, θα μπορούν να εκτελούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους χωρίς φόβο, σε ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες.