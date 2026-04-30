Νέα αποχή των δικαστικών υπαλλήλων: «Δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη αν θα γυρίσουμε στα παιδιά μας»
Ελλάδα 30 Απριλίου 2026, 13:33

Νέα αποχή των δικαστικών υπαλλήλων: «Δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη αν θα γυρίσουμε στα παιδιά μας»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων δήλωσε ότι αυτό που ζητούν είναι να μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας τους

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας, οι οποίοι βρίσκονται για δεύτερη συνεχή ημέρα σε καθεστώς ολοήμερης αποχής από τα καθήκοντά τους, με αφορμή την ένοπλη επίθεση της περασμένης Τρίτης στο Πρωτοδικείο της οδού Λουκάρεως.

Οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου, κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας μέσω της λεωφόρου Αλεξάνδρας, φτάνοντας μέχρι τον Άρειο Πάγο.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, Στρατής Δουνιάς, σε δηλώσεις του, διεμήνυσε ότι πρέπει επιτέλους να ληφθούν μέτρα.

«Όπως και χθες έτσι και σήμερα είναι η συγκέντρωσή μας μεγάλη, είναι δυναμική, η απαίτηση μας είναι δεδομένη. Αυτό που ζητάμε, αυτό που διεκδικούμε με όλη μας τη φωνή είναι να μπορούμε να εργαζόμαστε με ασφάλεια, να ληφθούν επιτέλους όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας μας», τόνισε ο κ. Δουνιάς.

Ο ίδιος στάθηκε σε μια λεπτομέρεια του συμβάντος: «Δυστυχώς μοιάζει με τραγική ειρωνεία, αλλά το συμβάν αυτό που οδήγησε στον τραυματισμό τεσσάρων συναδελφισσών μας και φυσικά και του συναδέλφου στον ΕΦΚΑ, συνέβη την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι δικαστικές υπηρεσίες και ο κάθε χώρος εργασίας να είναι πραγματικά ασφαλής για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτούς, για όσους προσέρχονται και φυσικά για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς».

Σοβάδες, πλημμύρες και τυφλές έξοδοι κινδύνου

Πέρα από το βίαιο περιστατικό ο κ. Δουνιάς εστίασε και σε δομικά προβλήματα στα δικαστικά μέγαρα που θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των υπαλλήλων.

«Έχουμε μιλήσει για χώρους εργασίας οι οποίοι εγκυμονούν πραγματικά κινδύνους παντού και για παγίδες. Δεν είναι μόνο πλέον τα αυτονόητα και αυταπόδεικτα κενά ασφαλείας εδώ στη Λουκάρεως.

Είναι και μια σειρά άλλες ελλείψεις, όπως ενδεικτικά: έξοδοι κινδύνου οι οποίες οδηγούν σε τυφλά σημεία, κτίρια που έχουν σοβαρά προβλήματα και πλημμυρίζουν, πέφτουν σοβάδες, πέφτουν ταβάνια και μέχρι στιγμής η τύχη μας βοηθά», υπογράμμισε.

«Ως πότε θα μας βοηθάει η τύχη; Δεν μπορεί η ζωή μας, η υγεία μας, το αν θα γυρίσουμε στο σπίτι μας, στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας, να εξαρτάται από το αν θα έχουμε βοηθό την τύχη» ανέφερε κλείνοντας.

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων επισκέφθηκαν σήμερα το τμήμα της Γραμματείας του Πρωτοδικείου.

Συνομίλησαν με την προϊσταμένη καθώς και με τους αυτόπτες υπαλλήλους του Τμήματος, που παρά το ισχυρό σοκ τους ενημέρωσαν για τις συνθήκες κατά τις οποίες έλαβε χώρα η εγκληματική ενέργεια.

Δήλωσαν για άλλη μια φορά την αμέριστη συμπαράστασή υους τόσο προς τους τραυματισθέντες συναδέλφους τους, όσο και ως προς τους ίδιους.

Μάλιστα δεσμευθήκαν να ενεργήσουν καθετί δυνατό, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι όλοι οι παράγοντες της Δικαιοσύνης, δικαστικοί γραμματείς, δικαστικοί λειτουργοί και δικηγόροι, θα μπορούν να εκτελούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους χωρίς φόβο, σε ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες.

Ελληνική οικονομία: Χαμηλώνει στο 1,9% τον πήχη για την ανάπτυξη το 2026 η Fitch Solutions

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος – Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα – Η υπερασπιστική γραμμή του
Η πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 89χρονος είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων - ενός στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών στο Πρωτοδικείο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε
Το ανήλικο παιδί κινούνταν με τα πόδια σε περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος τραυματίζοντάς τον ευτυχώς ελαφρά

«Θα είμαι σε όλα τα δελτία ειδήσεων» – Όσα είπε ο 89χρονος πιστολέρο στον αστυνομικό που τον συνέλαβε
Ο 89χρονος είχε γεμάτο 38άρι σε ειδική επιχειρησιακή θήκη μασχάλης - «Είχαμε την πληροφορία ότι μπορεί να είναι οπλισμένος, οπότε περιμέναμε να κατέβει στο λόμπι για να έχουμε μεγαλύτερο οπτικό πεδίο»

Εργατική Πρωτομαγιά: Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αττική
Τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, για αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου

Πιερρακάκης: Ζητεί από το ΝΣΚ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα
Επιτάχυνση διαδικασιών με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Τέμπη, Μάτι, Μάνδρα, αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» – Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι
Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε ελιγμό με το πατίνι προκειμένου να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο
Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό

Άγρια κόντρα και ξέσπασμα Δουδωνή κατά Κωνστατοπούλου για τις ανεξάρτητες αρχές στη Βουλή: «Υπηρετείτε σχέδιο»
Αφορμή αποτέλεσε η σύμφωνη γνώμη που εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ στη πρόταση του Νίκητα Κακλαμάνη για τοποθέτηση της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΑΣΟΚ: Ήξερε η κυβέρνηση για την ενέργεια των ισραηλινών σκαφών στο Global Sumud Flotilla;
«Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση έναντι αυτής της παράνομης ενέργειας;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, μετά τις ενέργειες του Ισραήλ κατά του διεθνή στολίσκου

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
«Ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους
Το ΚΚΕ τονίζει ότι «τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η έκφραση αλληλεγγύης του ελληνικού λαού και του οργανωμένου κινήματός του απέναντι σε κάθε λαό που γίνεται θύμα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας»

Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης
Την ανάγκη για στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών δήμων τόνισε ο δημαρχος Χάλκης στην επιτροπή περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Βραζιλιάνος που ήθελε η ΑΕΚ… κατάφερε να χάσει τρία πέναλτι σε έξι λεπτά (vids)
Ο Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο, μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ πριν από δύο καλοκαίρια, έχασε τρία πέναλτι μέσα σε διάστημα έξι λεπτών -για την ίδια μάλιστα φάση- στο τελευταίο ματς της ομάδας του για το Κόπα Σουνταμερικάνα...

Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Ένα άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου και όλοι αναρωτιούνται αν είναι το νέο έργο του Banksy

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

