Εξιτήριο για τις 4 γυναίκες που τραυμάτισε ο 89χρονος στο Πρωτοδικείο – Παραμένει νοσηλευόμενος ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ

Οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν από τα σκάγια του 89χρονου κατά την επίθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Σύμφωνα με τις ιατρικές πληροφορίες, η κατάστασή τους είναι σταθερή και δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω νοσηλεία τους.

Ποιο σοβαρά ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ

Αντίθετα, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ που τραυματίστηκε στο περιστατικό παραμένει για νοσηλεία στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του ίδιου νοσοκομείου, όπου συνεχίζει να παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπάλληλος δέχθηκε τα σκάγια χαμηλά στο πόδι.

Αύριο απολογείται ο 89χρονος

Στο μεταξύ αύριο Πέμπτη στη μία το μεσημέρι θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για την απολογία του ο 89χρονος κατηγορούμενος μετά από προθεσμία που έλαβε για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Ο κατηγορούμενος για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα φέρεται να δηλώνει ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι αν ήθελε να σκοτώσει υπαλλήλους, θα τους στόχευε και δεν θα πυροβολούσε στο έδαφος.

Όπως φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς, αυτό που ήθελε να πετύχει ήταν να δημιουργήσει “ντόρο”, ώστε να λυθεί το θέμα της διεκδίκησής του για αύξηση της σύνταξης που λάμβανε στην Ελλάδα ως συνταξιούχος εξωτερικού, το οποίο είχε κριθεί μη νόμιμο.