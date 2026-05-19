Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης μητέρας που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα νέο, σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο με θύμα δύο γυναίκες, μάνα και κόρη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, διακρίνεται η μοιραία BMW του 44χρονου να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην εθνική οδό Λίνδου – Ρόδου. Ο ήχος της σύγκρουσης, αλλά και τα δευτερόλεπτα που ακολουθούν προκαλούν ανατριχίλα.

Οι δύο γυναίκες περίμεναν στη διασταύρωση στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου για να περάσουν ακριβώς απέναντι. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το αυτοκίνητο του δράστη έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Αποτέλεσμα; Τα δύο ΙΧ να συγκρουστούν και οι δύο γυναίκες να χάσουν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους.

«Δεν λειτουργούσαν τα φανάρια»

Τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα είναι πολλά. Κάτοικοι της Αφάντου, όπου έγινε η μοιραία σύγκρουση καταγγέλλουν ότι τις τελευταίες ημέρες ο ερυθρός σηματοδότης δεν λειτουργούσε.

Συγγενείς των δύο αδικοχαμένων γυναικών ψάχνουν να βρουν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

Στη γκρι BMW μαζί με τον 44χρονο επέβαιναν η σύντροφός του και ο γιος του, οι οποίοι παραμένουν σε σοκ.

«Είμαι καλά, σε κατάσταση σοκ. Έχω πάει σε ψυχολόγο. Πονάω. Δεν είμαι καλά», είπε στο MEGA η σύντροφος του 44χρονου.

Ο 44χρονος οδηγός αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, ενώ στις 11 θα τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία για την 57χρονη γυναίκα και την 26χρονη κόρη της.

Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»

Μιλώντας στο Live News, ο αδερφός της άτυχης 57χρονης είπε από την πλευρά του: «Είδα το βίντεο και δεν το πίστευα ότι ήταν αδερφή και η ανιψιά μου. Ήρθε ένας γνωστός μου και που είπε για το συμβάν και τρέχαμε σε νοσοκομεία και τροχαία. Μου έχουν πει για παραβίαση κόκκινου φαναριού αλλά δεν ξέρω. Είναι δικαστικά αυτά. Χάθηκαν δύο ζωές. Ήταν πολύ προσεκτική οδηγός η αδερφή μου. Θέλω να πω ότι για μια φορά πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, χάσαμε δύο αγαπημένα μας πρόσωπα τα οποία δεν έφταιγαν».

<br />

Αύριο οι κηδείες των θυμάτων

Από τη BMW απεγκλωβίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι ο 44χρονος οδηγός, η σύντροφός του και ο γιος του. Όλοι τους γλίτωσαν από θαύμα όπως προκύπτει από την εικόνα του αυτοκινήτου.

Οι δύο γυναίκες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Οι στενοί συγγενείς τους παραμένουν συντετριμμένοι. Ο 44χρονος οδηγός υποστηρίζει ότι δεν πέρασε με κόκκινο και πως δεν είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Από την άλλη πάντως, οι εικόνες από κάμερα ασφαλείας και τα λόγια αυτοπτών μαρτύρων, οδηγούν σε άλλη κατεύθυνση.

Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί αύριο με τις κηδείες των δύο θυμάτων. Εκείνη την ώρα είναι προγραμματισμένη η απολογία του 44χρονου ενώπιον ανακριτή. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα.